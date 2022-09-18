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    Свайда удивит Накашиму?

    Накашима — Свайда. Прогноз (к. 1.82) и ставки на турнир в Сан-Диего 18 сентября 2022 года

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    Брэндон Накашима
    Американцы Брэндон Накашима и Закари Свайда сыграют в первом круге турнира в Сан-Диего. Матч пройдет 18 сентября, начало — в 20:00 мск. Накашима — Свайда: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Накашима

    Накашима в начале сентября добрался до третьего раунда на Открытом чемпионате США.

    Американец выиграл у россиянина Павла Котова и болгарина Григора Димитрова, после чего уступил итальянцу Яннику Синнеру.

    Но перед этим у Брэндона было сразу два провала. На «Мастерсах» в Монреале и Цинциннати он не прошел ни одного раунда.

    На турнирах попроще Накашима выступил значительно лучше. В Атланте и Лос-Кабосе 21-летнему теннисисту удалось дойти до четвертьфинала.

    Свайда

    Свайда получил от организаторов wild card. Без этого он бы не смог попасть даже в квалификацию. В текущем рейтинге 19-летний теннисист занимает 374-е место.

    В конце августа Закари проиграл швейцарцу Александру Ритшару в квалификации Открытого чемпионата США.

    А на прошлой неделе Свайда уступил Денису Кудле в первом раунде «челленджера» в Кэри.

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    Примечательно, что Закари взял первый сет со счетом 6:0, но следующие две партии отдал почти без борьбы.

    Главным достижением Свайды в этом сезоне пока что остается выход в четвертьфиал «челленджера» в Чикаго.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не сомневаются в уверенной победе Накашимы. На Свайду можно поставить за 6.56.

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    Вряд ли Свайда станет серьезным препятствием для Накашимы, который, по всей видимости, уже в этом году закрепится в топ-50.

    Ставка — победа Накашимы с форой по геймам (-5,0) за 1.82.

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    Накашима — Свайда: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 18.09.2022. Прогнозы на теннис. Свайда удивит Накашиму?
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