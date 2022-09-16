Россиянка Варвара Грачева сыграет против чешской теннисистки Линды Фрухвиртовой в четвертьфинале турнира в Ченнае (Индия). Матч пройдет 16 сентября, начало — в 16:00 мск. Фрухвиртова — Грачева: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Фрухвиртова

Фрухвиртова в первом раунде одержала волевую победу над Лян Эньшо. После не самого удачного первого сета Линда легко взяла две следующие партии.

Во втором круге 17-летняя теннисистка спокойно выиграла у опытной шведки Ребекки Петерсон — 6:4, 6:2.

На Открытом чемпионате США Фрухвиртова уверенно прошла сложную квалификацию, выиграла матч первого круга, но после этого уступила экс-первой ракетке мира Гарбин Мугурусе.

Главным успехом Фрухвиртовой в этом сезоне остается выход в четвертый круг престижного турнира в Майами. За два месяца до своего 17-летия она выиграла у Данки Ковинич, Элизы Мертенс и Виктории Азаренко.

Грачева

У Грачевой до турнира в Ченнае была ужасная серия поражений из десяти матчей.

В начале июня Варвара кое-как прошла первый круг в Валенсии, после чего в течение трех месяцев вообще ни разу не побеждала

К счастью, в Ченнае Грачева наконец-то смогла преодолеть этот сложнейший психологический барьер. В первом раунде он выиграла у 20-летней россиянки Марии Ткачевой (6:3, 6:2).

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Во втором раунде Варвара одержала победу над Карол Чжао из Канады — тоже в двух сетах.

Грачева третий раз в сезоне выиграла два матча подряд на уровне WTA.

Прогноз и ставка

На Фрухвиртову в этом матче можно поставить за 1.51, победу Грачевой букмекеры предлагают за 2.63.

Да, скорее всего, Варваре не удастся обыграть талантливую соперницу. Несмотря на возраст, Фрухвиртова порой показывает очень классный теннис.

Ставка — победа Фрухвиртовой с форой по геймам (-3,5) за 1.94.