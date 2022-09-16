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    Грачева проиграет 17-летней сопернице?

    Фрухвиртова — Грачева. Прогноз (к. 1.94) и ставки на турнир в Ченнае 16 сентября 2022 года

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    Варвара Грачева
    Россиянка Варвара Грачева сыграет против чешской теннисистки Линды Фрухвиртовой в четвертьфинале турнира в Ченнае (Индия). Матч пройдет 16 сентября, начало — в 16:00 мск. Фрухвиртова — Грачева: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Фрухвиртова

    Фрухвиртова в первом раунде одержала волевую победу над Лян Эньшо. После не самого удачного первого сета Линда легко взяла две следующие партии.

    Во втором круге 17-летняя теннисистка спокойно выиграла у опытной шведки Ребекки Петерсон — 6:4, 6:2.

    На Открытом чемпионате США Фрухвиртова уверенно прошла сложную квалификацию, выиграла матч первого круга, но после этого уступила экс-первой ракетке мира Гарбин Мугурусе.

    Главным успехом Фрухвиртовой в этом сезоне остается выход в четвертый круг престижного турнира в Майами. За два месяца до своего 17-летия она выиграла у Данки Ковинич, Элизы Мертенс и Виктории Азаренко.

    Грачева

    У Грачевой до турнира в Ченнае была ужасная серия поражений из десяти матчей.

    В начале июня Варвара кое-как прошла первый круг в Валенсии, после чего в течение трех месяцев вообще ни разу не побеждала

    К счастью, в Ченнае Грачева наконец-то смогла преодолеть этот сложнейший психологический барьер. В первом раунде он выиграла у 20-летней россиянки Марии Ткачевой (6:3, 6:2).

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    Во втором раунде Варвара одержала победу над Карол Чжао из Канады — тоже в двух сетах.
    Грачева третий раз в сезоне выиграла два матча подряд на уровне WTA.

    Прогноз и ставка

    На Фрухвиртову в этом матче можно поставить за 1.51, победу Грачевой букмекеры предлагают за 2.63.

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    Да, скорее всего, Варваре не удастся обыграть талантливую соперницу. Несмотря на возраст, Фрухвиртова порой показывает очень классный теннис.

    Ставка — победа Фрухвиртовой с форой по геймам (-3,5) за 1.94.

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    Фрухвиртова — Грачева: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 16.09.2022. Прогнозы на теннис. Грачева проиграет 17-летней сопернице?
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