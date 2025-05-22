Бадоса — Самсонова. Ставка (к. 1.69) и прогноз на матч в Страсбурге, 22 мая 2025 года

Паула Бадоса-Хиберт
Людмила Самсонова
Паула Бадоса
Когда Бадоса заявилась на турнир в Страсбурге, были определённые сомнения, что она сможет продемонстрировать достойную игру после долгого перерыва.
То, на что она сейчас действительно способна, поклонники тенниса так и не увидели, поскольку Боузкова снялась с матча после шести сыгранных геймов.
Сама испанка настроена на то, чтобы провести интенсивную подготовку перед скорым стартом «Ролан Гаррос».
В поединке против Самсоновой испанской теннисистке будет предельно тяжело, ибо Людмила будет на протяжении всего матча выбивать её с корта косыми резаными ударами.
Людмила Самсонова
Общий уровень игры Самсоновой продолжает оставаться довольно высоким, но россиянка в этом сезоне пока что и близко не подобралась к той форме, какая у неё была год назад.
При всем этом в Индиан-Уэллсе Людмила была собрана на протяжении всего турнира и играла каждый матч как последний. Там ей удалось забраться в четвертьфинал, где на пути стала Соболенко.
На турнире в Страсбурге российская теннисистка выиграла уже два матча, справившись сначала с чешкой Носковой, а затем и с француженкой Парри.
Против Бадосы будет очень тяжело, поскольку испанка в первом своем матче после длительного перерыва продемонстрировала просто отличную игру.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в испанку в этом поединке: победа Бадосы — 1.69, победа Самсоновой — 2.19.
Прогноз: У Бадосы весьма неплохие шансы, чтобы забраться в полуфинал.
- 1.81Матеас — Осорио Серрано: прогноз и ставкаСегодня в 16:00
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- 2.52Калинская — Коллинз: прогноз и ставкаСегодня в 18:30
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Ставка: П1 за 1.69.
Альтернативный прогноз: Обе теннисистки проведут боевой матч, поэтому можно рассчитывать на приличное количество геймов.
Альтернативная ставка: ТБ 23.5 с коэффициентом 2.34.