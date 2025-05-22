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    У Бадосы больше шансов на полуфинал?

    Бадоса — Самсонова. Ставка (к. 1.69) и прогноз на матч в Страсбурге, 22 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Бадоса — Самсонова
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    Паула Бадоса
    Испанка Паула Бадоса и россиянка Людмила Самсонова встретятся в четвертьфинале турнира в Страсбурге. Матч пройдет 22 мая, начало — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Бадоса — Самсонова, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Страсбург. Женщины 22 Мая 2025 года

    Паула Бадоса-Хиберт

  • Испания
    •  Паула Бадоса-Хиберт 15:00 Людмила Самсонова

    Людмила Самсонова

  • Россия
    •

    Паула Бадоса

    Когда Бадоса заявилась на турнир в Страсбурге, были определённые сомнения, что она сможет продемонстрировать достойную игру после долгого перерыва.

    То, на что она сейчас действительно способна, поклонники тенниса так и не увидели, поскольку Боузкова снялась с матча после шести сыгранных геймов.

    Сама испанка настроена на то, чтобы провести интенсивную подготовку перед скорым стартом «Ролан Гаррос».

    В поединке против Самсоновой испанской теннисистке будет предельно тяжело, ибо Людмила будет на протяжении всего матча выбивать её с корта косыми резаными ударами.

    Людмила Самсонова

    Общий уровень игры Самсоновой продолжает оставаться довольно высоким, но россиянка в этом сезоне пока что и близко не подобралась к той форме, какая у неё была год назад.

    Прогнозы на теннис

    При всем этом в Индиан-Уэллсе Людмила была собрана на протяжении всего турнира и играла каждый матч как последний. Там ей удалось забраться в четвертьфинал, где на пути стала Соболенко.

    На турнире в Страсбурге российская теннисистка выиграла уже два матча, справившись сначала с чешкой Носковой, а затем и с француженкой Парри.

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    Против Бадосы будет очень тяжело, поскольку испанка в первом своем матче после длительного перерыва продемонстрировала просто отличную игру.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в испанку в этом поединке: победа Бадосы — 1.69, победа Самсоновой — 2.19.

    Прогноз: У Бадосы весьма неплохие шансы, чтобы забраться в полуфинал.

    Ставка: П1 за 1.69.

    Альтернативный прогноз: Обе теннисистки проведут боевой матч, поэтому можно рассчитывать на приличное количество геймов.

    Альтернативная ставка: ТБ 23.5 с коэффициентом 2.34.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Бадоса — Самсонова?

    Матч Бадоса — Самсонова состоится 22 мая 2025 года в 15:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Бадоса — Самсонова?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Бадоса — Самсонова?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 1.69.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Бадоса — Самсонова?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Бадоса — Самсонова?

    Коэффициенты букмекеров: Информация о коэффициентах недоступна

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    Бадоса — Самсонова: прогноз и ставка за 1.69, статистика, коэффициенты матча 22.05.202515:00. У Бадосы больше шансов на полуфинал?
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