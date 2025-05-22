Бадоса — Самсонова. Ставка (к. 1.69) и прогноз на матч в Страсбурге, 22 мая 2025 года

Испанка Паула Бадоса и россиянка Людмила Самсонова встретятся в четвертьфинале турнира в Страсбурге. Матч пройдет 22 мая, начало — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Бадоса — Самсонова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Паула Бадоса

Когда Бадоса заявилась на турнир в Страсбурге, были определённые сомнения, что она сможет продемонстрировать достойную игру после долгого перерыва.

То, на что она сейчас действительно способна, поклонники тенниса так и не увидели, поскольку Боузкова снялась с матча после шести сыгранных геймов.

Сама испанка настроена на то, чтобы провести интенсивную подготовку перед скорым стартом «Ролан Гаррос».

В поединке против Самсоновой испанской теннисистке будет предельно тяжело, ибо Людмила будет на протяжении всего матча выбивать её с корта косыми резаными ударами.

Людмила Самсонова

Общий уровень игры Самсоновой продолжает оставаться довольно высоким, но россиянка в этом сезоне пока что и близко не подобралась к той форме, какая у неё была год назад.

Прогнозы на теннис

При всем этом в Индиан-Уэллсе Людмила была собрана на протяжении всего турнира и играла каждый матч как последний. Там ей удалось забраться в четвертьфинал, где на пути стала Соболенко.

На турнире в Страсбурге российская теннисистка выиграла уже два матча, справившись сначала с чешкой Носковой, а затем и с француженкой Парри.

Против Бадосы будет очень тяжело, поскольку испанка в первом своем матче после длительного перерыва продемонстрировала просто отличную игру.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в испанку в этом поединке: победа Бадосы — 1.69, победа Самсоновой — 2.19.

Прогноз: У Бадосы весьма неплохие шансы, чтобы забраться в полуфинал.

Ставка: П1 за 1.69.

Альтернативный прогноз: Обе теннисистки проведут боевой матч, поэтому можно рассчитывать на приличное количество геймов.

Альтернативная ставка: ТБ 23.5 с коэффициентом 2.34.