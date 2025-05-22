Швейцария — Австрия. Ставка (к. 1.90) и прогноз на хоккей, плей-офф чемпионата мира, 22 мая 2025 года

В рамках четвертьфинала чемпионата мира Швейцария сыграет с Австрией. Матч пройдет в «Йюске Банк Боксен» 22 мая. Начало встречи — в 17:20 (мск). Ставка и прогноз на матч Швейцария — Австрия, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Швейцария

Путь к плей-офф: Предыдущий этап чемпионата Швейцария завершила на 1-м месте в таблице группы B. Набрав 19 очков в 7 турах, команда опередила США и Чехию на 2 балла.

Последние матчи: Потерпев поражение от Чехии в дебютном матче общего цикла, сборная Швейцарии провела остаток кампании без осечек относительно результатов.

В рамках следующих шести туров команда Патрика Фишера уверенно разобралась с Данией — 5:2, США — 3:0, Германией — 5:1, Норвегией — 3:0, Венгрией — 10:0 и Казахстаном — 4:1.

Не сыграют: Нико Хишер.

Состояние команды: На общем этапе чемпионата мира Швейцария подтвердила статус одной из самых стабильных и последовательных команд в плане игры и результатов.

Прогнозы и ставки на ЧМ по хоккею

Коллектив Патрика Фишера показывает зрелый и дисциплинированный хоккей, за счет которого неизменно входит в число фаворитов предстоящей борьбы за медали.

Главным качеством Швейцарии по ходу турнира стали нацеленность на атаку и эффективная игра в большинстве. Команда отличается высокой точностью в позиционных розыгрышах и высоким уровнем исполнения.

Австрия

Путь к плей-офф: В 7 матчах групповой стадии австрийцы заработали 10 очков, с которыми разместились на 4-й строчке в таблице, опередив на 1 турнирный пункт Латвию.

Последние матчи: В первых двух турах Австрия встретилась с одними из сильнейших представителей группы — Финляндией и Швецией — и ожидаемо проиграла. Первую же победу команда одержала над Словакией — 3:2 Б.

В четвертом матче команда Роджера Бадера потерпела поражение от Канады, а затем выдала череду определяющих побед. Успех Австрии обеспечили матчи с Францией — 5:2, Словенией — 3:2 Б и Латвией — 6:1.

Не сыграют: В составе Австрии нет кадровых потерь.

Состояние команды: Австрия проводит один из наиболее успешных турниров за последние десятилетия. Команда показывает самоотверженность и готова терпеть ради результата.

По ходу турнира австрийцы разобрались с прямыми конкурентами и упорном бились с фаворитами, стараясь по возможности оказывать давление на соперников и не давать тем шанса перехватить инициативу.

Отдельного внимания заслуживает оборона Австрии. Несмотря на статистические показатели, далекие от образцовых, коллектив Роджера Бадера делал ставку на высокую плотность и физическую устойчивость.

Статистика для ставок

Швейцария идет без поражений на протяжении 6 последних матчей

В 3-х матчах из 5 последних Швейцария обошлась без пропущенных голов

Швейцария не проигрывает Австрии на протяжении 4-х матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа Швейцарии оценивается букмекерами в 1.19, ничья — в 8.20, а победа Австрии — в 12.1.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.90, на тотал меньше 5.5 — за 1.90.

Прогноз: Сборная Австрии сенсационно прорвалась в плей-офф, но, кажется, достигла предела возможностей. На фоне настроенной на медальный зачет Швейцарии шансы команды Роджера Бадера сводятся к нулю, хотя навязать борьбу она, безусловно, попытается.

Ставка: Тотал больше 5.5 за 1.90.

Прогноз: Определять ход событий в этом матче предстоит швейцарцам. С нацеленностью на броски и высокую атакующую динамику, команда Патрика Фишера не станет забывать о защите, уровень которой остается высоким.

Ставка: Индивидуальный тотал Австрии меньше 1 за 2.60.