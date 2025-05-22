Фриц — Хуркач. Ставка (к. 2.09) и прогноз на турнир в Женеве 22 мая 2025 года

Тейлор Фритц
Хуберт Хуркач
Фриц
На этой неделе Тейлор попал в список сеяных, благодаря чему стартовал сразу со второго круга.
В первом матче четвертая ракетка мира одержал победу над французом Кантеном Алисом — 6:4, 7:6.
Фриц ранее этой весной сыграл на грунте лишь четыре матча.
На недавнем «Мастерсе» в Риме Фриц проиграл в стартовом матче своему соотечественнику Маркосу Гирону — 6:7, 6:7. Во втором сете он вел со счетом 4:0.
В Мадриде американец добрался до четвертого раунда. Правда, здесь он провел три неполных матчах: его соперник по третьему раунду француз Бенжамен Бонзи не смог доиграть из-за травмы.
Лучшим результатом Фрица в текущем сезоне пока остается выход в полуфинал «Мастерса» в Майами.
Хуркач
Хуберт прошел не менее двух раундов на втором турнире подряд.
На прошлой неделе польский теннисист дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Риме.
В Вечном городе Хуркач выиграл у Педро Мартинеса, Маркоса Гирона и Якуба Меншика. В четвертьфинале его остановил американец Томми Пол.
На текущем турнире Хуркач пока не проиграл ни одного сета.
В первом матче Хуби одержал победу над французом Артуром Казо (6:3, 6:4), а во втором остановил еще одного представителя Франции — Артура Риндеркнеша (6:4, 6:1).
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Фрица в этом матче можно поставить за 1.63, победу Хуркача букмекеры предлагают за 2.25.
Прогноз: Тейлор выиграть пять из шести матчей против поляка, но в предстоящем у него, скорее всего, будут проблемы. Хуркач наконец-то восстановился после всех травм и снова демонстрирует свой лучший теннис.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.09.