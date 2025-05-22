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    Фриц продлит серию побед над Хуркачем?

    Фриц — Хуркач. Ставка (к. 2.09) и прогноз на турнир в Женеве 22 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Фриц — Хуркач
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    Тейлор Фриц
    Американец Тейлор Фриц сыграет против поляка Хуберта Хуркача в четвертьфинале турнира в Женеве (Швейцария). Матч пройдет 22 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Фриц — Хуркач, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Женева. Мужчины 22 Мая 2025 года

    Тейлор Фритц

  • США
    •  Тейлор Фритц 12:00 Хуберт Хуркач

    Хуберт Хуркач

  • Польша
    •

    Фриц

    На этой неделе Тейлор попал в список сеяных, благодаря чему стартовал сразу со второго круга.

    В первом матче четвертая ракетка мира одержал победу над французом Кантеном Алисом — 6:4, 7:6.

    Фриц ранее этой весной сыграл на грунте лишь четыре матча.

    На недавнем «Мастерсе» в Риме Фриц  проиграл в стартовом матче своему соотечественнику Маркосу Гирону — 6:7, 6:7. Во втором сете он вел со счетом 4:0.

    Прогнозы на теннис

    В Мадриде американец добрался до четвертого раунда. Правда, здесь он провел три неполных матчах: его соперник по третьему раунду француз Бенжамен Бонзи не смог доиграть из-за травмы.

    Лучшим результатом Фрица в текущем сезоне пока остается выход в полуфинал «Мастерса» в Майами.

    Хуркач

    Хуберт прошел не менее двух раундов на втором турнире подряд.

    На прошлой неделе польский теннисист дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Риме.

    В Вечном городе Хуркач  выиграл у Педро Мартинеса, Маркоса Гирона и Якуба Меншика. В четвертьфинале его остановил американец Томми Пол.

    На текущем турнире Хуркач пока не проиграл ни одного сета.

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    В первом матче Хуби одержал победу над французом Артуром Казо (6:3, 6:4), а во втором остановил еще одного представителя Франции — Артура Риндеркнеша (6:4, 6:1).

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Фрица в этом матче можно поставить за 1.63, победу Хуркача букмекеры предлагают за 2.25.

    Прогноз: Тейлор выиграть пять из шести матчей против поляка, но в предстоящем у него, скорее всего, будут проблемы. Хуркач наконец-то восстановился после всех травм и снова демонстрирует свой лучший теннис.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.09.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Фриц — Хуркач?

    Матч Фриц — Хуркач состоится 22 мая 2025 года в 16:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Фриц — Хуркач?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 23,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Фриц — Хуркач?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 23,5» с коэффициентом у букмекеров 2.09.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Фриц — Хуркач?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Фриц — Хуркач?

    Коэффициенты букмекеров: на Фрица в этом матче можно поставить за 1.63, победу Хуркача букмекеры предлагают за 2.25.

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