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    Баутиста-Агут выиграет третий матч подряд?

    Прогноз и ставка на матч Коболли — Баутиста-Агут 22.05.2025

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    Прогноз и ставки на Коболли — Баутиста-Агут
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    Роберто Баутиста-Агут
    Испанец Роберто Баутиста-Агут сыграет против итальянца Флавио Коболли в четвертьфинале турнира ATP 500 в Гамбурге (Германия). Матч пройдет 22 мая, начало — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч Коболли — Баутиста-Агут, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Гамбург. Мужчины 22 Мая 2025 года

    Флавио Коболли

  • Италия
    •  Флавио Коболли 14:30 Роберто Баутиста-Агут

    Роберто Баутиста-Агут

  • Испания
    •

    Коболли

    Флавио третий раз в сезоне прошел не менее двух раундов.

    Примечательно, что свои лучшие результаты в этом году итальянец демонстрирует на грунте.

    В первом матче на этой неделе Коболли одержал волевую победу над украинцем Виталием Сачко — 5:7, 6:2, 6:2.

    После этого Коболли остановил испанца Алехандро Давидовича-Фокину — 6:4, 7:5.

    Прогнозы на теннис

    Главным успехом Флавил в этом сезоне пока остается победа на апрельском турнире ATP 250 в Бухаресте.

    Баутиста-Агут

    Роберто тем временем впервые в этом году выиграл два матча подряд.

    В первом раунде испанский теннисист одержал победу над американцем Маркосом Гироном — 7:6, 6:0.

    Во втором круге Баутиста-Агут остановил еще одного представителя США — Фрэнсиса Тиафо — 6:2, 6:3.

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    У Баутисты-Агута пока отрицательный баланс в текущем сезоне — семь побед и 12 поражений.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Коболли в этом матче можно поставить за 1.52, победу Баутисты-Агута букмекеры предлагают за 2.53.

    Прогноз: сложно сказать, хватит ли 37-летнему испанцу энергии на весь матч против соперника, которому пока всего лишь 23 года. Рискнем предположить, что в первом сете будет борьба, а во втором или третьем Коболли дожмет возрастного оппонента.

    Рекомендуемая ставка: победа Коболли + тотал геймов больше 19,5 за 2.27.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Коболли — Баутиста-Агут?

    Матч Коболли — Баутиста-Агут состоится 22 мая 2025 года в 14:30 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Коболли — Баутиста-Агут?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Коболли + тотал геймов больше 19,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Коболли — Баутиста-Агут?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Коболли + тотал геймов больше 19,5» с коэффициентом у букмекеров 2.27.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Коболли — Баутиста-Агут?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Коболли — Баутиста-Агут?

    Коэффициенты букмекеров: на Коболли в этом матче можно поставить за 1.52, победу Баутисты-Агута букмекеры предлагают за 2.53.

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    Коболли — Баутиста-Агут: прогноз и ставка за 2.27, статистика, коэффициенты матча 22.05.202514:30. Баутиста-Агут выиграет третий матч подряд?
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