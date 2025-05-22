Испанец Роберто Баутиста-Агут сыграет против итальянца Флавио Коболли в четвертьфинале турнира ATP 500 в Гамбурге (Германия). Матч пройдет 22 мая, начало — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч Коболли — Баутиста-Агут, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Коболли

Флавио третий раз в сезоне прошел не менее двух раундов.

Примечательно, что свои лучшие результаты в этом году итальянец демонстрирует на грунте.

В первом матче на этой неделе Коболли одержал волевую победу над украинцем Виталием Сачко — 5:7, 6:2, 6:2.

После этого Коболли остановил испанца Алехандро Давидовича-Фокину — 6:4, 7:5.

Прогнозы на теннис

Главным успехом Флавил в этом сезоне пока остается победа на апрельском турнире ATP 250 в Бухаресте.

Баутиста-Агут

Роберто тем временем впервые в этом году выиграл два матча подряд.

В первом раунде испанский теннисист одержал победу над американцем Маркосом Гироном — 7:6, 6:0.

Во втором круге Баутиста-Агут остановил еще одного представителя США — Фрэнсиса Тиафо — 6:2, 6:3.

У Баутисты-Агута пока отрицательный баланс в текущем сезоне — семь побед и 12 поражений.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Коболли в этом матче можно поставить за 1.52, победу Баутисты-Агута букмекеры предлагают за 2.53.

Прогноз: сложно сказать, хватит ли 37-летнему испанцу энергии на весь матч против соперника, которому пока всего лишь 23 года. Рискнем предположить, что в первом сете будет борьба, а во втором или третьем Коболли дожмет возрастного оппонента.

Рекомендуемая ставка: победа Коболли + тотал геймов больше 19,5 за 2.27.