Бузас — Томлянович. Ставка (к. 2.00) и прогноз на турнир в Рабате 22 мая 2025 года

Джессика Бузас Манейро из Испании сыграет против Айлы Томлянович из Австралии в четвертьфинале турнира в Рабате. Матч пройдёт 22 мая, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Бузас — Томлянович, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Бузас

Испанская спортсменка Бузас Манейро вышла в четвертьфинал соревнований после того, как одержала победу в матче против Сады Нахиманы из Бурунди (6:4, 4:6, 6:1).

На корте теннисистки провели 2 часа 9 минут, за это время Бузас два раза подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов.

В первом круге WTA-250 Бузас Манейро добилась успеха в поединке с австрийкой Джулией Грабер.

Прогнозы на теннис

Бузас Манейро в женской теннисной ассоциации занимает 71 место.

Томлянович

2 часа и 32 минуты — в такой сложной борьбе победы добилась австралийская теннисистка Айла Томлянович, переиграв итальянку Татьяну Пьери (4:6, 6:2, 6:4).

Томлянович выполнила два эйса, допустила 11 двойных ошибок и реализовала семь брейк-пойнтов.

В стартовой игре соревнований в Рабате Томлянович обыграла болгарскую спортсменку Викторию Томову (7:5, 4:6, 6:3).

Айла Томлянович занимает 79 место в рейтинге WTA.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Бузас в этом матче можно поставить за 1.67, на победу Томлянович букмекеры предлагают за 2.20.

Прогноз: Обе теннисистки умеют играть в атакующий теннис, Бузас и Томлянович могут сыграть в три сета.

Рекомендуемая ставка: ТБ 21.5 с коэффициентом 2.00.