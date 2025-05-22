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    Справится ли Бузас с австралийской соперницей?

    Бузас — Томлянович. Ставка (к. 2.00) и прогноз на турнир в Рабате 22 мая 2025 года

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    Бузас
    Джессика Бузас Манейро из Испании сыграет против Айлы Томлянович из Австралии в четвертьфинале турнира в Рабате. Матч пройдёт 22 мая, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Бузас — Томлянович, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Бузас

    Испанская спортсменка Бузас Манейро вышла в четвертьфинал соревнований после того, как одержала победу в матче против Сады Нахиманы из Бурунди (6:4, 4:6, 6:1).

    На корте теннисистки провели 2 часа 9 минут, за это время Бузас два раза подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов.

    В первом круге WTA-250 Бузас Манейро добилась успеха в поединке с австрийкой Джулией Грабер.

    Прогнозы на теннис

    Бузас Манейро в женской теннисной ассоциации занимает 71 место.

    Томлянович

    2 часа и 32 минуты — в такой сложной борьбе победы добилась австралийская теннисистка Айла Томлянович, переиграв итальянку Татьяну Пьери (4:6, 6:2, 6:4).

    Томлянович выполнила два эйса, допустила 11 двойных ошибок и реализовала семь брейк-пойнтов.

    В стартовой игре соревнований в Рабате Томлянович обыграла болгарскую спортсменку Викторию Томову (7:5, 4:6, 6:3).

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    Айла Томлянович занимает 79 место в рейтинге WTA.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Бузас в этом матче можно поставить за 1.67, на победу Томлянович букмекеры предлагают за 2.20.

    Прогноз: Обе теннисистки умеют играть в атакующий теннис, Бузас и Томлянович могут сыграть в три сета.

    Рекомендуемая ставка: ТБ 21.5 с коэффициентом 2.00.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Бузас — Томлянович?

    Матч Бузас — Томлянович состоится 22 мая 2025 года в 13:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Бузас — Томлянович?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: ТБ 21.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Бузас — Томлянович?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «ТБ 21.5» с коэффициентом у букмекеров 2.00.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Бузас — Томлянович?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Бузас — Томлянович?

    Коэффициенты букмекеров: : На Бузас в этом матче можно поставить за 1.67, на победу Томлянович букмекеры предлагают за 2.20.

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