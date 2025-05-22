Бузас — Томлянович. Ставка (к. 2.00) и прогноз на турнир в Рабате 22 мая 2025 года

Бузас
Испанская спортсменка Бузас Манейро вышла в четвертьфинал соревнований после того, как одержала победу в матче против Сады Нахиманы из Бурунди (6:4, 4:6, 6:1).
На корте теннисистки провели 2 часа 9 минут, за это время Бузас два раза подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов.
В первом круге WTA-250 Бузас Манейро добилась успеха в поединке с австрийкой Джулией Грабер.
Бузас Манейро в женской теннисной ассоциации занимает 71 место.
Томлянович
2 часа и 32 минуты — в такой сложной борьбе победы добилась австралийская теннисистка Айла Томлянович, переиграв итальянку Татьяну Пьери (4:6, 6:2, 6:4).
Томлянович выполнила два эйса, допустила 11 двойных ошибок и реализовала семь брейк-пойнтов.
В стартовой игре соревнований в Рабате Томлянович обыграла болгарскую спортсменку Викторию Томову (7:5, 4:6, 6:3).
Айла Томлянович занимает 79 место в рейтинге WTA.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Бузас в этом матче можно поставить за 1.67, на победу Томлянович букмекеры предлагают за 2.20.
Прогноз: Обе теннисистки умеют играть в атакующий теннис, Бузас и Томлянович могут сыграть в три сета.
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Рекомендуемая ставка: ТБ 21.5 с коэффициентом 2.00.