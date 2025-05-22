Бишкек Сити — Талант. Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, чемпионат Кыргызстана, 22 мая 2025 года

22 мая в 11-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Бишкек Сити» и «Талант». Начало игры — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Бишкек Сити» — «Талант», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Бишкек Сити»

Турнирное положение: «Бишкек Сити» в нынешнем сезоне не блещет результатами. Команда нынче пребывает на 12 месте турнирной таблицы.

При этом «Бишкек Сити» в 10 матчах добыл всего 7 зачетных баллов. А вот в среднем команда забивает аккурат гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Бишкек Сити» уступил «Абдыш-Ата» (0:3).

До того команда уверенно переиграла «Алгу» (3:1). А вот поединок с «Алдиером» завершился болезненным поражением (0:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Бишкек Сити» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 11.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Бишкек Сити» вполне способен избежать борьбы за выживание. Вот только пропускает команда в среднем фактически 2 гола за матч.

Причем «Бишкек Сити» лишь на 5 пунктов опережает хону вылета. Команда добывает очки с огромнейшей натугой.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут стараться оторваться от опасной зоны. Да и оборона оппонента слишком часто дает сбои.

«Талант»

Турнирное положение: «Талант» стартовал весьма посредственно. Команда на данный момент находится на 10 месте турнирной таблицы.

Причем «Талант» в 10 матчах чемпионата набрал всего 8 зачетных баллов. А вот в свои ворота команда пропустила 16 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела продуктивно. «Талант» нанес поражение «Азияголу» (1:0).

До того команда с боем уступила «Алаю» (1:2). А вот чуть ранее она не смогла ничего противопоставить «Абдыш-Ата» (0:3).

При этом «Талант» в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Талант» не особо преуспевает в плане реализации. Команда отличилась 11 забитыми мячами в 10 турах чемпионата.

При этом «Талант» явно намерен избежать борьбы за выживание в элите. Нынешний отрыв от последнего места составляет 6 очков.

Потенциально команда обязана прибавлять в плане реализации. При этом в свои ворота она пропускает в среднем чаще гола за матч.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Талант» явно отыщет свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

«Талант» до последней виктории уступил 4 раза кряду

Обе команды в среднем забивают гол за матч

«Бишкек Сити» пропускает в среднем почти 2 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бишкек Сити» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.08, а победа оппонента — в скромные 3.32.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.22 и 1.62.

Прогноз: «Бишкек Сити» потенциально способен прибавить, и наверняка будет активно атаковать.

Номинальные хозяева намерены отдалиться от опасной зоны, да и «Талант» крайне нестабилен в плане результатов.

Ставка: Победа «Бишкек Сити» за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.22