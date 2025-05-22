ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дания прошла в плей-оффЧМ 2025. Австрия и Дания вышли в четвертьфинал, Казахстан покинул высший дивизион Манчестер Сити — БорнмутПрощальный вечер маэстро: «Манчестер Сити» проводил Де Брёйне и справился с «Борнмутом» Кристал Пэлас — ВулверхэмптонПраздник продолжается: «Кристал Пэлас» громит «Вулверхэмптон» и прощается с сезоном по-королевски
    Все новости спорта

    Сумеет ли «Барс» загрызть «Алдиер»?

    Барс — Алдиер. Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, чемпионат Кыргызстана, 22 мая 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Кыргызская Премьер-лига
    Прогноз и ставки на «Барс» — «Алдиер»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Футбольный мяч
    22 мая в 11-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Барс» и «Алдиер». Начало игры — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Барс» — «Алдиер», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Кыргызстан. Премьер-лига 22 Мая 2025 года

    Bars

  • Кыргызстан. Премьер-лига
    •  Bars 13:00 Алдиер

    Алдиер

  • Куршаб
    •

    «Барс»

    Турнирное положение: «Барс» в нынешнем сезоне выглядит прилично. Команда нынче пребывает на 5 месте турнирной таблицы.

    При этом «Барс» в 10 матчах добыл 20 зачетных баллов. А вот в среднем команда забивает чаще гола за матч.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Барс» одолел «Нефтчи» Кочкор-Ата (1:0).

    До того команда уверенно переиграла «Дордой» (3:1). А вот поединок с «Мурас Юнайтед» завершился поражением (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Барс» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 3.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Барс» вполне способен побороться за медали. Команда победила в 2 своих последних поединках.

    Причем «Барс» имеет относительно надежные тылы. Команда пропускает в среднем реже гола за матч.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут стараться подтянуться к топ-3. Да и оборона оппонента слишком часто дает сбои.

    «Алдиер»

    Турнирное положение: «Алдиер» привычно ходит в середняках лиги. Команда на данный момент находится на 6 месте турнирной таблицы.

    Причем «Алдиер» в 10 матчах чемпионата набрал всего 14 зачетных баллов. А вот в свои ворота команда пропустила 12 мячей.

  • Трансферный дайджест. 13 — 19 мая
  • Очередь за Дэвидом, «Реал» планирует хорошо закупится, Фримпонг в шаге от перехода в «Ливерпуль»
  • 19/05/2025

    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела продуктивно. «Алдиер» нанес поражение «Кыргызалтыну» (2:0).

    До того команда вчистую уступила «Узгену» (0:2). А вот чуть ранее она уверенно расправилась с «Бишкек Сити» (3:0).

    При этом «Алдиер» в 5 своих последних поединках добыл 4 виктории. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Алдиер» не особо преуспевает в плане реализации. Команда отличилась 13 забитыми мячами в 10 турах чемпионата.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    При этом «Алдиер» явно намерен побороться за попадание в пятерку. Нынешнее отставание от искомой позиции измеряется 6 очками.

    Потенциально команда обязана прибавлять в плане реализации. При этом в свои ворота она пропускает в среднем чаще гола за матч.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Алдиер» способен извлечь максимальные дивиденды из контратак.

    Статистика для ставок

    • «Барс» победил в 2 своих последних матчах

    • Обе команды в среднем забивают чаще гола за матч

    • «Барс» пропускает в среднем реже гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Барс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.08, а победа оппонента — в скромные 3.32.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.22 и 1.62.

    Прогноз: «Барс» бьется за высокие места, и наверняка будет активно атаковать.

    Номинальные хозяева нынче находятся в приличных кондициях, да и «Алдиер» не столь стабилен в плане результатов.

    Ставка: Победа «Барса» за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.22

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Барс — Алдиер?

    Матч Барс — Алдиер состоится 22 мая 2025 года в 13:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Барс — Алдиер?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Барс — Алдиер?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.20.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Барс — Алдиер?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Барс — Алдиер?

    Коэффициенты букмекеров: «Барс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.08, а победа оппонента — в скромные 3.32.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.37
  • Прогноз на матч Аддад Майа — Крюгер
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Коллинс — Радукану
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Фриц — Алис
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Бузас Манейро — Нахимана
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Легечка — Серундоло
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Рахимова — Осорио Серрано
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Джойнт — Волынец
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Баутиста-Агут — Тиафо
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Узген — Абдыш-Ата
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Кыргызалтын — Алга
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ли — Баптист
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Пьери — Томлянович
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Блинкова — Наварро
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Офнер — Боржеш
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Барс — Алдиер: прогноз и ставка за 2.20, статистика, коэффициенты матча 22.05.202513:00. Сумеет ли «Барс» загрызть «Алдиер»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры