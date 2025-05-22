Барс — Алдиер. Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, чемпионат Кыргызстана, 22 мая 2025 года

22 мая в 11-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Барс» и «Алдиер». Начало игры — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Барс» — «Алдиер», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Барс»

Турнирное положение: «Барс» в нынешнем сезоне выглядит прилично. Команда нынче пребывает на 5 месте турнирной таблицы.

При этом «Барс» в 10 матчах добыл 20 зачетных баллов. А вот в среднем команда забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Барс» одолел «Нефтчи» Кочкор-Ата (1:0).

До того команда уверенно переиграла «Дордой» (3:1). А вот поединок с «Мурас Юнайтед» завершился поражением (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Барс» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Барс» вполне способен побороться за медали. Команда победила в 2 своих последних поединках.

Причем «Барс» имеет относительно надежные тылы. Команда пропускает в среднем реже гола за матч.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут стараться подтянуться к топ-3. Да и оборона оппонента слишком часто дает сбои.

«Алдиер»

Турнирное положение: «Алдиер» привычно ходит в середняках лиги. Команда на данный момент находится на 6 месте турнирной таблицы.

Причем «Алдиер» в 10 матчах чемпионата набрал всего 14 зачетных баллов. А вот в свои ворота команда пропустила 12 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела продуктивно. «Алдиер» нанес поражение «Кыргызалтыну» (2:0).

До того команда вчистую уступила «Узгену» (0:2). А вот чуть ранее она уверенно расправилась с «Бишкек Сити» (3:0).

При этом «Алдиер» в 5 своих последних поединках добыл 4 виктории. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Алдиер» не особо преуспевает в плане реализации. Команда отличилась 13 забитыми мячами в 10 турах чемпионата.

При этом «Алдиер» явно намерен побороться за попадание в пятерку. Нынешнее отставание от искомой позиции измеряется 6 очками.

Потенциально команда обязана прибавлять в плане реализации. При этом в свои ворота она пропускает в среднем чаще гола за матч.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Алдиер» способен извлечь максимальные дивиденды из контратак.

Статистика для ставок

«Барс» победил в 2 своих последних матчах

Обе команды в среднем забивают чаще гола за матч

«Барс» пропускает в среднем реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Барс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.08, а победа оппонента — в скромные 3.32.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.22 и 1.62.

Прогноз: «Барс» бьется за высокие места, и наверняка будет активно атаковать.

Номинальные хозяева нынче находятся в приличных кондициях, да и «Алдиер» не столь стабилен в плане результатов.

Ставка: Победа «Барса» за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.22