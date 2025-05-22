Барс — Алдиер. Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, чемпионат Кыргызстана, 22 мая 2025 года

Bars
Алдиер
«Барс»
Турнирное положение: «Барс» в нынешнем сезоне выглядит прилично. Команда нынче пребывает на 5 месте турнирной таблицы.
При этом «Барс» в 10 матчах добыл 20 зачетных баллов. А вот в среднем команда забивает чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Барс» одолел «Нефтчи» Кочкор-Ата (1:0).
До того команда уверенно переиграла «Дордой» (3:1). А вот поединок с «Мурас Юнайтед» завершился поражением (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Барс» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 3.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Барс» вполне способен побороться за медали. Команда победила в 2 своих последних поединках.
Причем «Барс» имеет относительно надежные тылы. Команда пропускает в среднем реже гола за матч.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут стараться подтянуться к топ-3. Да и оборона оппонента слишком часто дает сбои.
«Алдиер»
Турнирное положение: «Алдиер» привычно ходит в середняках лиги. Команда на данный момент находится на 6 месте турнирной таблицы.
Причем «Алдиер» в 10 матчах чемпионата набрал всего 14 зачетных баллов. А вот в свои ворота команда пропустила 12 мячей.
Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела продуктивно. «Алдиер» нанес поражение «Кыргызалтыну» (2:0).
До того команда вчистую уступила «Узгену» (0:2). А вот чуть ранее она уверенно расправилась с «Бишкек Сити» (3:0).
При этом «Алдиер» в 5 своих последних поединках добыл 4 виктории. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Алдиер» не особо преуспевает в плане реализации. Команда отличилась 13 забитыми мячами в 10 турах чемпионата.
При этом «Алдиер» явно намерен побороться за попадание в пятерку. Нынешнее отставание от искомой позиции измеряется 6 очками.
Потенциально команда обязана прибавлять в плане реализации. При этом в свои ворота она пропускает в среднем чаще гола за матч.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Алдиер» способен извлечь максимальные дивиденды из контратак.
Статистика для ставок
- «Барс» победил в 2 своих последних матчах
- Обе команды в среднем забивают чаще гола за матч
- «Барс» пропускает в среднем реже гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Барс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.08, а победа оппонента — в скромные 3.32.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.22 и 1.62.
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Прогноз: «Барс» бьется за высокие места, и наверняка будет активно атаковать.
Номинальные хозяева нынче находятся в приличных кондициях, да и «Алдиер» не столь стабилен в плане результатов.
Ставка: Победа «Барса» за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.22