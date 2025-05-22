Матеас — Осорио Серрано. Ставка (к. 1.81) и прогноз на матч в Рабате, 22 мая 2025 года

Мария Матеас
Мало, кто мог предположить, что у Матеас получится выиграть первый матч на турнире в Марокко, но у неё получилось это сделать.
Все ещё молодая американка не только выиграла один матч у соотечественницы Мандлик, но и пошла дальше, разобравшись затем с голландкой Рус.
В игре против Аранчи ей удавалось на паркете демонстрировать такие приемы, что было удивительно подобное наблюдать в исполнении теннисистки из третьей сотни.
Вряд ли Матеас удастся обыграть и Осорио Серрано, поскольку латиноамериканка знает грунт, как свои пять пальцев.
Мария Осорио Серрано
В грунтовых способностях Осорио Серрано сомневаться не приходится, поскольку колумбийка всю жизнь хорошо играет на глине.
В Марокко она провела два матча, которые не оказались легкими, и каждый из них растянулся на три сета.
Если против Кочиаретто вполне можно было ожидать подобного развития событий, то в игре против Рахимовой подобный расклад оказался довольно неожиданным.
В матче против Матеас однозначное преимущество на стороне колумбийки, но со стороны Осорио Серрано возможна недооценка, которая может ей стоить максимально дорого.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в колумбийку в этом поединке: победа Матеас — 7.20, победа Осорио Серрано — 1.09.
Прогноз: Колумбийка не оставит никаких шансов американке в этом матче.
Ставка: Ф1 (-6) за 1.81.
Альтернативный прогноз: Будет разгром в одну сторону, поскольку Матеас совсем не готова играть на грунте со специалистками по этому покрытию.
Альтернативная ставка: ТМ 17.5 с коэффициентом 2.32.
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