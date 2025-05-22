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    Осорио Серрано легко одолеет выскочку из США?

    Матеас — Осорио Серрано. Ставка (к. 1.81) и прогноз на матч в Рабате, 22 мая 2025 года

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    Мария Осорио Серрано
    Американка Мария Матеас и колумбийка Мария Осорио Серрано встретятся в четвертьфинале турнира в Рабате. Матч пройдет 22 мая, начало — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Матеас — Осорио Серрано, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Мария Матеас

    Мало, кто мог предположить, что у Матеас получится выиграть первый матч на турнире в Марокко, но у неё получилось это сделать.

    Все ещё молодая американка не только выиграла один матч у соотечественницы Мандлик, но и пошла дальше, разобравшись затем с голландкой Рус.

    В игре против Аранчи ей удавалось на паркете демонстрировать такие приемы, что было удивительно подобное наблюдать в исполнении теннисистки из третьей сотни.

    Вряд ли Матеас удастся обыграть и Осорио Серрано, поскольку латиноамериканка знает грунт, как свои пять пальцев.

    Мария Осорио Серрано

    В грунтовых способностях Осорио Серрано сомневаться не приходится, поскольку колумбийка всю жизнь хорошо играет на глине.

    Прогнозы на теннис

    В Марокко она провела два матча, которые не оказались легкими, и каждый из них растянулся на три сета.

    Если против Кочиаретто вполне можно было ожидать подобного развития событий, то в игре против Рахимовой подобный расклад оказался довольно неожиданным.

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    В матче против Матеас однозначное преимущество на стороне колумбийки, но со стороны Осорио Серрано возможна недооценка, которая может ей стоить максимально дорого.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в колумбийку в этом поединке: победа Матеас — 7.20, победа Осорио Серрано — 1.09.

    Прогноз: Колумбийка не оставит никаких шансов американке в этом матче.

    Ставка: Ф1 (-6) за 1.81.

    Альтернативный прогноз: Будет разгром в одну сторону, поскольку Матеас совсем не готова играть на грунте со специалистками по этому покрытию.

    Альтернативная ставка: ТМ 17.5 с коэффициентом 2.32.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Матеас — Осорио Серрано?

    Матч Матеас — Осорио Серрано состоится 22 мая 2025 года в 16:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Матеас — Осорио Серрано?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф1 (-6).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Матеас — Осорио Серрано?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф1 (-6)» с коэффициентом у букмекеров 1.81.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Матеас — Осорио Серрано?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Матеас — Осорио Серрано?

    Коэффициенты букмекеров: Информация о коэффициентах недоступна

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    Матеас — Осорио Серрано: прогноз и ставка за 1.81, статистика, коэффициенты матча 22.05.202516:00. Осорио Серрано легко одолеет выскочку из США?
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