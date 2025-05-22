Матеас — Осорио Серрано. Ставка (к. 1.81) и прогноз на матч в Рабате, 22 мая 2025 года

Американка Мария Матеас и колумбийка Мария Осорио Серрано встретятся в четвертьфинале турнира в Рабате. Матч пройдет 22 мая, начало — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Матеас — Осорио Серрано, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Мария Матеас

Мало, кто мог предположить, что у Матеас получится выиграть первый матч на турнире в Марокко, но у неё получилось это сделать.

Все ещё молодая американка не только выиграла один матч у соотечественницы Мандлик, но и пошла дальше, разобравшись затем с голландкой Рус.

В игре против Аранчи ей удавалось на паркете демонстрировать такие приемы, что было удивительно подобное наблюдать в исполнении теннисистки из третьей сотни.

Вряд ли Матеас удастся обыграть и Осорио Серрано, поскольку латиноамериканка знает грунт, как свои пять пальцев.

Мария Осорио Серрано

В грунтовых способностях Осорио Серрано сомневаться не приходится, поскольку колумбийка всю жизнь хорошо играет на глине.

Прогнозы на теннис

В Марокко она провела два матча, которые не оказались легкими, и каждый из них растянулся на три сета.

Если против Кочиаретто вполне можно было ожидать подобного развития событий, то в игре против Рахимовой подобный расклад оказался довольно неожиданным.

В матче против Матеас однозначное преимущество на стороне колумбийки, но со стороны Осорио Серрано возможна недооценка, которая может ей стоить максимально дорого.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в колумбийку в этом поединке: победа Матеас — 7.20, победа Осорио Серрано — 1.09.

Прогноз: Колумбийка не оставит никаких шансов американке в этом матче.

Ставка: Ф1 (-6) за 1.81.

Альтернативный прогноз: Будет разгром в одну сторону, поскольку Матеас совсем не готова играть на грунте со специалистками по этому покрытию.

Альтернативная ставка: ТМ 17.5 с коэффициентом 2.32.