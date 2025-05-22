Этчеверри — Легечка. Ставка (к. 2.34) и прогноз на турнир в Гамбурге 22 мая 2025 года

Томас Этчеверри
Иржи Леxечка
Этчеверри
Томас всего лишь второй раз в сезоне выиграл два матча подряд.
До сих пор его лучшим результатом в 2025-м был выход в четвертьфинал турнира ATP 250 в Сантьяго (Чили).
В первом матче на этой неделе Этчеверри выиграл у своего соотечественника Франсиско Комесаны — 7:6, 6:3.
Во втором раунде аргентинский теннисист остановил Камило Уго Карабельи — 6:4, 6:4.
На прошлой неделе Этчеверри прошел лишь один раунд на «челленджере» в Турине — после победы над украинцем Виталием Сачко проиграл Александру Бублику.
Легечка
Иржи выиграл два матча подряд впервые после февральского турнира в Дохе, на котором он остановил Карлоса Алькараса и добрался до полуфинала.
На этой неделе чешский теннисист прервал серию из пяти поражений.
В стартовом матче на текущем турнире Легечка с трудом выиграл у хорвата Борны Гойо — 6:4, 3:6, 6:2.
Во втором раунде Легечка одержал победу над 18-й ракеткой мира Франсиско Серундоло — 7:5, 6:2. Аргентинец, как и ожидалось, не стал отдавать все силы перед Ролан Гаррос.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Этчеверри в этом матче можно поставить за 2.45, победу Легечки букмекеры предлагают за 1.55.
Прогноз: несмотря на определенный прогресс в игре чешского теннисиста, это все-таки не самый подходящий матч для ставок на исход. Аргентинец вполне способен неприятно удивить своего соперника.
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Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.34.