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    Сможет ли Легечка выиграть у Этчеверри?

    Этчеверри — Легечка. Ставка (к. 2.34) и прогноз на турнир в Гамбурге 22 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Этчеверри — Легечка
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    Иржи Легечка
    Чех Иржи Легечка сыграет против аргентинца Томаса Этчеверри в четвертьфинале турнира ATP 500 в Гамбурге (Германия). Матч пройдет 22 мая, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Этчеверри — Легечка, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Гамбург. Мужчины 22 Мая 2025 года

    Томас Этчеверри

  • Аргентина
    •  Томас Этчеверри 13:00 Иржи Леxечка

    Иржи Леxечка

  • Чехия
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    Этчеверри

    Томас всего лишь второй раз в сезоне выиграл два матча подряд.

    До сих пор его лучшим результатом в 2025-м был выход в четвертьфинал турнира ATP 250 в Сантьяго (Чили).

    В первом матче на этой неделе Этчеверри выиграл у своего соотечественника Франсиско Комесаны — 7:6, 6:3.

    Во втором раунде аргентинский теннисист остановил Камило Уго Карабельи — 6:4, 6:4.

    Прогнозы на теннис

    На прошлой неделе Этчеверри прошел лишь один раунд на «челленджере» в Турине — после победы над украинцем Виталием Сачко проиграл Александру Бублику.

    Легечка

    Иржи выиграл два матча подряд впервые после февральского турнира в Дохе, на котором он остановил Карлоса Алькараса и добрался до полуфинала.

    На этой неделе чешский теннисист прервал серию из пяти поражений.

    В стартовом матче на текущем турнире Легечка с трудом выиграл у хорвата Борны Гойо — 6:4, 3:6, 6:2.

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    Во втором раунде Легечка одержал победу над 18-й ракеткой мира Франсиско Серундоло — 7:5, 6:2. Аргентинец, как и ожидалось, не стал отдавать все силы перед Ролан Гаррос.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Этчеверри в этом матче можно поставить за 2.45, победу Легечки букмекеры предлагают за 1.55.

    Прогноз: несмотря на определенный прогресс в игре чешского теннисиста, это все-таки не самый подходящий матч для ставок на исход. Аргентинец вполне способен неприятно удивить своего соперника.

    Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.34.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Этчеверри — Легечка?

    Матч Этчеверри — Легечка состоится 22 мая 2025 года в 13:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Этчеверри — Легечка?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал сетов больше 2,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Этчеверри — Легечка?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал сетов больше 2,5» с коэффициентом у букмекеров 2.34.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Этчеверри — Легечка?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Этчеверри — Легечка?

    Коэффициенты букмекеров: на Этчеверри в этом матче можно поставить за 2.45, победу Легечки букмекеры предлагают за 1.55.

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    Этчеверри — Легечка: прогноз и ставка за 2.34, статистика, коэффициенты матча 22.05.202513:00. Сможет ли Легечка выиграть у Этчеверри?
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