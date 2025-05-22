Рублев — Дардери. Ставка (к. 1.95) и прогноз на турнир в Гамбурге 22 мая 2025 года

Россиянин Андрей Рублев сыграет против итальянца Лучано Дардери в четвертьфинале турнира ATP 500 в Гамбурге (Германия). Матч пройдет 22 мая, начало — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч Рублев — Дардери, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Рублев

Андрей выиграл два матча подряд впервые после победы на февральском «пятисотнике» в Дохе.

В первом круге российский теннисист одержал уверенную победу над боснийцем Дамиром Джумхуром — 6:4, 6:3

Во втором матче Рублев одержал победу над 17-летним немцем Джастином Энгелем — 6:3, 7:5. Во второй партии он отыграл сетбол при счете 4:5.

Рублев выиграл лишь четыре из восьми последних матчей.

Прогнозы на теннис

На «Мастерсе» в Мадриде Андрей проиграл в третьем круге Александру Бублику. При этом ему не пришлось играть во втором раунде — Гаэль Монфис не вышел на матч из-за травмы.

На «тысячнике» в Риме Рублев уступил в стартовом матче венгру Фабиану Марожану.

Дардери

Лучано в первом круге выиграл у 17-летнего немца Диего Дедуры-Паломеро — 6:1, 6:4.

Во втором раунде у итальянца был непростой матч против американца Брэндона Накашимы — 7:5, 6:7, 6:2.

В этом году Дардери провел на грунте уже 25 матчей. На этом отрезке у него 16 побед и девять поражений.

В начале апреля Дардери выиграл турнир ATP 250 в Марракеше, а перед этим дошел до финала на грунтовом «челленджере» в Неаполе.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Рублева в этом матче можно поставить за 1.55, победу Дардери букмекеры предлагают за 2.45.

Прогноз: Андрей как-то уж совсем неуверенно действовал в матче против 17-летнего соперника, а еще после игры он пожаловался на сложные погодные условия в Гамбурге. Скорее всего, встреча с Дардери получится нервной и затяжной.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.95.