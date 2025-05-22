ПерерывТоттенхэм — Манчестер ЮнайтедОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Юнайтед»«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед». Онлайн, прямая трансляция Илья АбаевИлья Абаев: По игре «Локомотив» выжал из своего текущего состава максимум Исмаила СаррТоп-10 трансферных достижений сезона. Кто стал находкой для клубов АПЛ
    Все новости спорта

    Сможет ли Рублев выйти в полуфинал в Женеве?

    Рублев — Дардери. Ставка (к. 1.95) и прогноз на турнир в Гамбурге 22 мая 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Андрей Рублёв
    Прогноз и ставки на Рублев — Дардери
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет против итальянца Лучано Дардери в четвертьфинале турнира ATP 500 в Гамбурге (Германия). Матч пройдет 22 мая, начало — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч Рублев — Дардери, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Рублев

    Андрей выиграл два матча подряд впервые после победы на февральском «пятисотнике» в Дохе.

    В первом круге российский теннисист одержал уверенную победу над боснийцем Дамиром Джумхуром — 6:4, 6:3

    Во втором матче Рублев одержал победу над 17-летним немцем Джастином Энгелем — 6:3, 7:5. Во второй партии он отыграл сетбол при счете 4:5.

    Рублев выиграл лишь четыре из восьми последних матчей.

    Прогнозы на теннис

    На «Мастерсе» в Мадриде Андрей проиграл в третьем круге Александру Бублику. При этом ему не пришлось играть во втором раунде — Гаэль Монфис не вышел на матч из-за травмы.

    На «тысячнике» в Риме Рублев уступил в стартовом матче венгру Фабиану Марожану.

    Дардери

    Лучано в первом круге выиграл у 17-летнего немца Диего Дедуры-Паломеро — 6:1, 6:4.

    Во втором раунде у итальянца был непростой матч против американца Брэндона Накашимы — 7:5, 6:7, 6:2.

    В этом году Дардери провел на грунте уже 25 матчей. На этом отрезке у него 16 побед и девять поражений.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    В начале апреля Дардери выиграл турнир ATP 250 в Марракеше, а перед этим дошел до финала на грунтовом «челленджере» в Неаполе.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Рублева в этом матче можно поставить за 1.55, победу Дардери букмекеры предлагают за 2.45.

    Прогноз: Андрей как-то уж совсем неуверенно действовал в матче против 17-летнего соперника, а еще после игры он пожаловался на сложные погодные условия в Гамбурге. Скорее всего, встреча с Дардери получится нервной и затяжной.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.95.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Рублев — Дардери?

    Матч Рублев — Дардери состоится 22 мая 2025 года в 16:30 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Рублев — Дардери?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 23,0.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Рублев — Дардери?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 23,0» с коэффициентом у букмекеров 1.95.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Рублев — Дардери?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Рублев — Дардери?

    Коэффициенты букмекеров: на Рублева в этом матче можно поставить за 1.55, победу Дардери букмекеры предлагают за 2.45.

    Ещё прогнозы на спорт
    4.30
  • Экспресс дня 21 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  5.00
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.56
  • Прогноз на матч Нью-Йорк — Индиана
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Даллас — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Хачанов — Офнер
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бузас — Томлянович
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Этчеверри — Легечка
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Бишкек Сити — Талант
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Барс — Алдиер
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Коболли — Баутиста-Агут
  • Теннис
  • Завтра в 14:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч США — Финляндия
  • Хоккей
  • Завтра в 17:20
    •  1.90
  • Прогноз на матч Швейцария — Австрия
  • Хоккей
  • Завтра в 17:20
    •  2.18
  • Прогноз на матч Илбирс — Нефтчи Кочкор-Ата
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Рублев — Дардери: прогноз и ставка за 1.95, статистика, коэффициенты матча 22.05.202516:30. Сможет ли Рублев выйти в полуфинал в Женеве?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры