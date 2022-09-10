Испанец Карлос Алькарас сыграет против американца Фрэнсиса Тиафо в полуфинале Открытого чемпионата США. Матч пройдет 9 сентября в Нью-Йорке, начало — в 22:00 мск. Алькарас — Тиафо: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Алькарас

Алькарас стал самым молодым полуфиналистом турнира «Большого шлема» после Рафаэля Надаля в 2005 году.

В четвертьфинале Карлос одержал победу над Янником Синнером. И это была драма.

Во втором сете Алькарас не реализовал пять сетболов, в третьем — не подал на партию. А в четвертом у Синнера был матчбол на подаче, но испанец каким-то чудом отыгрался.

В пятом сете Алькарас проигрывал с брейком, но и здесь ему удалось сделать камбэк. Невероятная победа, и, наверное, это был лучший матч сезона.

Примечательно, что четвертьфинал между Алькарасом и Синнером стал самым поздним в истории US Open. Игра завершилась в 02:50 по местному времени. А продолжалось это шоу почти пять с половиной часов.

Перед этим у Алькараса был пятисетовый матч с Марином Чиличем. И это еще плюс четыре часа на корте.

Тиафо

Тиафо тем временем впервые дошел до полуфинала на «Большом шлеме», благодаря чему на следующей неделе дебютирует в топ-20.

В четвертьфинале Фрэнсис красиво разобрался с Андреем Рублевым. Россиянин сражался как лев, но в итоге уступил в трех сетах.

Первые две партии Тиафо забрал на тай-брейке, а в третьей ему удалось взять гейм на приеме и в итоге выиграть партию со счетом 6:4.

Все прогнозы на US Open

Как и в матче против Рафаэля Надаля, Тиафо снова шикарно подавал и почти не ошибался с задней линии. Какого-то явного превосходства у него не было, но в третьем сете у Рублева явно сдали нервы из-за того, что соперник практически не ошибается.

Прогноз и ставка

На Алькараса в этом матче можно поставить за 1.58, победу Тиафо букмекеры предлагают за 2.71.

В прошлом году Карлос проиграл американцу в Барселоне, а этим летом Фрэнсис одержал победу над испанцем на выставочном турнире в Харлингеме.

В общем, вряд ли Алькарас сможет удивить Тиафо. И глядя на то, как американец играл против Надаля и Рублева, есть подозрение, что Карлос тоже не пробьет эту стену. Тиафо чересчур хорош на этом турнире.

Ставка — победа Тиафо за 2.71.