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    Тиафо шокирует Алькараса?

    Алькарас — Тиафо. Прогноз (к. 2.71) и ставки на полуфинал US Open 10 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Алькарас — Тиафо
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    Карлос Алькарас
    Испанец Карлос Алькарас сыграет против американца Фрэнсиса Тиафо в полуфинале Открытого чемпионата США. Матч пройдет 9 сентября в Нью-Йорке, начало — в 22:00 мск. Алькарас — Тиафо: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. US Open. Мужчины 09 Сентября 2022 года

    Алькарас

    Алькарас стал самым молодым полуфиналистом турнира «Большого шлема» после Рафаэля Надаля в 2005 году.

    В четвертьфинале Карлос одержал победу над Янником Синнером. И это была драма.

    Во втором сете Алькарас не реализовал пять сетболов, в третьем — не подал на партию. А в четвертом у Синнера был матчбол на подаче, но испанец каким-то чудом отыгрался.

    В пятом сете Алькарас проигрывал с брейком, но и здесь ему удалось сделать камбэк. Невероятная победа, и, наверное, это был лучший матч сезона.

    Примечательно, что четвертьфинал между Алькарасом и Синнером стал самым поздним в истории US Open. Игра завершилась в 02:50 по местному времени. А продолжалось это шоу почти пять с половиной часов.

    Перед этим у Алькараса был пятисетовый матч с Марином Чиличем. И это еще плюс четыре часа на корте.

    Тиафо

    Тиафо тем временем впервые дошел до полуфинала на «Большом шлеме», благодаря чему на следующей неделе дебютирует в топ-20.

    В четвертьфинале Фрэнсис красиво разобрался с Андреем Рублевым. Россиянин сражался как лев, но в итоге уступил в трех сетах.

    Первые две партии Тиафо забрал на тай-брейке, а в третьей ему удалось взять гейм на приеме и в итоге выиграть партию со счетом 6:4.

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    Как и в матче против Рафаэля Надаля, Тиафо снова шикарно подавал и почти не ошибался с задней линии. Какого-то явного превосходства у него не было, но в третьем сете у Рублева явно сдали нервы из-за того, что соперник практически не ошибается.

    Прогноз и ставка

    На Алькараса в этом матче можно поставить за 1.58, победу Тиафо букмекеры предлагают за 2.71.

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    В прошлом году Карлос проиграл американцу в Барселоне, а этим летом Фрэнсис одержал победу над испанцем на выставочном турнире в Харлингеме.

    В общем, вряд ли Алькарас сможет удивить Тиафо. И глядя на то, как американец играл против Надаля и Рублева, есть подозрение, что Карлос тоже не пробьет эту стену. Тиафо чересчур хорош на этом турнире.

    Ставка — победа Тиафо за 2.71.

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    Алькарас — Тиафо: прогноз, ставка (2.71), статистика, коэффициенты матча 10.09.2022. Прогнозы на теннис. Тиафо шокирует Алькараса?
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