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    Кудерметова возьмет первый титул в сезоне?

    Потапова — Кудерметова. Прогноз (к. 2.19) и ставки на финал турнира в Стамбуле 24 апреля 2022 года

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    Вероника Кудерметова
    Россиянки Вероника Кудерметова и Анастасия Потапова сыграют в финале турнира в Стамбуле. Матч пройдет 24 апреля, начало — в 15:00 мск. Потапова — Кудерметова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Стамбул. Женщины 24 Апреля 2022 года

    Потапова

    Потапова вышла в финал WTA впервые с 2018 года. И это, безусловно, стало сюрпризом, все-таки россиянка не лучшим образом провела первые месяцы сезона.

    В Стамбуле Анастасия попала в основную сетку через квалификацию. Во втором раунде она обыграла Петру Мартич, после чего разгромила Сару Соррибес-Торм.

    В четвертьфинале Потапова одержала волевую победу над Юлией Путинцевой. После слабого первого сета 21-летняя теннисистка отдала сопернице лишь четыре гейма.

    Примечательно, что в прошлом году Потапова ни разу не выигрывала на грунте хотя бы два матча подряд.

    Кудерметова

    Тем временем для Кудерметовой это будет уже третий финал в текущем сезоне. Ранее она проиграла в решающем матче в Мельбурне и Дубае.

    В Стамбуле Вероника до сих пор не проиграла ни одного сета. В четвертьфинале она обыграла Анну Бондар, а в полуфинале уверенно разобралась с Сораной Кырстей.

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    В прошлом сезоне Кудерметова выиграла грунтовый турнир в Чарльстоне, а также дошла до полуфинала в Стамбуле. На этом покрытии, как ни странно, она играет не хуже, чем на харде.

    Прогноз и ставка

    На Потапову в этом матче можно поставить за 2.59, победу Кудерметовой букмекеры предлагают за 1.55.

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    Предстоящий матч будет для Потаповой уже седьмым по счету на этой неделе. Для Кудерметовой — всего лишь четвертым. Во втором круге Вероника должна была встретиться с Аной Богдан, которая не смогла выйти на игру.

    В общем, есть подозрение, что Анастасии может банально не хватить сил на финал. Хотя, как показала встреча в Мельбурне, она способна бороться с Кудерметовой. Но в функциональном плане ей будет явно сложнее, чем сопернице.

    Ставка — победа Кудерметовой в двух сетах за 2.19.

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    Потапова — Кудерметова: прогноз, ставка (2.19), статистика, коэффициенты матча 24.04.2022. Прогнозы на теннис. Кудерметова возьмет первый титул в сезоне?
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