Чжан
Чжан в начале апреля сыграла на турнире в Чарльстоне, где провела первые в сезоне матчи на грунте.
В стартовом раунде китаянка выиграла у американки Франчески Ди Лоренцо. После этого она уступила еще одной представительнице США Клер Лью.
В марте Чжан неожиданно взяла титул в Лионе. В решающем матче 33-летняя теннисистка обыграла украинку Даяну Ястремскую.
В Индиан-Уэллсе Чжан сразу же уступила австралийке Дарье Сэвилл, но зато в Майами ей удалось дойти до третьего раунда.
Александрова
Александрова тем временем очень удачно начала грунтовую часть сезона. Россиянка в начале месяца дошла до полуфинала в Чарльстоне.
Екатерина остановилась в шаге от решающего матча, не сумев выиграть в полуфинале у Белинды Бенчич.
При этом в третьем круге Александрова уверенно выиграла Каролины Плишковой, отдав чешской теннисистке лишь четыре гейма. Это была ее восьмая победа над соперницей из топ-10.
Александрова в этом году не смогла пройти первый круг только на двух турнирах.
Прогноз и ставка
На Чжан в этом матче можно поставить за 2.60, победу Александровой букмекеры предлагают за 1.50.
После недавнего турнира в Чарльстоне есть все основания предполагать, что россиянка выиграет у китайской теннисистки. Также стоит учесть, что в прошлом году Екатерина выиграла в Штутгарте у Каролины Муховой и Белинды Бенчич.
Ставка — победа Александровой в двух сетах за 2.12.