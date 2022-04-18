Россиянка Екатерина Александрова сыграет с китаянкой Чжан Шуай в первом круге турнира в Штутгарте. Матч пройдет 18 апреля, начало — в 18:00 мск. Чжан Шуай — Александрова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Чжан

Чжан в начале апреля сыграла на турнире в Чарльстоне, где провела первые в сезоне матчи на грунте.

В стартовом раунде китаянка выиграла у американки Франчески Ди Лоренцо. После этого она уступила еще одной представительнице США Клер Лью.

В марте Чжан неожиданно взяла титул в Лионе. В решающем матче 33-летняя теннисистка обыграла украинку Даяну Ястремскую.

В Индиан-Уэллсе Чжан сразу же уступила австралийке Дарье Сэвилл, но зато в Майами ей удалось дойти до третьего раунда.

Александрова

Александрова тем временем очень удачно начала грунтовую часть сезона. Россиянка в начале месяца дошла до полуфинала в Чарльстоне.

Екатерина остановилась в шаге от решающего матча, не сумев выиграть в полуфинале у Белинды Бенчич.

При этом в третьем круге Александрова уверенно выиграла Каролины Плишковой, отдав чешской теннисистке лишь четыре гейма. Это была ее восьмая победа над соперницей из топ-10.

Все прогнозы на теннис

Александрова в этом году не смогла пройти первый круг только на двух турнирах.

Прогноз и ставка

На Чжан в этом матче можно поставить за 2.60, победу Александровой букмекеры предлагают за 1.50.

После недавнего турнира в Чарльстоне есть все основания предполагать, что россиянка выиграет у китайской теннисистки. Также стоит учесть, что в прошлом году Екатерина выиграла в Штутгарте у Каролины Муховой и Белинды Бенчич.

Ставка — победа Александровой в двух сетах за 2.12.