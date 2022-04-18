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    Сможет ли Александрова пройти первый круг в Штутгарте?

    Чжан Шуай — Александрова. Прогноз (к. 2.12) и ставки на турнир в Штутгарте 18 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на Чжан Шуай — Александрова
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    Екатерина Александрова
    Россиянка Екатерина Александрова сыграет с китаянкой Чжан Шуай в первом круге турнира в Штутгарте. Матч пройдет 18 апреля, начало — в 18:00 мск. Чжан Шуай — Александрова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Чжан

    Чжан в начале апреля сыграла на турнире в Чарльстоне, где провела первые в сезоне матчи на грунте.

    В стартовом раунде китаянка выиграла у американки Франчески Ди Лоренцо. После этого она уступила еще одной представительнице США Клер Лью.

    В марте Чжан неожиданно взяла титул в Лионе. В решающем матче 33-летняя теннисистка обыграла украинку Даяну Ястремскую.

    В Индиан-Уэллсе Чжан сразу же уступила австралийке Дарье Сэвилл, но зато в Майами ей удалось дойти до третьего раунда.

    Александрова

    Александрова тем временем очень удачно начала грунтовую часть сезона. Россиянка в начале месяца дошла до полуфинала в Чарльстоне.

    Екатерина остановилась в шаге от решающего матча, не сумев выиграть в полуфинале у Белинды Бенчич.

    При этом в третьем круге Александрова уверенно выиграла Каролины Плишковой, отдав чешской теннисистке лишь четыре гейма. Это была ее восьмая победа над соперницей из топ-10.

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    Александрова в этом году не смогла пройти первый круг только на двух турнирах.

    Прогноз и ставка

    На Чжан в этом матче можно поставить за 2.60, победу Александровой букмекеры предлагают за 1.50.

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    После недавнего турнира в Чарльстоне есть все основания предполагать, что россиянка выиграет у китайской теннисистки. Также стоит учесть, что в прошлом году Екатерина выиграла в Штутгарте у Каролины Муховой и Белинды Бенчич.

    Ставка — победа Александровой в двух сетах за 2.12.

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    Чжан Шуай — Александрова: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 18.04.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Александрова пройти первый круг в Штутгарте?
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