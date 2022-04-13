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    Сможет ли Хуркач обыграть Мартинеса?

    Хуркач — Мартинес. Прогноз (к. 2.63) и ставки на «Мастерс» в Монте-Карло 13 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на Хуркач — Мартинес
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    Хуберт Хуркач
    Поляк Хуберт Хуркач сыграет против испанца Педро Мартинеса во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 13 апреля, начало — в 13:30 мск. Хуркач — Мартинес: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Хуркач

    Хуркач начал грунтовый сезон с победы над Уго Дельеном. Казалось бы, ничего особенного, но для поляка это действительно важный результат.

    В прошлом году Хуберт выиграл «Мастерс» в Майами, но вскоре после этого провалил серию турниров на грунте. На этом покрытии он далеко не так успешен, как на харде.

    Поэтому недавние успехи Хуркача в контексте ближайшего матча, по сути, ни о чем не говорят. Впереди не самая простая часть сезона для польского теннисиста.

    Мартинес

    Мартинес же, как правило, старается играть только на грунте. И в этом году у него уже есть один серьезный успех. В конце февраля испанец выиграл турнир в Сантьяго. И надо сказать, что в соперниках у него были достаточно опасные грунтовики.

    В Кордове, Буэнос-Айресе и Рио-де-Жанейро Педро выступил похуже, но все равно смог выиграть по матчу на каждом из этих турниров.

    Все прогнозы на теннис

    В Монте-Карло Мартинес начал с победы над французмо Уго Умбером. Хороший, интенсивный матч, в котором 24-летний испанец подтвердил, что на грунте его нельзя недооценивать.

    Прогноз и ставка

    На Хуркача в этом матче можно поставить за 1.51, победу Мартинеса букмекеры предлагают за 2.63.

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    Понятно, почему поляка считают фаворитом, он все-таки 14-я ракетка мира, но все не так просто.

    Мартинес вполне может преподнести сюрприз. И если объективно, это нельзя будет назвать сенсацией.

    Ставка — победа Мартинеса за 2.63.

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    Хуркач — Мартинес: прогноз, ставка (2.63), статистика, коэффициенты матча 13.04.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Хуркач обыграть Мартинеса?
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