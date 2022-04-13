Хуркач
Хуркач начал грунтовый сезон с победы над Уго Дельеном. Казалось бы, ничего особенного, но для поляка это действительно важный результат.
В прошлом году Хуберт выиграл «Мастерс» в Майами, но вскоре после этого провалил серию турниров на грунте. На этом покрытии он далеко не так успешен, как на харде.
Поэтому недавние успехи Хуркача в контексте ближайшего матча, по сути, ни о чем не говорят. Впереди не самая простая часть сезона для польского теннисиста.
Мартинес
Мартинес же, как правило, старается играть только на грунте. И в этом году у него уже есть один серьезный успех. В конце февраля испанец выиграл турнир в Сантьяго. И надо сказать, что в соперниках у него были достаточно опасные грунтовики.
В Кордове, Буэнос-Айресе и Рио-де-Жанейро Педро выступил похуже, но все равно смог выиграть по матчу на каждом из этих турниров.
В Монте-Карло Мартинес начал с победы над французмо Уго Умбером. Хороший, интенсивный матч, в котором 24-летний испанец подтвердил, что на грунте его нельзя недооценивать.
Прогноз и ставка
На Хуркача в этом матче можно поставить за 1.51, победу Мартинеса букмекеры предлагают за 2.63.
Понятно, почему поляка считают фаворитом, он все-таки 14-я ракетка мира, но все не так просто.
Мартинес вполне может преподнести сюрприз. И если объективно, это нельзя будет назвать сенсацией.
Ставка — победа Мартинеса за 2.63.