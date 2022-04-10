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    Лайович возьмет реванш у Краиновича?

    Лайович — Краинович. Прогноз (к. 2.31) и ставки на «Мастерс» в Монте-Карло 10 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на Лайович — Краинович
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    Душан Лайович
    Сербы Душан Лайович и Филип Краинович сыграют в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 10 апреля, начало — в 17:00 мск. Лайович — Краинович: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Лайович

    Лайович уже успел в этом сезоне поиграть на грунте. Причем он сделал это еще в первой половине февраля.

    Сербский теннисист выступил в Буэнос-Айрее и Рио-де-Жанейро. Правда, не очень удачно. Если в столице Аргентины ему хотя бы удалось пройти первый раунд, то в Бразилии он сразу же проиграл испанскому ветерану Фернандо Вердаско.

    Но в целом надо сказать, что Лайович достаточно серьезный оппонент на грунте. В 2019 году Душан дошел в Монте-Карло до финала, сумев остановить Доминика Тима и Даниила Медведева.

    Краинович

    Краинович тем временем в первой половине марта выиграл один матч в Индиан-Уэллсе, после чего пропустил из-за повреждения «Мастерс» в Майами.

    В этом сезоне Филип пока не очень много играл. Главным его успехом пока что остается выход в полуфинал в Монпелье.

    На Australian Open Краинович в первом же матче проиграл Диего Шварцману, а в Роттердаме сразу же уступил Мартону Фучовичу.

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    В прошлом году Краинович дошел до финала на грунтовом турнире в Мюнхене, при этом выиграв в четвертьфинале у грека Стефаноса Циципаса.

    Прогноз и ставка

    На Лайовича в этом матче можно поставить за 2.31, победу Краиновича букмекеры предлагают за 1.64.

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    В прошлом месяце Краинович обыграл Лайовича в Индиан-Уэллсе, и, наверное, по этой причине его считают фаворитом предстоящего матча.

    Но все-таки на грунте Филипу будет гораздо сложнее с Душаном. Реванш очень даже возможен в этом случае.

    Ставка — победа Лайовича за 2.31.

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    Лайович — Краинович: прогноз, ставка (2.31), статистика, коэффициенты матча 10.04.2022. Прогнозы на теннис. Лайович возьмет реванш у Краиновича?
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