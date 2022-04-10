Сербы Душан Лайович и Филип Краинович сыграют в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 10 апреля, начало — в 17:00 мск. Лайович — Краинович: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Лайович

Лайович уже успел в этом сезоне поиграть на грунте. Причем он сделал это еще в первой половине февраля.

Сербский теннисист выступил в Буэнос-Айрее и Рио-де-Жанейро. Правда, не очень удачно. Если в столице Аргентины ему хотя бы удалось пройти первый раунд, то в Бразилии он сразу же проиграл испанскому ветерану Фернандо Вердаско.

Но в целом надо сказать, что Лайович достаточно серьезный оппонент на грунте. В 2019 году Душан дошел в Монте-Карло до финала , сумев остановить Доминика Тима и Даниила Медведева.

Краинович

Краинович тем временем в первой половине марта выиграл один матч в Индиан-Уэллсе, после чего пропустил из-за повреждения «Мастерс» в Майами.

В этом сезоне Филип пока не очень много играл. Главным его успехом пока что остается выход в полуфинал в Монпелье.

На Australian Open Краинович в первом же матче проиграл Диего Шварцману, а в Роттердаме сразу же уступил Мартону Фучовичу.

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В прошлом году Краинович дошел до финала на грунтовом турнире в Мюнхене, при этом выиграв в четвертьфинале у грека Стефаноса Циципаса.

Прогноз и ставка

На Лайовича в этом матче можно поставить за 2.31, победу Краиновича букмекеры предлагают за 1.64.

В прошлом месяце Краинович обыграл Лайовича в Индиан-Уэллсе, и, наверное, по этой причине его считают фаворитом предстоящего матча.

Но все-таки на грунте Филипу будет гораздо сложнее с Душаном. Реванш очень даже возможен в этом случае.

Ставка — победа Лайовича за 2.31.