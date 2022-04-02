Хуркач
Хуркач продолжает защиту титула. Несмотря на то, что поляк уже сдалал себе имя, его успехи все равно продолжают удивлять.
А тем более его победа над Даниилом Медведевым в четвертьфинале. После матча россиянин признался, что плохо себя чувствовал, но вряд ли это главная причина поражения.
В первую очередь, Хуберт намного лучше действовал на подаче, в том числе на второй. В этом плане поляк ощутимо превзошел Медведева, который в случае победы мог вернуться на первое место в рейтинге.
Алькарас
Вслед за «Мастерсом» в Индиан-Уэллсе Алькарас дошел до полуфинала и в Майами. И отныне он — третий в списке самых молодых полуфиналистов турнира.
В четвертьфинале у Алькарасса был тяжелейший матч против Миомира Кецмановича. Карлос проиграл на тай-брейке первую партию, но в итоге сделал камбэк, но это было невероятно сложно.
В решающем сете испанец дожал сербского теннисиста на тай-брейке. Но при этом надо признать, что это был абсолютно равный матч, на этот раз у Алькараса не было превосходства над соперником.
Прогноз и ставка
На Хуркача в этом матче можно поставить за 3.02, победу Алькараса букмекеры предлагают за 1.49.
Можно не сомневаться, что матч против прямолинейного и не очень быстрого Хуркача будет для Алькараса не таким сложным, как против того же Кецмановича.
Единственной проблемой для испанца может стать подача поляка. Но только в том случае, если Хуберт вообще не будет ошибаться, но это почти нереально.
В общем, победа Алькараса. И вполне вероятно, что очень уверенная победа.
Ставка — победа Алькараса в двух сетах за 2.10.