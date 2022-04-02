Испанец Карлос Алькарас сыграет против поляка Хуберта Хуркача в полуфинале «Мастерса» в Майами. Матч пройдет 2 апреля, начало — в 02:00 мск. Хуркач — Алькарас: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Хуркач

Хуркач продолжает защиту титула. Несмотря на то, что поляк уже сдалал себе имя, его успехи все равно продолжают удивлять.

А тем более его победа над Даниилом Медведевым в четвертьфинале. После матча россиянин признался, что плохо себя чувствовал, но вряд ли это главная причина поражения.

В первую очередь, Хуберт намного лучше действовал на подаче, в том числе на второй. В этом плане поляк ощутимо превзошел Медведева, который в случае победы мог вернуться на первое место в рейтинге.

Алькарас

Вслед за «Мастерсом» в Индиан-Уэллсе Алькарас дошел до полуфинала и в Майами. И отныне он — третий в списке самых молодых полуфиналистов турнира.

В четвертьфинале у Алькарасса был тяжелейший матч против Миомира Кецмановича. Карлос проиграл на тай-брейке первую партию, но в итоге сделал камбэк, но это было невероятно сложно.

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В решающем сете испанец дожал сербского теннисиста на тай-брейке. Но при этом надо признать, что это был абсолютно равный матч, на этот раз у Алькараса не было превосходства над соперником.

Прогноз и ставка

На Хуркача в этом матче можно поставить за 3.02, победу Алькараса букмекеры предлагают за 1.49.

Можно не сомневаться, что матч против прямолинейного и не очень быстрого Хуркача будет для Алькараса не таким сложным, как против того же Кецмановича.

Единственной проблемой для испанца может стать подача поляка. Но только в том случае, если Хуберт вообще не будет ошибаться, но это почти нереально.

В общем, победа Алькараса. И вполне вероятно, что очень уверенная победа.

Ставка — победа Алькараса в двух сетах за 2.10.