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    Алькарас обыграет Хуркача с разгромным счетом?

    Хуркач — Алькарас. Прогноз (к. 2.10) и ставки на «Мастерс» в Майами 2 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на Хуркач — Алькарас
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    Карлос Алькарас
    Испанец Карлос Алькарас сыграет против поляка Хуберта Хуркача в полуфинале «Мастерса» в Майами. Матч пройдет 2 апреля, начало — в 02:00 мск. Хуркач — Алькарас: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Хуркач

    Хуркач продолжает защиту титула. Несмотря на то, что поляк уже сдалал себе имя, его успехи все равно продолжают удивлять.

    А тем более его победа над Даниилом Медведевым в четвертьфинале. После матча россиянин признался, что плохо себя чувствовал, но вряд ли это главная причина поражения.

    В первую очередь, Хуберт намного лучше действовал на подаче, в том числе на второй. В этом плане поляк ощутимо превзошел Медведева, который в случае победы мог вернуться на первое место в рейтинге.

    Алькарас

    Вслед за «Мастерсом» в Индиан-Уэллсе Алькарас дошел до полуфинала и в Майами. И отныне он — третий в списке самых молодых полуфиналистов турнира.

    В четвертьфинале у Алькарасса был тяжелейший матч против Миомира Кецмановича. Карлос проиграл на тай-брейке первую партию, но в итоге сделал камбэк, но это было невероятно сложно.

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    В решающем сете испанец дожал сербского теннисиста на тай-брейке. Но при этом надо признать, что это был абсолютно равный матч, на этот раз у Алькараса не было превосходства над соперником.

    Прогноз и ставка

    На Хуркача в этом матче можно поставить за 3.02, победу Алькараса букмекеры предлагают за 1.49.

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    Можно не сомневаться, что матч против прямолинейного и не очень быстрого Хуркача будет для Алькараса не таким сложным, как против того же Кецмановича.

    Единственной проблемой для испанца может стать подача поляка. Но только в том случае, если Хуберт вообще не будет ошибаться, но это почти нереально.

    В общем, победа Алькараса. И вполне вероятно, что очень уверенная победа.

    Ставка — победа Алькараса в двух сетах за 2.10.

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    Хуркач — Алькарас: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 02.04.2022. Прогнозы на теннис. Алькарас обыграет Хуркача с разгромным счетом?
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