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    Руд тоже проиграет главной сенсации «Мастерса» в Майами?

    Серундоло — Руд. Прогноз (к. 1.86) и ставки на «Мастерс» в Майами 1 апреля 2022 года

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    Каспер Руд
    Норвежец Каспер Руд сыграет против аргентинца Франсиско Серундоло в полуфинале «Мастерса» в Майами. Матч пройдет 1 апреля, начало — в 20:00 мск. Серундоло — Руд: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Майами. Мужчины 01 Апреля 2022 года

    Серундоло

    Серундоло — главная сенсация и самый нерейтинговый полуфиналист в истории «Мастерса» в Майами.

    А еще аргентинец, занимающий в рейтинге 103 место, первый игрок который дошел до полуфинала во время дебюта в основной сетке «Мастерсов» после Ежи Яновича в Париже в 2012-го.

    В четвертьфинале соперником Серундоло стал Янник Синнер. Итальянец плохо начал первый сет, позволил Франсиско сделать брейк, но вскоре выяснилось что дело в травме. Синнер в итоге снялся после пяти геймов.

    Интересно, что до турнира в Майами у Серундоло не было ни одной победы уровня ATP на харде. А здесь ему уже удалось обыграть Райли Опелку, Гаэля Монфиса и Фрэнсиса Тиафо.

    Руд

    Руд тем временем тоже преподнес сенсацию. В четвертьфинале норвежец выиграл у Александра Зверева.

    Если не брать во внимание вторую партию, которая завершилась со счетом 1:6 в пользу немца, Каспер провел идеальный матч.

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    Ключевым моментом стала классная игра Руда на своей подаче в первом и третьем сетах. Ну и помимо этого, он грамотно использовал ошибки Зверева.

    Примечательно, что Руд в матче со Зверевым обыграл самого рейтингового соперника в карьере.

    Прогноз и ставка

    На Серундоло в этом матче можно поставить за 5.35, победу Руда букмекеры предлагают за 1.19.

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    Серундоло, безусловно, поймал кураж, по-другому его успехи в Майами объяснить сложно. Все-таки до этого он почти не играл на твердом покрытии.

    В общем, не надо сильно удивляться, если у Руда тоже будут проблемы в предстоящем матче.

    Ставка — победа Руда + тотал геймов больше 18,5 за 1.86.

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    Серундоло — Руд: прогноз, ставка (1.86), статистика, коэффициенты матча 01.04.2022. Прогнозы на теннис. Руд тоже проиграет главной сенсации «Мастерса» в Майами?
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