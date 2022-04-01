Норвежец Каспер Руд сыграет против аргентинца Франсиско Серундоло в полуфинале «Мастерса» в Майами. Матч пройдет 1 апреля, начало — в 20:00 мск. Серундоло — Руд: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Серундоло

Серундоло — главная сенсация и самый нерейтинговый полуфиналист в истории «Мастерса» в Майами.

А еще аргентинец, занимающий в рейтинге 103 место, первый игрок который дошел до полуфинала во время дебюта в основной сетке «Мастерсов» после Ежи Яновича в Париже в 2012-го.

В четвертьфинале соперником Серундоло стал Янник Синнер. Итальянец плохо начал первый сет, позволил Франсиско сделать брейк, но вскоре выяснилось что дело в травме. Синнер в итоге снялся после пяти геймов.

Интересно, что до турнира в Майами у Серундоло не было ни одной победы уровня ATP на харде. А здесь ему уже удалось обыграть Райли Опелку, Гаэля Монфиса и Фрэнсиса Тиафо.

Руд

Руд тем временем тоже преподнес сенсацию. В четвертьфинале норвежец выиграл у Александра Зверева.

Если не брать во внимание вторую партию, которая завершилась со счетом 1:6 в пользу немца, Каспер провел идеальный матч.

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Ключевым моментом стала классная игра Руда на своей подаче в первом и третьем сетах. Ну и помимо этого, он грамотно использовал ошибки Зверева.

Примечательно, что Руд в матче со Зверевым обыграл самого рейтингового соперника в карьере.

Прогноз и ставка

На Серундоло в этом матче можно поставить за 5.35, победу Руда букмекеры предлагают за 1.19.

Серундоло, безусловно, поймал кураж, по-другому его успехи в Майами объяснить сложно. Все-таки до этого он почти не играл на твердом покрытии.

В общем, не надо сильно удивляться, если у Руда тоже будут проблемы в предстоящем матче.

Ставка — победа Руда + тотал геймов больше 18,5 за 1.86.