Серундоло
Серундоло — главная сенсация и самый нерейтинговый полуфиналист в истории «Мастерса» в Майами.
А еще аргентинец, занимающий в рейтинге 103 место, первый игрок который дошел до полуфинала во время дебюта в основной сетке «Мастерсов» после Ежи Яновича в Париже в 2012-го.
В четвертьфинале соперником Серундоло стал Янник Синнер. Итальянец плохо начал первый сет, позволил Франсиско сделать брейк, но вскоре выяснилось что дело в травме. Синнер в итоге снялся после пяти геймов.
Интересно, что до турнира в Майами у Серундоло не было ни одной победы уровня ATP на харде. А здесь ему уже удалось обыграть Райли Опелку, Гаэля Монфиса и Фрэнсиса Тиафо.
Руд
Руд тем временем тоже преподнес сенсацию. В четвертьфинале норвежец выиграл у Александра Зверева.
Если не брать во внимание вторую партию, которая завершилась со счетом 1:6 в пользу немца, Каспер провел идеальный матч.
Ключевым моментом стала классная игра Руда на своей подаче в первом и третьем сетах. Ну и помимо этого, он грамотно использовал ошибки Зверева.
Примечательно, что Руд в матче со Зверевым обыграл самого рейтингового соперника в карьере.
Прогноз и ставка
На Серундоло в этом матче можно поставить за 5.35, победу Руда букмекеры предлагают за 1.19.
Серундоло, безусловно, поймал кураж, по-другому его успехи в Майами объяснить сложно. Все-таки до этого он почти не играл на твердом покрытии.
В общем, не надо сильно удивляться, если у Руда тоже будут проблемы в предстоящем матче.
Ставка — победа Руда + тотал геймов больше 18,5 за 1.86.