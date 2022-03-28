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    Хуркач воспользуется нестабильностью Карацева?

    Карацев — Хуркач. Прогноз (к. 2.05) и ставки на «Мастерс» в Майами 28 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на Карацев — Хуркач
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    Аслан Карацев
    Россиянин Аслан Карацев сыграет против поляка Хуберта Хуркача в третьем круге «Мастерса» в Майами. Матч пройдет 28 марта, начало — в 16:00 мск. Карацев — Хуркач: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Майами. Мужчины 28 Марта 2022 года
    Aslan Karatsev
  • Майами. Мужчины
    •  Aslan Karatsev 16:00 Хуберт Хуркач (Польша) Хуберт Хуркач (Польша)
  • Майами. Мужчины
    •

    Карацев

    После серии неудач Карацеву наконец-то удалось провести хороший матч. Аслан стартовал в Майами с победы над Уго Умбером.

    Важно: для победы россиянину хватило двух сетов. При этом во второй партии он отдал сопернику лишь два гейма.

    Единственный недостаток — точность первой подачи составила всего лишь 57 процентов. Против серьезных соперников это станет большой проблемой.

    До «Мастерса» в Майами Карацев выиграл лишь один из шести матчей.

    Хуркач

    Хуркач тоже попал в число сеяных и стартовал сразу со второго раунда. В первом матче поляк одержал победу над Артуром Риндеркнешем.

    Француз очень сильно сопротивлялся в первом сете, а во втором Хуберт отдал сопернику лишь два гейма.

    Все прогнозы на теннис

    На турнире в Индиан-Уэллсе Хуркач прошел два раунда, после чего уступил Андрею Рублеву, которому чуть ранее проиграл в полуфинале в Дубае.

    Хуркач — действующий победитель «Мастерса» в Майами.

    Прогноз и ставка

    На Карацева в этом матче можно поставить за 2.84, победу Хуркача букмекеры предлагают
    за 1.45.

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    В прошлом году Аслан сначала обыграл Хуберта в Сан-Диего, но вскоре уступил ему в Индиан-Уэллсе.

    Хуркача действительно можно назвать фаворитом предстоящего матча. Хотя бы за счет того, что он гораздо меньше ошибается на своей подаче. В этом плане у поляка будет серьезное преимущество.

    Карацев же невероятно нестабилен в последнее время. Сложно сказать, чего от него ожидать сейчас.

    Ставка — победа Хуркача в двух сетах за 2.05.

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    Карацев — Хуркач: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 28.03.2022. Прогнозы на теннис. Хуркач воспользуется нестабильностью Карацева?
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