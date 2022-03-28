Карацев
После серии неудач Карацеву наконец-то удалось провести хороший матч. Аслан стартовал в Майами с победы над Уго Умбером.
Единственный недостаток — точность первой подачи составила всего лишь 57 процентов. Против серьезных соперников это станет большой проблемой.
До «Мастерса» в Майами Карацев выиграл лишь один из шести матчей.
Хуркач
Хуркач тоже попал в число сеяных и стартовал сразу со второго раунда. В первом матче поляк одержал победу над Артуром Риндеркнешем.
Француз очень сильно сопротивлялся в первом сете, а во втором Хуберт отдал сопернику лишь два гейма.
На турнире в Индиан-Уэллсе Хуркач прошел два раунда, после чего уступил Андрею Рублеву, которому чуть ранее проиграл в полуфинале в Дубае.
Хуркач — действующий победитель «Мастерса» в Майами.
Прогноз и ставка
На Карацева в этом матче можно поставить за 2.84, победу Хуркача букмекеры предлагают
за 1.45.
В прошлом году Аслан сначала обыграл Хуберта в Сан-Диего, но вскоре уступил ему в Индиан-Уэллсе.
Хуркача действительно можно назвать фаворитом предстоящего матча. Хотя бы за счет того, что он гораздо меньше ошибается на своей подаче. В этом плане у поляка будет серьезное преимущество.
Карацев же невероятно нестабилен в последнее время. Сложно сказать, чего от него ожидать сейчас.
Ставка — победа Хуркача в двух сетах за 2.05.