Россиянин Аслан Карацев сыграет против поляка Хуберта Хуркача в третьем круге «Мастерса» в Майами. Матч пройдет 28 марта, начало — в 16:00 мск. Карацев — Хуркач: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Карацев

После серии неудач Карацеву наконец-то удалось провести хороший матч. Аслан стартовал в Майами с победы над Уго Умбером.

Важно : для победы россиянину хватило двух сетов. При этом во второй партии он отдал сопернику лишь два гейма.

Единственный недостаток — точность первой подачи составила всего лишь 57 процентов. Против серьезных соперников это станет большой проблемой.

До «Мастерса» в Майами Карацев выиграл лишь один из шести матчей.

Хуркач

Хуркач тоже попал в число сеяных и стартовал сразу со второго раунда. В первом матче поляк одержал победу над Артуром Риндеркнешем.

Француз очень сильно сопротивлялся в первом сете, а во втором Хуберт отдал сопернику лишь два гейма.

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На турнире в Индиан-Уэллсе Хуркач прошел два раунда, после чего уступил Андрею Рублеву, которому чуть ранее проиграл в полуфинале в Дубае.

Хуркач — действующий победитель «Мастерса» в Майами.

Прогноз и ставка

На Карацева в этом матче можно поставить за 2.84, победу Хуркача букмекеры предлагают

за 1.45.

В прошлом году Аслан сначала обыграл Хуберта в Сан-Диего, но вскоре уступил ему в Индиан-Уэллсе.

Хуркача действительно можно назвать фаворитом предстоящего матча. Хотя бы за счет того, что он гораздо меньше ошибается на своей подаче. В этом плане у поляка будет серьезное преимущество.

Карацев же невероятно нестабилен в последнее время. Сложно сказать, чего от него ожидать сейчас.

Ставка — победа Хуркача в двух сетах за 2.05.