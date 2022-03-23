Британец Энди Маррей сыграет против аргентинца Федерико Дельбониса в первом круге «Мастерса» в Майами. Матч пройдет 23 марта, начало — в 18:00 мск. Дельбонис — Маррей: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Дельбонис

Дельбонис в середине марта проиграл Нику Кирьосу на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. Аргентинец, по сути, почти не сопротивлялся, взяв лишь четыре гейма.

Но это вряд ли кого-то удивило, в отличие от поражения в матче против Тиаго Монтейро в Сантьяго. Все-таки грунт это любимое покрытие Дельбониса.

Пока что главным достижением Дельбониса в текущем сезоне можно назвать выход в четвертьфинал турнира в Буэнос-Айресе. В первом круге Федерико уверенно выиграл у Хуана Мартина дель Потро, который после этого матча объявил о завершении карьеры.

Маррей

Маррей тем временем тоже очень удачно выступил в Индиан-Уэллсе. В первом раунде он с трудом выиграл у японца Таро Даниэля, после чего уступил представителю Казахстана Александру Бублику.

В Дубае и Дохе Энди тоже выиграл по одному матчу. И тут интересно, что в первом случае его остановил Роберто Баутиста-Агут. Маррей проиграл испанцу со счетом 0:6, 1:6.

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На Открытом чемпионате Австралии было то же самое — Маррей прошел первый круг, но после следующего раунда выбыл.

Прогноз и ставка

На Дельбониса в этом матче можно поставить за 5.50, победу Маррея букмекеры предлагают за 1.17.

В данном случае можно даже поверить в то, что Маррею хватит для победы двух сетов. Все-таки Дельбонис на харде не так опасен, как на грунте.

Ставка — победа Маррея + общий тотал геймов меньше 21,5 за 1.84.