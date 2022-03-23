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    Сможет ли Маррей пройти первый круг в Майами?

    Дельбонис — Маррей. Прогноз (к. 1.84) и ставки на «Мастерс» в Майами 23 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на Дельбонис — Маррей
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    Энди Маррей
    Британец Энди Маррей сыграет против аргентинца Федерико Дельбониса в первом круге «Мастерса» в Майами. Матч пройдет 23 марта, начало — в 18:00 мск. Дельбонис — Маррей: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Майами. Мужчины 23 Марта 2022 года

    Дельбонис

    Дельбонис в середине марта проиграл Нику Кирьосу на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. Аргентинец, по сути, почти не сопротивлялся, взяв лишь четыре гейма.

    Но это вряд ли кого-то удивило, в отличие от поражения в матче против Тиаго Монтейро в Сантьяго. Все-таки грунт это любимое покрытие Дельбониса.

    Пока что главным достижением Дельбониса в текущем сезоне можно назвать выход в четвертьфинал турнира в Буэнос-Айресе. В первом круге Федерико уверенно выиграл у Хуана Мартина дель Потро, который после этого матча объявил о завершении карьеры.

    Маррей

    Маррей тем временем тоже очень удачно выступил в Индиан-Уэллсе. В первом раунде он с трудом выиграл у японца Таро Даниэля, после чего уступил представителю Казахстана Александру Бублику.

    В Дубае и Дохе Энди тоже выиграл по одному матчу. И тут интересно, что в первом случае его остановил Роберто Баутиста-Агут. Маррей проиграл испанцу со счетом 0:6, 1:6.

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    На Открытом чемпионате Австралии было то же самое — Маррей прошел первый круг, но после следующего раунда выбыл.

    Прогноз и ставка

    На Дельбониса в этом матче можно поставить за 5.50, победу Маррея букмекеры предлагают за 1.17.

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    В данном случае можно даже поверить в то, что Маррею хватит для победы двух сетов. Все-таки Дельбонис на харде не так опасен, как на грунте.

    Ставка — победа Маррея + общий тотал геймов меньше 21,5 за 1.84.

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    Дельбонис — Маррей: прогноз, ставка (1.84), статистика, коэффициенты матча 23.03.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Маррей пройти первый круг в Майами?
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