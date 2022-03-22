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    Сможет ли Анисимова взять реванш у Роджерс?

    Анисимова — Роджерс. Прогноз (к. 2.51) и ставки на турнир в Майами 22 марта 2022 года

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    Аманда Анисимова
    Американка Аманда Анисимова сыграет против соотечественницы Шелби Роджерс в первом круге престижного турнира в Майами. Матч пройдет 22 марта, начало — в 17:00 мск. Анисимова — Роджерс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Майами. Женщины 22 Марта 2022 года
    Аманда Анисимова (США)
  • Майами. Женщины
    •  Аманда Анисимова (США) 17:00 Шелби Роджерс (США) Шелби Роджерс (США)
  • Майами. Женщины
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    Анисимова

    Анисимова мощно начала сезон, но потом в ее игре, похоже, снова случился спад.

    В начале января Аманда выиграла турнир в Мельбурне, а вскоре после этого дошла до четвертого раунда на Открытом чемпионате Австралии. При этом в третьем круге она обыграла японку Наоми Осаку.

    Но после этого серьезных успехов у американки не было. В Дубае Анисимова даже не прошла квалификацию, а в Дохе во втором раунде проиграла Алене Остапенко.

    В Индиан-Уэллсе Аманда тоже выбыла после второго круга. Но там была настоящая драма. В игре против Лейлы Фернандес во втором сете у нее было четыре матчбола. После тай-брейка, который американская теннисистка проиграла под ноль, она заплакала и снялась с матча. Никакой травмы, судя по всему, не было.

    Роджерс

    Роджерс тем временем вряд ли расстроена своим выступлением в Индиан-Уэллсе.

    Американка прошла два раунда, после чего уступила Лейле Фернандес, которая довела Анисимову до слез.

    Но тут важно отметить, что во втором круге Шелби победила Алену Остапенко. И что примечательно, для победы ей хватило двух сетов.

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    Интересно, что перед этим у Роджерс была неприятная серия поражений. В Аделаиде, на Открытом чемпионате Австралии и в Дохе она не выиграл ни одного матча.

    Прогноз и ставка

    На Анисимову можно поставить за 1.56, победу Роджерс букмекеры предлагают за 2.49.

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    В прошлом году Аманда проиграла Шелби на турнире в Чарльстоне. Нет никаких сомнений, что она способна взять реванш — по качеству игры она, пожалуй, даже превосходит соперницу.

    Но психологическое состояние Анисимовой на недавних турнирах говорит о том, что провал может случиться в любое время.

    Поэтому в данном случае оптимальной ставкой будет тотал сетов больше 2,5 за 2.51.

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    Анисимова — Роджерс: прогноз, ставка (2.51), статистика, коэффициенты матча 22.03.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Анисимова взять реванш у Роджерс?
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