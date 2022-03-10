Белорус Илья Ивашко сыграет против немца Яна-Леннарда Штруффа в первом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 10 марта, начало — в 22:00 мск. Ивашко — Штруфф: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Ивашко

Ивашко из-за проблем со здоровьем пропустил все январские турниры, в том числе Открытый чемпионат Австралии.

Белорус вернулся на корт только в начале февраля в Монпелье. В первом матче Илья проиграл американцу Маккензи Макдональду.

В Роттердаме Ивашко легко обыграл Ллойда Харриса, но потом уступил Стефаносу Циципасу.

После выхода в четвертьфинал турнира в Марселе Ивашко неудачно выступил в Дохе, где сразу же проиграл южнокорейцу Сун Ву Квону.

Штруфф

Штруфф тем временем провалил начало сезона. До сих пор немец выиграл только один матча.

Еще в начале января Ян-Леннард с трудом выиграл у американца Джона Изнера на Кубке ATP. После этого были только поражения.

Штруфф не смог преодолеть первый раунд на Открытом чемпионате Австралии и на турнирах в Аделаиде и Дубае.

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В 2019 году Штруфф выиграл в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе у Александра Зверева.

Прогноз и ставка

На Ивашко в этом матче можно поставить за 1.47, победу Штруффа букмекеры предлагают за 2.76.

В прошлом году Ивашко уступил Штруффу на грунте Мюнхена, но потом взял реванш в Уинстон-Сейлеме, выиграв у немца со счетом 6:2, 6:1.

Скорее всего, в предстоящем матче белорус тоже станет для Штруффа серьезным препятствием.

Ставка — победа Ивашко в двух сетах за 2.18.