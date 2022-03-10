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    Ивашко снова не отдаст Штруффу ни одного сета?

    Ивашко — Штруфф. Прогноз (к. 2.18) и ставки на «Мастерс» в Индиан-Уэллс 10 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на Ивашко — Штруфф
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    Илья Ивашко
    Белорус Илья Ивашко сыграет против немца Яна-Леннарда Штруффа в первом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 10 марта, начало — в 22:00 мск. Ивашко — Штруфф: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Индиан-Уэллс. Мужчины 10 Марта 2022 года
    Илья Ивашко (Белоруссия)
  • Индиан-Уэллс. Мужчины
    •  Илья Ивашко (Белоруссия) 22:00 Ян-Леннард Штруфф (Германия) Ян-Леннард Штруфф (Германия)
  • Индиан-Уэллс. Мужчины
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    Ивашко

    Ивашко из-за проблем со здоровьем пропустил все январские турниры, в том числе Открытый чемпионат Австралии.

    Белорус вернулся на корт только в начале февраля в Монпелье. В первом матче Илья проиграл американцу Маккензи Макдональду.

    В Роттердаме Ивашко легко обыграл Ллойда Харриса, но потом уступил Стефаносу Циципасу.

    После выхода в четвертьфинал турнира в Марселе Ивашко неудачно выступил в Дохе, где сразу же проиграл южнокорейцу Сун Ву Квону.

    Штруфф

    Штруфф тем временем провалил начало сезона. До сих пор немец выиграл только один матча.

    Еще в начале января Ян-Леннард с трудом выиграл у американца Джона Изнера на Кубке ATP. После этого были только поражения.

    Штруфф не смог преодолеть первый раунд на Открытом чемпионате Австралии и на турнирах в Аделаиде и Дубае.

    Все прогнозы на теннис

    В 2019 году Штруфф выиграл в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе у Александра Зверева.

    Прогноз и ставка

    На Ивашко в этом матче можно поставить за 1.47, победу Штруффа букмекеры предлагают за 2.76.

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    В прошлом году Ивашко уступил Штруффу на грунте Мюнхена, но потом взял реванш в Уинстон-Сейлеме, выиграв у немца со счетом 6:2, 6:1.

    Скорее всего, в предстоящем матче белорус тоже станет для Штруффа серьезным препятствием.

    Ставка — победа Ивашко в двух сетах за 2.18.

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    Ивашко — Штруфф: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 10.03.2022. Прогнозы на теннис. Ивашко снова не отдаст Штруффу ни одного сета?
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