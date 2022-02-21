Россиянин Даниил Медведев сыграет против француза Бенуа Пэра в первом круге турнира в Акапулько (Мексика). Матч пройдет 21 февраля, начало — в 18:00 мск. Медведев — Пэр: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Медведев

Для Медведева предстоящий матч станет первым после Открытого чемпионата Австралии. Россиянин планировал сыграть на турнире в Роттердаме, но в итоге оказался не готов к этому, в первую очередь, морально.

В Мельбурне Медведев, как известно, дошел до финала, где в супер эпичном матче проиграл Рафаэлю Надалю.

Неудивительно, что после такого Даниилу понадобилось какое-то время, чтобы прийти в себя.

Медведев будет впервые играть на турнире в Акапулько.

Пэр

Пэр тем временем после Australian Open успел выступить уже на трех турнирах. Француз решил поиграть на грунте, но ничего хорошего из этого не вышло.

В Кордове, Буэнос-Айресе и Рио-де-Жанейро Бенуа не выиграл ни одного матча, хотя во всех случаях выглядел далеко не хуже своих оппонентов.

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Интересно, что на Открытом чемпионате Австралии Пэр прошел два раунда. Во втором матче 32-летний теннисист сенсационно выиграл у Григора Димитрова. После этого Пэр уступил Стефаносу Циципасу, но даже здесь он выглядел очень достойно.

Прогноз и ставка

Букмекеры уверены в победе Медведева. На Пэра, если что, можно поставить за 9.40.

Понятно, что Медведев, скорее всего, выиграет. Но не факт, что будет так уж просто. Пэр, когда у него все хорошо с настроением, может любому создать проблемы. Во всякому случае, француз порой играет очень классно, несмотря на результаты.

Ставка — тотал выигранных геймов Пэра больше 7,0 за 1.83. Все-таки надо учитывать, что для россиянина предстоящий матч будет первым после трехнедельной паузы. Этот момент тоже надо учитывать.

Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 3.62.