Звонарева
Начало сезона получилось не самым многообещающим для Звонаревой. В январе на турнире в Мельбурне она прошла один раунд, обыграв Алисон Риске, после чего пока не побеждала.
На Открытом чемпионате Австралии 37-летняя теннисистка сразу же проиграла Элизе Мертенс. Правда, это был не самый простой матч для бельгийской теннисистки.
В Санкт-Петербурге Звонарева уступила в стартовом круге Терезе Мартинцовой, несмотря на то, что уверенно взяла первый сет.
Жабер
Жабер в середине января получила травму спины, из-за которой пропустила Открытый чемпионат Австралии.
Онс здорово провела первые матчи на турнире в Сиднее, легко выиграв у Астры Шармы и Петры Квитовой.
Но в игре против Анетт Контавейт теннисистка из Туниса почувствовала дискомфорт в спине, из-за которого в итоге пропустила целый месяц.
Прогноз и ставка
На Звонареву в этом матче можно поставить за 3.92, победу Жабер букмекеры предлагают за 1.27.
Сложно сказать, в какой форме сейчас находятся обе теннисистки. Но, судя по всему, у Звонаревой будет шанс побороться за победу.
Ставка — Звонарева возьмет хотя бы один сет за 1.98.
Также можно рассмотреть ставку на тотал сетов больше 2,5 за 2.73.