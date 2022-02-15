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    Звонарева обыграет Жабер?

    Звонарева — Жабер. Прогноз (к. 2.73) и ставки на турнир в Дубае 15 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на Звонарева — Жабер
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    Вера Звонарева
    Россиянка Вера Звонарева сыграет против Онс Жабер из Туниса в первом круге турнира в Дубае. Матч пройдет 15 февраля, начало — в 15:30 мск. Звонарева — Жабер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Звонарева

    Начало сезона получилось не самым многообещающим для Звонаревой. В январе на турнире в Мельбурне она прошла один раунд, обыграв Алисон Риске, после чего пока не побеждала.

    На Открытом чемпионате Австралии 37-летняя теннисистка сразу же проиграла Элизе Мертенс. Правда, это был не самый простой матч для бельгийской теннисистки.

    В Санкт-Петербурге Звонарева уступила в стартовом круге Терезе Мартинцовой, несмотря на то, что уверенно взяла первый сет.

    Жабер

    Жабер в середине января получила травму спины, из-за которой пропустила Открытый чемпионат Австралии.

    Онс здорово провела первые матчи на турнире в Сиднее, легко выиграв у Астры Шармы и Петры Квитовой.

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    Но в игре против Анетт Контавейт теннисистка из Туниса почувствовала дискомфорт в спине, из-за которого в итоге пропустила целый месяц.

    Прогноз и ставка

    На Звонареву в этом матче можно поставить за 3.92, победу Жабер букмекеры предлагают за 1.27.

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    Сложно сказать, в какой форме сейчас находятся обе теннисистки. Но, судя по всему, у Звонаревой будет шанс побороться за победу.

    Ставка — Звонарева возьмет хотя бы один сет за 1.98.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал сетов больше 2,5 за 2.73.

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    Звонарева — Жабер: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 15.02.2022. Прогнозы на теннис. Звонарева обыграет Жабер?
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