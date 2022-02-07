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    Сможет ли Александрова обыграть Джорджи?

    Джорджи — Александрова. Прогноз (к. 2.70) и ставки на турнир в Санкт-Петербурге 7 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на Джорджи — Александрова
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    Екатерина Александрова
    Россиянка Екатерина Александрова сыграет против итальянки Камилы Джорджи в первом круге турнира в Санкт-Петербурге. Матч пройдет 7 февраля, начало — в 13:00 мск. Джорджи — Александрова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Санкт-Петербург. Женщины 07 Февраля 2022 года
    Камила Джорджи (Италия)
  • Санкт-Петербург. Женщины
    •  Камила Джорджи (Италия) 13:00 Екатерина Александрова (Россия) Екатерина Александрова (Россия)
  • Санкт-Петербург. Женщины
    •

    Джорджи

    Джорджи в новом сезоне пока успела сыграть только на Открытом чемпионате Австралии. И это было не самое худшее выступление.

    Итальянка дошла до третьего круга, где уступила Эшли Барти. В матче с австралийкой, которая в итоге стала победительницей турнира, Камиле удалось взять пять геймов, что не так уж и плохо, учитывая, с какой легкостью австралийка разобралась с остальными соперницами.

    В первых раундах Джорджи уверенно выиграла у Анастасии Потаповой и Терезы Мартинцовой.

    Александрова

    Александрова тем временем неудачно выступила на Australian Open. В первом же матче она проиграла Бернарде Пере.

    В этом сезоне Екатерина пока выиграла лишь один матч. В Сиднее россиянка одержала победу над японкой Эной Шибахарой.

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    В Аделаиде Александрова сразу же уступила Лейле Фернандес.

    В прошлом году Александрова дошла в Санкт-Петербурге до четвертьфинала, а в 2020-м — до полуфинала.

    Прогноз и ставка

    На Джорджи в этом матче можно поставить за 1.77, победу Александровой букмекеры предлагают за 2.10.

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    Вряд ли Екатерина выиграет у итальянки, против которой определенные проблемы были даже у Барти.

    Ставка — победа Джорджи за 1.77.

    Также можно рассмотреть ставку на победу Джорджи в двух сетах за 2.70. Александрова совсем не впечатляет в начале сезона.

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    Джорджи — Александрова: прогноз, ставка (1.77), статистика, коэффициенты матча 07.02.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Александрова обыграть Джорджи?
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