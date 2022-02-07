Россиянка Екатерина Александрова сыграет против итальянки Камилы Джорджи в первом круге турнира в Санкт-Петербурге. Матч пройдет 7 февраля, начало — в 13:00 мск. Джорджи — Александрова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Джорджи

Джорджи в новом сезоне пока успела сыграть только на Открытом чемпионате Австралии. И это было не самое худшее выступление.

Итальянка дошла до третьего круга, где уступила Эшли Барти. В матче с австралийкой, которая в итоге стала победительницей турнира, Камиле удалось взять пять геймов, что не так уж и плохо, учитывая, с какой легкостью австралийка разобралась с остальными соперницами.

В первых раундах Джорджи уверенно выиграла у Анастасии Потаповой и Терезы Мартинцовой.

Александрова

Александрова тем временем неудачно выступила на Australian Open. В первом же матче она проиграла Бернарде Пере.

В этом сезоне Екатерина пока выиграла лишь один матч. В Сиднее россиянка одержала победу над японкой Эной Шибахарой.

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В Аделаиде Александрова сразу же уступила Лейле Фернандес.

В прошлом году Александрова дошла в Санкт-Петербурге до четвертьфинала, а в 2020-м — до полуфинала.

Прогноз и ставка

На Джорджи в этом матче можно поставить за 1.77, победу Александровой букмекеры предлагают за 2.10.

Вряд ли Екатерина выиграет у итальянки, против которой определенные проблемы были даже у Барти.

Ставка — победа Джорджи за 1.77.

Также можно рассмотреть ставку на победу Джорджи в двух сетах за 2.70. Александрова совсем не впечатляет в начале сезона.