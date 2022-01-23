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    Киз остановит Бадосу?

    Киз — Бадоса. Прогноз (к. 2.46) и ставки на Открытый чемпионат Австралии 23 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на Киз — Бадоса
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    Паула Бадоса после победы над Мартой Костюк
    Испанка Паула Бадоса сыграет против американки Мэдисон Киз в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 23 января, начало — в 03:00 мск. Киз — Бадоса: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Australian Open. Женщины 23 Января 2022 года
    Мэдисон Кис (США)
  • Australian Open. Женщины
    •  Мэдисон Кис (США) 03:00 Паула Бадоса-Хиберт (Испания) Паула Бадоса-Хиберт (Испания)
  • Australian Open. Женщины
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    Киз

    Киз начала турнир с победы над Софией Кенин. Несмотря на то, что Мэдисон выиграла в двух сетах, матч получился крайне сложным.

    Во втором раунде было попроще. Киз выиграла у румынки Жаклин Кристиан. Здесь пришлось немного поволноваться только во второй партии.

    После этого Киз одержала волевую победу над Ван Цян. Обе девушки очень много ошибались на своей подаче, но в итоге американка дожала китаянку на тай-брейке третьего сета.

    В 2015 году Киз дошла до полуфинала на Australian Open.

    Бадоса

    У Бадоса в третьем круге был тяжелейший матч против Марты Костюк. Испанка легко могла проиграть, но все-таки справилась, хотя в третьем сете до последнего было непонятно, кто победит.

    А после игры Паула даже заявила, что украинка играла на уровне топ-5. Костюк действительно провела классный матч, несмотря на результат.

    Все прогнозы на Australian Open

    В первых раундах Бадоса без проблем выиграла у Айлы Томлянович и Мартины Тревизан.
    Бадоса впервые вышла во вторую неделю Australian Open.

    Прогноз и ставка

    На Киз в этом матче можно поставить за 2.65, победу Бадосы букмекеры предлагают за 1.53.

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    Скорее всего, двух партий девушка будет недостаточно. Шансы здесь 50 на 50. У Киз есть мощная подача (в матче с Кенин Мэдисон выполнила 15 эйсов), она классно пробивает с форхэнда, поэтому у Бадосы точно будут проблемы.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.46.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 3.20.

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    Киз — Бадоса: прогноз, ставка (2.46), статистика, коэффициенты матча 23.01.2022. Прогнозы на теннис. Киз остановит Бадосу?
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