Киз
Киз начала турнир с победы над Софией Кенин. Несмотря на то, что Мэдисон выиграла в двух сетах, матч получился крайне сложным.
Во втором раунде было попроще. Киз выиграла у румынки Жаклин Кристиан. Здесь пришлось немного поволноваться только во второй партии.
После этого Киз одержала волевую победу над Ван Цян. Обе девушки очень много ошибались на своей подаче, но в итоге американка дожала китаянку на тай-брейке третьего сета.
В 2015 году Киз дошла до полуфинала на Australian Open.
Бадоса
У Бадоса в третьем круге был тяжелейший матч против Марты Костюк. Испанка легко могла проиграть, но все-таки справилась, хотя в третьем сете до последнего было непонятно, кто победит.
А после игры Паула даже заявила, что украинка играла на уровне топ-5. Костюк действительно провела классный матч, несмотря на результат.
Все прогнозы на Australian Open
В первых раундах Бадоса без проблем выиграла у Айлы Томлянович и Мартины Тревизан.
Бадоса впервые вышла во вторую неделю Australian Open.
Прогноз и ставка
На Киз в этом матче можно поставить за 2.65, победу Бадосы букмекеры предлагают за 1.53.
Скорее всего, двух партий девушка будет недостаточно. Шансы здесь 50 на 50. У Киз есть мощная подача (в матче с Кенин Мэдисон выполнила 15 эйсов), она классно пробивает с форхэнда, поэтому у Бадосы точно будут проблемы.
Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.46.
Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 3.20.