Испанка Паула Бадоса сыграет против американки Мэдисон Киз в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 23 января, начало — в 03:00 мск. Киз — Бадоса: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Киз

Киз начала турнир с победы над Софией Кенин. Несмотря на то, что Мэдисон выиграла в двух сетах, матч получился крайне сложным.

Во втором раунде было попроще. Киз выиграла у румынки Жаклин Кристиан. Здесь пришлось немного поволноваться только во второй партии.

После этого Киз одержала волевую победу над Ван Цян. Обе девушки очень много ошибались на своей подаче, но в итоге американка дожала китаянку на тай-брейке третьего сета.

В 2015 году Киз дошла до полуфинала на Australian Open.

Бадоса

У Бадоса в третьем круге был тяжелейший матч против Марты Костюк. Испанка легко могла проиграть, но все-таки справилась, хотя в третьем сете до последнего было непонятно, кто победит.

А после игры Паула даже заявила, что украинка играла на уровне топ-5. Костюк действительно провела классный матч, несмотря на результат.

Все прогнозы на Australian Open

В первых раундах Бадоса без проблем выиграла у Айлы Томлянович и Мартины Тревизан.

Бадоса впервые вышла во вторую неделю Australian Open.

Прогноз и ставка

На Киз в этом матче можно поставить за 2.65, победу Бадосы букмекеры предлагают за 1.53.

Скорее всего, двух партий девушка будет недостаточно. Шансы здесь 50 на 50. У Киз есть мощная подача (в матче с Кенин Мэдисон выполнила 15 эйсов), она классно пробивает с форхэнда, поэтому у Бадосы точно будут проблемы.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.46.

Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 3.20.