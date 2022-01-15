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    Сможет ли Крейчикова обыграть обидчицу Касаткиной?

    Крейчикова — Бадоса. Прогноз (к. 2.01) и ставки на турнир в Сиднее 15 января 2022 года

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    Барбора Крейчикова
    Чешская теннисистка Барбора Крейчикова сыграет против испанки Паулы Бадосы в финале турнира в Сиднее. Матч пройдет 15 января, начало — в 09:00 мск. Крейчикова — Бадоса: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Крейчикова

    Крейчикова на первом же в сезоне турнире сразу дошла до финала, заодно подтвердив, что на Australian Open она, скорее всего, будет бороться за титул.

    В полуфинале Барбора провела невероятный матч против Анетт Контавейт. Эстонская теннисистка выиграла первый сет со счетом 6:0, а в третьем не смогла реализовать семь матчболов — три при счете 6:5 на приеме и еще четыре на тай-брейке.

    Интересно, что Крейчикова четвертый раз в карьере выиграла матч, в котором отдала сет 0:6.

    Ранее на этой неделе Барбора легко выиграла у румынки Жаклин Кристиан и француженки Каролин Гарсии.

    Бадоса

    Для Бадосы самым сложным на текущем турнире был матч против Белинды Бенчич. Испанка с трудом взяла первый сет, отдала второй, а в решающем очень вовремя сделала брейк.

    В полуфинале Паула разгромила Дарью Касаткину — 6:2, 6:2. Россиянка перед этим провела три шикарных матча, но в этом у нее совершенно ничего не получалось. Но дело не только в ошибках Касаткиной. Бадоса играла очень агрессивно, и именно это стало большой проблемой для ее соперницы.

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    Кроме того, Бадоса одержала победы над австралийкой Айлой Томлянович и латвийской теннисисткой Еленой Остапенко.

    Прогноз и ставка

    На Крейчикову в этом матче можно поставить за 2.01, победу Бадосы букмекеры предлагают за 1.88.

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    В прошлом сезоне Паула дважды обыгрывала Барбору. Сначала в Мадриде, а потом в Индиан-Уэллсе. И в обоих случаях испанке хватило двух сетов для победы.

    Это, конечно, серьезный аргумент в пользу Бадосы, но, зная характер Крейчиковой, очень сомнительно, что она позволит сопернице продлить серию. С характером у чешской теннисистки все в порядке, что и подтвердила огненная встреча с Контавейт.

    Ставка — победа Крейчиковой з 2.01.

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    Крейчикова — Бадоса: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 15.01.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Крейчикова обыграть обидчицу Касаткиной?
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