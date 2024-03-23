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    Ирландия и Бельгия сыграли вничью в спарринге

    Ирландия — Бельгия: счет матча 0:0, обзор

    Футбол Товарищеские матчи Сборная Бельгии Сборная Ирландии
    В товарищеском матче сборные Ирландии и Бельгии не смогли выявить сильнейшего.

    Ромелу Лукаку (сборная Бельгии)
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    Ромелу Лукаку (сборная Бельгии)

    Команды так и не поразили ворота друг друга — 0:0.

    Отметим, что в первом тайме Эван Фергюсон не смог реализовать пенальти.

    Футбол. Товарищеские матчи (сборные)
    Ирландия — Бельгия 0:0
    Ирландия: Кивин Келлехер, Шеймус Коулман, Эндрю Омобамиделе, Нэйтан Коллинз, Роберт Брэйди (Мэтт Доэрти, 81'), Джош Каллен, Чидози Огбене (Джейсон Найт, 70'), Самуэл Смодикс (Майкл Джонстон, 71'), Эван Фергюсон (Адам Айда, 70'), Dara O'Shea, Will Smallbone (Фести Эбоселе, 86') Бельгия: Матц Зельс (Томас Камински, 83'), Кони де Винтер (Амаду Онана, 64'), Ваут Фас, Тимоти Кастань (Миши Батшуайи, 46'), Астер Вранкс, Артур Вермерен, Юри Тилеманс (Тома Мёнье, 46'), Оливье Деман, Леандро Троссард (Жереми Доку, 46'), Луа Опенда, Жоан Бакайоко (Доди Лукебакио, 64')

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    Отметим, что сборная Бельгии выступит на предстоящем Евро-2024.

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