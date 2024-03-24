Аманда Рибас
Турнирное положение: Рибас продолжает выступать сразу в двух весовых категориях. Она занимает седьмую строчку в рейтинге наилегчайшего дивизиона и является восьмым номером в минимальной весовой категории среди женщин.
Последние бои: К этой встрече бразильянка подходит после победы нокаутом в третьем раунде над Луаной Пинейро. А за 6 последних поединков в активе Аманды 3 выигрыша и 3 проигрыша.
Состояние бойца: Аманда никак не может понять в какой категории ей выступать лучше. Рибас хоть и опытный, но крайне нестабильный боец. Она испытывает некоторые проблемы в партере, хоть и является базовым представителем БЖЖ.
Роуз Намаюнас
Турнирное положение: Роуз бывшая чемпионка в женском минимальном весе, но она приняла решение подняться в более высокую категорию, где в дебютном выступлении потерпела неудачу. Так что на данный момент рейтинга у нее нет.
Последние бои: У Намаюнас такая же статистика, как и у грядущей соперницы: 3 победы и 3 поражения за 6 последних поединков. В предыдущем бою она уступила единогласным решением судей Манон Фиро, которая является третьим номером в рейтинге наилегчайшего дивизиона.
Состояние бойца: Роуз безусловно топовый боец для минимальной весовой категории. В предыдущем поединке Намаюнас периодами выглядела неплохо и в противостоянии с Фиро.
Но физических кондиций для более высокой весовой категории экс-чемпионке не хватает.
Статистика для ставок
- 4 из шести предыдущих поединков с участием Роуз Намаюнас дошли до судейского решения
- 3 из четырех предыдущих поражений Рибас были нокаутами
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: В грядущем поединке букмекеры видят фаворитом Роуз Намаюнас. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.43, а на успех Рибас предлагают сделать ставку за 2.93.
Прогноз: Несмотря на то, что обе девушки в последнее время чередует победы с поражениями, шансов на успех у Намаюнас побольше. Она бывшая чемпионка минимального дивизиона, дравшаяся со многими топами. У нее больше опыта и более высокий бойцовский класс. Рибас вряд ли позволит себя удосрочить, но победить ей точно не удастся.
- 1.70Усман — Паркин: прогноз и ставкаПослезавтра в 02:05
- 2.25Эдвардс — Джеффри: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 1.80Фрейре — Кеннеди: прогноз и ставкаСегодня в 23:30
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Ставка: Победа Роуз Намаюнас по очкам за 3.35.