В рамках турнира UFC Vegas 89 24 марта пройдет поединок Аманды Рибас и Роуз Намаюнас в женском наилегчайшем весе. Начало — 07:40 (мск). Рибас — Намаюнас: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Аманда Рибас

Турнирное положение: Рибас продолжает выступать сразу в двух весовых категориях. Она занимает седьмую строчку в рейтинге наилегчайшего дивизиона и является восьмым номером в минимальной весовой категории среди женщин.

Последние бои: К этой встрече бразильянка подходит после победы нокаутом в третьем раунде над Луаной Пинейро. А за 6 последних поединков в активе Аманды 3 выигрыша и 3 проигрыша.

Состояние бойца: Аманда никак не может понять в какой категории ей выступать лучше. Рибас хоть и опытный, но крайне нестабильный боец. Она испытывает некоторые проблемы в партере, хоть и является базовым представителем БЖЖ.

Роуз Намаюнас

Турнирное положение: Роуз бывшая чемпионка в женском минимальном весе, но она приняла решение подняться в более высокую категорию, где в дебютном выступлении потерпела неудачу. Так что на данный момент рейтинга у нее нет.

Последние бои: У Намаюнас такая же статистика, как и у грядущей соперницы: 3 победы и 3 поражения за 6 последних поединков. В предыдущем бою она уступила единогласным решением судей Манон Фиро, которая является третьим номером в рейтинге наилегчайшего дивизиона.

Состояние бойца: Роуз безусловно топовый боец для минимальной весовой категории. В предыдущем поединке Намаюнас периодами выглядела неплохо и в противостоянии с Фиро.

Но физических кондиций для более высокой весовой категории экс-чемпионке не хватает.

Статистика для ставок

4 из шести предыдущих поединков с участием Роуз Намаюнас дошли до судейского решения

3 из четырех предыдущих поражений Рибас были нокаутами

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В грядущем поединке букмекеры видят фаворитом Роуз Намаюнас. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.43, а на успех Рибас предлагают сделать ставку за 2.93.

Прогноз: Несмотря на то, что обе девушки в последнее время чередует победы с поражениями, шансов на успех у Намаюнас побольше. Она бывшая чемпионка минимального дивизиона, дравшаяся со многими топами. У нее больше опыта и более высокий бойцовский класс. Рибас вряд ли позволит себя удосрочить, но победить ей точно не удастся.

Ставка: Победа Роуз Намаюнас по очкам за 3.35.