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    Сможет ли Касаткина выйти в финал в Сиднее?

    Бадоса — Касаткина. Прогноз (к. 2.03) и ставки на турнир в Сиднее 14 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на Бадоса — Касаткина
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    Дарья Касаткина
    Россиянка Дарья Касаткина сыграет против испанки Паулы Бадосы в полуфинале турнира в Сиднее. Матч пройдет 14 января, начало — в 11:00 мск. Бадоса — Касаткина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Бадоса

    Бадоса в прошлом сезоне выиграла несколько турниров, в том числе престижный в Индиан-Уэллсе, и вошла в топ-10. Это был идеальный год для испанская теннисистки, которая наверняка и сама не подозревала, что способна на такой прорыв.

    Кроме того, Паула пробилась на Итоговый турнир, на котором смогла дойти до полуфинала. На групповом этапе она обыграла Арину Соболенко и Марию Саккари.

    Новый год Бадоса начала с поражения от Виктории Азаренко в первом круге турнира в Аделаиде. В общем-то, никакой катастрофы, белорусская теннисистка по-прежнему способна играть на равных даже против соперниц из первой десятки.

    В Сиднее Бадоса выиграла у Елены Остапенко, Айлы Томлянович, с которой также встретится в первом круге Australian Open, и Белинду Бенчич. Самым сложным пока что был матч с Бенчич. Швейцарка сдалась только в третьем сете.

    Касаткина

    Касаткина тем временем дошла до полуфинала на втором турнире кряду. На прошлой неделе она остановилась в шаге от решающего матча в Мельбурне. И это, безусловно, очень удачное начало сезона для российской теннисистки.

    В Мельбурне Касаткину не пустила в финал Аманда Анисимова. К сожалению, в тот день у Дарьи совершенного ничего не получалось даже в геймам на своей подаче. В итоге — разгром со счетом 2:6, 0:6.

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    В Сиднее Касаткина провела три крутейших матча. При этом простых соперниц здесь не было. В первом круге россиянка разгромила Софию Кенин, потом обыграла Элизу Мертенс, а в четвертьфинале разобралась с Гарбин Мугурусой.

    В матче с Мугурусой Касаткина одержала шестую подряд победу над соперницами из топ-3.

    Прогноз и ставка

    На Бадосу в этом матче можно поставить за 1.75, победу Касаткиной букмекеры предлагают за 2.03.

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    Дарья невероятно проводит неделю, такого мощно тенниса она давно не показывала. При этом надо не забывать, что у нее нередко бывают и неприятные провалы, как, например, в недавней игре с Анисимовой. Но прямо сейчас мы склоняемся к тому, что Касаткина и Бадосу обыграет. Почему бы и нет?

    Ставка — победа Касаткиной за 2.03.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал сетов больше 2,5 за 2.38.

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    Бадоса — Касаткина: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 14.01.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Касаткина выйти в финал в Сиднее?
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