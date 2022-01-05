Кудерметова
Кудерметова, занимающая в рейтинге WTA 31-е место, в этом году пока еще не играла.
Вероника очень мощно провела первую часть минувшего сезона. На первом же турнире в Абу-Даби она дошла до финала, где уступила Арине Соболенко. Потом были третий круг Australian Open, победа на турнире в Чарльстоне и полуфинал в Стамбуле.
Во второй половине прошлого года Кудерметова выступала не так успешно. Больше одного матча ей удалось выиграть только на турнире в Чикаго. На всех остальных она проходила максимум один раунд.
Кужмова
Кужмова находится на 162-м месте в текущем рейтинге. Именно по этой причине ей пришлось пробиваться в основную сетку через квалификацию.
В первом раунде отбора 23-летняя теннисистка выиграла в двух сетах у Магдалены Фрех из Польши.
Дальше была встреча с Ольгой Говорцовой. Виктория легко взяла первый сет, а на второй белорусская теннисистка не вышла.
Прошлый сезон Кужмова провела неудачно, при этом нередко выступая на турнирах ITF. Но даже на этом уровне у нее были проблемы.
Прогноз и ставка
На Кудерметову в этом матче можно поставить за 1.43, победу Кужмовой букмекеры предлагают за 2.85.
Несмотря на то, что Кудерметова еще не играла в этом году, мы все-таки рискнем предположить, что он одержит победу в предстоящем матче. И не исключено, что россиянке будет достаточно двух сетов.
Ставка — победа Кудерметовой в двух сетах за 1.99.