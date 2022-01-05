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    Сможет ли Кудерметова выиграть первый матч в сезоне?

    Кудерметова — Кужмова. Прогноз (к. 1.99) и ставки на турнир в Мельбурне 5 января 2022 года

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    Вероника Кудерметова
    Россиянка Вероника Кудерметова сыграет против словацкой теннисистки Виктории Кужмовой в первом круге турнира в Мельбурне. Матч пройдет 5 января, начало — 02:00 мск. Кудерметова — Кужмова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Кудерметова

    Кудерметова, занимающая в рейтинге WTA 31-е место, в этом году пока еще не играла.

    Вероника очень мощно провела первую часть минувшего сезона. На первом же турнире в Абу-Даби она дошла до финала, где уступила Арине Соболенко. Потом были третий круг Australian Open, победа на турнире в Чарльстоне и полуфинал в Стамбуле.

    Во второй половине прошлого года Кудерметова выступала не так успешно. Больше одного матча ей удалось выиграть только на турнире в Чикаго. На всех остальных она проходила максимум один раунд.

    Кужмова

    Кужмова находится на 162-м месте в текущем рейтинге. Именно по этой причине ей пришлось пробиваться в основную сетку через квалификацию.

    В первом раунде отбора 23-летняя теннисистка выиграла в двух сетах у Магдалены Фрех из Польши.

    Дальше была встреча с Ольгой Говорцовой. Виктория легко взяла первый сет, а на второй белорусская теннисистка не вышла.

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    Прошлый сезон Кужмова провела неудачно, при этом нередко выступая на турнирах ITF. Но даже на этом уровне у нее были проблемы.

    Прогноз и ставка

    На Кудерметову в этом матче можно поставить за 1.43, победу Кужмовой букмекеры предлагают за 2.85.

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    Несмотря на то, что Кудерметова еще не играла в этом году, мы все-таки рискнем предположить, что он одержит победу в предстоящем матче. И не исключено, что россиянке будет достаточно двух сетов.

    Ставка — победа Кудерметовой в двух сетах за 1.99.

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    Кудерметова — Кужмова: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 05.01.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Кудерметова выиграть первый матч в сезоне?
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