Россиянка Вероника Кудерметова сыграет против словацкой теннисистки Виктории Кужмовой в первом круге турнира в Мельбурне. Матч пройдет 5 января, начало — 02:00 мск. Кудерметова — Кужмова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Кудерметова

Кудерметова, занимающая в рейтинге WTA 31-е место, в этом году пока еще не играла.

Вероника очень мощно провела первую часть минувшего сезона. На первом же турнире в Абу-Даби она дошла до финала, где уступила Арине Соболенко. Потом были третий круг Australian Open, победа на турнире в Чарльстоне и полуфинал в Стамбуле.

Во второй половине прошлого года Кудерметова выступала не так успешно. Больше одного матча ей удалось выиграть только на турнире в Чикаго. На всех остальных она проходила максимум один раунд.

Кужмова

Кужмова находится на 162-м месте в текущем рейтинге. Именно по этой причине ей пришлось пробиваться в основную сетку через квалификацию.

В первом раунде отбора 23-летняя теннисистка выиграла в двух сетах у Магдалены Фрех из Польши.

Дальше была встреча с Ольгой Говорцовой. Виктория легко взяла первый сет, а на второй белорусская теннисистка не вышла.

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Прошлый сезон Кужмова провела неудачно, при этом нередко выступая на турнирах ITF. Но даже на этом уровне у нее были проблемы.

Прогноз и ставка

На Кудерметову в этом матче можно поставить за 1.43, победу Кужмовой букмекеры предлагают за 2.85.

Несмотря на то, что Кудерметова еще не играла в этом году, мы все-таки рискнем предположить, что он одержит победу в предстоящем матче. И не исключено, что россиянке будет достаточно двух сетов.

Ставка — победа Кудерметовой в двух сетах за 1.99.