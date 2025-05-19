Лос-Анджелес Гэлакси — Лос-Анджелес. Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, МЛС, 19 мая 2025 года

19 мая в 14-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Лос-Анджелес». Начало игры — в 04:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Лос-Анджелес», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Лос-Анджелес Гэлакси»

Турнирное положение: «Гэлакси» неудачно выступают в МЛС. На данный момент команда занимает 15 место в турнирной таблице своей конференции.

При этом «Лос-Анджелес Гэлакси» в 13 матчах набрал всего 3 очка. А вот в собственные ворота команда пропустила 31 мяч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Гэлакси» уступили «Филадельфии Юнион» (2:3).

До того команда была разгромлена «Нью-Йорк Ред Буллс» (0:7). При этом чуть ранее она была обыграна «Спортингом» Канзас-Сити (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда уступила 5 раз. В этих поединках «Лос-Анджелес Гэлакси» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 16.

Не сыграют: Джозеф Пэинтсил — травмирован.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Лос-Анджелес Гэлакси» крайне слабо атакует. Забила команда всего 10 мячей в 13 поединках американского чемпионата.

Матчи с земляками для команды традиционно складываются неудачно. Из пяти последних очных поединков «Лос-Анджелес Гэлакси» победил 2 раза при 3 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. «Гэлакси» твердо намерены оттолкнуться от дна таблицы.

«Лос-Анджелес»

Турнирное положение: «Ангелы» пока не блистают успехами. Ныне команда находится на 5 месте турнирной таблицы Западной конференции.

Причем «Лос-Анджелес» в 13 матчах чемпионата набрал 21 зачетный пункт. При этом забила команда 23 мяча в ворота соперников.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. «Ангелы» переиграли «Сиэтл Саундерс» (4:0).

До того команда подписала мировую с «Ванкувером» (2:2). А вот поединок с «Хьюстон Динамо» завершился викторией (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Лос-Анджелес» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 13 забитыми мячами при 7 пропущенных.

Не сыграют: Максим Шано — травмирован.

Состояние команды: «Лос-Анджелес» в среднем пропускает больше одного гола за матч. Зато не проигрывает команда уже 6 матчей кряду.

При этом «Лос-Анджелес» вполне преуспевает в плане реализации. Да и габонец Денис Буанга отличился 6 забитыми мячами.

Нынче команда выглядит весьма монолитно. Между тем, отставание от лидера составляет шесть зачетных пунктов.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Ангелы» имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей.

Статистика для ставок

«Лос-Анджелес» не уступил в 6 своих последних матчах

«Лос-Анджелес Гэлакси» в среднем забивает реже гола за матч

«Гэлакси» проиграли в 5 последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 3.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совсем разными коэффициентами — 1.57 и 2.35.

Прогноз: Номинальные гости имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, так что наверняка активно понесутся к воротам соперника.

Номинальные хозяева нынче слабоваты в плане реализации, забивая в среднем реже одного мяча за матч.

Ставка: Победа «Лос-Анджелеса» за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.70