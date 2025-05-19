ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Алексей СафоновАлексей Сафонов: Черчесов в «Локомотиве» — на 80 процентов решённый вопрос Кристал Пэлас — Манчестер СитиИстория написана красно-синим: «Кристал Пэлас» шокировал «Ман Сити» в финале Кубка Англии «Локомотив» изменил ход серии с «Трактором»Ярославль провалил начало, но сумел перестроиться по ходу серии с «Трактором»
    Все новости спорта

    «Гэлакси» ждет очередная коллизия

    Лос-Анджелес Гэлакси — Лос-Анджелес. Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, МЛС, 19 мая 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на MLS
    Прогноз и ставки на «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Лос-Анджелес»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Марко Ройс
    19 мая в 14-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Лос-Анджелес». Начало игры — в 04:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Лос-Анджелес», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. США. MLS 19 Мая 2025 года

    Лос-Анджелес Гэлакси

  • Лос-Анджелес
    •  Лос-Анджелес Гэлакси 04:00 Лос-Анджелес

    Лос-Анджелес

  • Лос-Анджелес
    •

    «Лос-Анджелес Гэлакси»

    Турнирное положение: «Гэлакси» неудачно выступают в МЛС. На данный момент команда занимает 15 место в турнирной таблице своей конференции.

    При этом «Лос-Анджелес Гэлакси» в 13 матчах набрал всего 3 очка. А вот в собственные ворота команда пропустила 31 мяч.

    Лос-Анджелес Гэлакси — Лос-Анджелес: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Гэлакси» уступили «Филадельфии Юнион» (2:3).

    До того команда была разгромлена «Нью-Йорк Ред Буллс» (0:7). При этом чуть ранее она была обыграна «Спортингом» Канзас-Сити (0:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда уступила 5 раз. В этих поединках «Лос-Анджелес Гэлакси» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 16.

    Не сыграют: Джозеф Пэинтсил — травмирован.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Лос-Анджелес Гэлакси» крайне слабо атакует. Забила команда всего 10 мячей в 13 поединках американского чемпионата.

    Матчи с земляками для команды традиционно складываются неудачно. Из пяти последних очных поединков «Лос-Анджелес Гэлакси» победил 2 раза при 3 поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. «Гэлакси» твердо намерены оттолкнуться от дна таблицы.

    «Лос-Анджелес»

    Турнирное положение: «Ангелы» пока не блистают успехами. Ныне команда находится на 5 месте турнирной таблицы Западной конференции.

    Причем «Лос-Анджелес» в 13 матчах чемпионата набрал 21 зачетный пункт. При этом забила команда 23 мяча в ворота соперников.

  • Нуну, Энрике, Раньери, Росеньор, Флик. И еще 15 лучших тренеров сезона
  • В этом списке не только представители ведущих европейских чемпионатов
  • 16/05/2025

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. «Ангелы» переиграли «Сиэтл Саундерс» (4:0).

    До того команда подписала мировую с «Ванкувером» (2:2). А вот поединок с «Хьюстон Динамо» завершился викторией (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Лос-Анджелес» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 13 забитыми мячами при 7 пропущенных.

    Не сыграют: Максим Шано — травмирован.

    Состояние команды: «Лос-Анджелес» в среднем пропускает больше одного гола за матч. Зато не проигрывает команда уже 6 матчей кряду.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    При этом «Лос-Анджелес» вполне преуспевает в плане реализации. Да и габонец Денис Буанга отличился 6 забитыми мячами.

    Нынче команда выглядит весьма монолитно. Между тем, отставание от лидера составляет шесть зачетных пунктов.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Ангелы» имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей.

    Статистика для ставок

    • «Лос-Анджелес» не уступил в 6 своих последних матчах

    • «Лос-Анджелес Гэлакси» в среднем забивает реже гола за матч

    • «Гэлакси» проиграли в 5 последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 3.40.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совсем разными коэффициентами — 1.57 и 2.35.

    Прогноз: Номинальные гости имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, так что наверняка активно понесутся к воротам соперника.

    Номинальные хозяева нынче слабоваты в плане реализации, забивая в среднем реже одного мяча за матч.

    Ставка: Победа «Лос-Анджелеса» за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.70

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Лос-Анджелес Гэлакси — Лос-Анджелес?

    Матч Лос-Анджелес Гэлакси — Лос-Анджелес состоится 19 мая 2025 года в 04:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Лос-Анджелес Гэлакси — Лос-Анджелес?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Лос-Анджелес Гэлакси — Лос-Анджелес?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 2.05.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Лос-Анджелес Гэлакси — Лос-Анджелес?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Лос-Анджелес Гэлакси — Лос-Анджелес?

    Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 3.40.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.95
  • Прогноз на матч Рузибоев — Штольцфус
  • Бои
  • Сегодня в 02:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Беллато — Крейг
  • Бои
  • Сегодня в 04:15
    •  1.90
  • Прогноз на матч Бернс — Моралес
  • Бои
  • Сегодня в 04:50
    •  2.28
  • Прогноз на матч Попырин — Харри
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ахмат — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Бублик — Юнчаокете
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Боржеш — Микельсен
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Басилашвили — Мпетши-Перрикар
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Тюмень — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 16:15
    •  2.20
  • Прогноз на матч Динамо — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч ЦСКА (легенды) — Сборная Кубка УЕФА
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Брентфорд — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Лос-Анджелес Гэлакси — Лос-Анджелес: прогноз и ставка за 2.05, статистика, коэффициенты матча 19.05.202504:00. «Гэлакси» ждет очередная коллизия
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры