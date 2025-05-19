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    Томова способна огорчить австралийку?

    Томлянович — Томова. Ставка (к. 1.84) и прогноз на матч в Рабате, 19 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Томлянович — Томова
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    Виктория Томова
    Австралийка Айла Томлянович и болгарка Виктория Томова встретятся в первом круге турнира в Рабате. Матч пройдет 19 мая, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Томлянович — Томова, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Морокко. Женщины 19 Мая 2025 года

    Айла Томлянович

  • Хорватия
    •  Айла Томлянович 13:00 Виктория Томова

    Виктория Томова

  • Болгария
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    Айла Томлянович

    Последние месяцы австралийка не сильно радует поклонников своего таланта убедительной игрой на разных покрытиях, но из сотни лучших Томлянович не выпадает продолжительное время.

    Форма Томлянович на грунте не идеальная, но достаточная для того, чтобы легко справляться с теми, кто находится на подходе к топ-50 женского рейтинга.

    Лучшим выступлением в этом году для нее остается полуфинал соревнований в американском Остине, где Айла добралась до полуфинала, но уступила там Пегуле.

    Общее настроение австралийки вполне может позволить ей забрать победу на старте турнира в Марокко. Тем более соперница более, чем проходная.

    Виктория Томова

    Общий уровень игры Томовой от сезона к сезону остается примерно одинаковым, поэтому с ней приходится считаться всем без исключения.

    Прогнозы на теннис

    На грунте Виктория играет под настроение, но у неё есть хитрости, благодаря которым она добивается необходимых результатов.

    За четыре последних матча Томова не смогла победить ни разу, и записала на свой счет всего лишь один выигранный гейм.

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    С таким багажом против Томлянович ей будет крайне тяжело, однако Томова приучила нас к тому, что творить чудеса у неё время от времени получается.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в австралийку в этом поединке: победа Томлянович — 1.56, победа Томовой — 2.45.

    Прогноз: У Томлянович больше шансов забрать себе эту игру.

    Ставка: Ф1 (-3) за 1.84.

    Альтернативный прогноз: Томова просто так не сдастся, поэтому можно ждать результативного поединка.

    Альтернативная ставка: ТБ 22.5 с коэффициентом 2.26.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Томлянович — Томова?

    Матч Томлянович — Томова состоится 19 мая 2025 года в 13:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Томлянович — Томова?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф1 (-3).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Томлянович — Томова?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф1 (-3)» с коэффициентом у букмекеров 1.84.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Томлянович — Томова?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Томлянович — Томова?

    Коэффициенты букмекеров: Информация о коэффициентах недоступна

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    Томлянович — Томова: прогноз и ставка за 1.84, статистика, коэффициенты матча 19.05.202513:00. Томова способна огорчить австралийку?
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