Калинская — Доулхайд. Ставка (к. 1.85) и прогноз на турнир в Страсбурге 19 мая 2025 года

Калинская
Анна Калинская неудачно провела два «тысячника» в Мадриде и Риме. В Италии россиянка уступила в стартовой игре американке Пэйтон Стирнс (2:6, 3:6).
На испанских кортах Калинская одержала победу над французской теннисисткой Диан Парри (7:6, 6:4), но затем уступила шестой ракетке мира Мэдисон Киз из США (5:7, 6:7).
На грунте в Чарльстоне Анна Калинская сыграла в трех кругах, выиграв у Киз и Макналли, но проиграв Кенин, все соперницы были из США.
Анна Калинская в женской теннисной ассоциации заимает 28 место.
Доулхайд
В основную сетку «пятисотника» Страсбурга Каролин Доулхайд пробилась через квалификацию. В решающей игре спортсменка из США выиграла у чешки Марии Боузковой (6:4, 6:0).
На корте спортсменки провели 1 час 25 минут, в этой встрече Доулхайд реализовала пять брейк-пойнтов.
В стартовой игре квалификации Каролин Доулхайд одержала победу в матче против Сары Илиев из Франции (6:3, 6:4).
Каролин Доулхайд занимает 73 место в рейтинге WTA.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Калинскую в этом матче можно поставить за 1.50, на победу Доулхайд букмекеры предлагают за 2.61.
Прогноз: В этом сезоне теннисистки уже встречались между собой. В Сингапуре Калинская выиграла у Доулхайд со счётом 2:1 (6:4, 4:6, 6:2). Ставим на победу российской спортсменки.
- 2.13Зверев — Ковачевич: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
- 2.08Рублев — Джумхур: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
- 1.99Лайович — Фирнли: прогноз и ставкаСегодня в 12:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Рекомендуемая ставка: Ф1 (-2.5) с коэффициентом 1.85.