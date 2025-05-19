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    Калинская выйдет во второй круг турнира в Страсбурге?

    Калинская — Доулхайд. Ставка (к. 1.85) и прогноз на турнир в Страсбурге 19 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Калинская — Доулхайд
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    Анна Калинская
    Анна Калинская из России сыграет против Каролин Доулхайд из США в первом круге турнира в Страсбурге. Матч пройдёт 19 мая, начало — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Калинская — Доулхайд, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Калинская

    Анна Калинская неудачно провела два «тысячника» в Мадриде и Риме. В Италии россиянка уступила в стартовой игре американке Пэйтон Стирнс (2:6, 3:6).

    На испанских кортах Калинская одержала победу над французской теннисисткой Диан Парри (7:6, 6:4), но затем уступила шестой ракетке мира Мэдисон Киз из США (5:7, 6:7).

    На грунте в Чарльстоне Анна Калинская сыграла в трех кругах, выиграв у Киз и Макналли, но проиграв Кенин, все соперницы были из США.

    Прогнозы на теннис

    Анна Калинская в женской теннисной ассоциации заимает 28 место.

    Доулхайд

    В основную сетку «пятисотника» Страсбурга Каролин Доулхайд пробилась через квалификацию. В решающей игре спортсменка из США выиграла у чешки Марии Боузковой (6:4, 6:0).

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    • На корте спортсменки провели 1 час 25 минут, в этой встрече Доулхайд реализовала пять брейк-пойнтов.

    В стартовой игре квалификации Каролин Доулхайд одержала победу в матче против Сары Илиев из Франции (6:3, 6:4).

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    Каролин Доулхайд занимает 73 место в рейтинге WTA.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Калинскую в этом матче можно поставить за 1.50, на победу Доулхайд букмекеры предлагают за 2.61.

    Прогноз: В этом сезоне теннисистки уже встречались между собой. В Сингапуре Калинская выиграла у Доулхайд со счётом 2:1 (6:4, 4:6, 6:2). Ставим на победу российской спортсменки.

    Рекомендуемая ставка: Ф1 (-2.5) с коэффициентом 1.85.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Калинская — Доулхайд?

    Матч Калинская — Доулхайд состоится 19 мая 2025 года в 15:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Калинская — Доулхайд?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф1 (-2.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Калинская — Доулхайд?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф1 (-2.5)» с коэффициентом у букмекеров 1.85.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Калинская — Доулхайд?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Калинская — Доулхайд?

    Коэффициенты букмекеров: : На Калинскую в этом матче можно поставить за 1.50, на победу Доулхайд букмекеры предлагают за 2.61.

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    Калинская — Доулхайд: прогноз и ставка за 1.85, статистика, коэффициенты матча 19.05.202515:00. Калинская выйдет во второй круг турнира в Страсбурге?
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