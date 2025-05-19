Калинская — Доулхайд. Ставка (к. 1.85) и прогноз на турнир в Страсбурге 19 мая 2025 года

Анна Калинская из России сыграет против Каролин Доулхайд из США в первом круге турнира в Страсбурге. Матч пройдёт 19 мая, начало — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Калинская — Доулхайд, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Калинская

Анна Калинская неудачно провела два «тысячника» в Мадриде и Риме. В Италии россиянка уступила в стартовой игре американке Пэйтон Стирнс (2:6, 3:6).

На испанских кортах Калинская одержала победу над французской теннисисткой Диан Парри (7:6, 6:4), но затем уступила шестой ракетке мира Мэдисон Киз из США (5:7, 6:7).

На грунте в Чарльстоне Анна Калинская сыграла в трех кругах, выиграв у Киз и Макналли, но проиграв Кенин, все соперницы были из США.

Прогнозы на теннис

Анна Калинская в женской теннисной ассоциации заимает 28 место.

Доулхайд

В основную сетку «пятисотника» Страсбурга Каролин Доулхайд пробилась через квалификацию. В решающей игре спортсменка из США выиграла у чешки Марии Боузковой (6:4, 6:0).

На корте спортсменки провели 1 час 25 минут, в этой встрече Доулхайд реализовала пять брейк-пойнтов.

В стартовой игре квалификации Каролин Доулхайд одержала победу в матче против Сары Илиев из Франции (6:3, 6:4).

Каролин Доулхайд занимает 73 место в рейтинге WTA.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Калинскую в этом матче можно поставить за 1.50, на победу Доулхайд букмекеры предлагают за 2.61.

Прогноз: В этом сезоне теннисистки уже встречались между собой. В Сингапуре Калинская выиграла у Доулхайд со счётом 2:1 (6:4, 4:6, 6:2). Ставим на победу российской спортсменки.

Рекомендуемая ставка: Ф1 (-2.5) с коэффициентом 1.85.