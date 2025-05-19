Сонмез — Бронцетти. Ставка (к. 1.69) и прогноз на матч в Рабате, 19 мая 2025 года

Зейнеп Сонмез
Лючия Бронцетти
Зейнеп Сонмез
Прогресс 23-летней Сонмез заметен невооруженным глазом, и за прошедший год она добилась значительного прогресса в своей игре.
При всем этом, в текущем году ей гордиться особо нечем, кроме неплохого прохода квалификации в Мадриде.
Однако в первом круге основного турнира она проиграла швецарке Бенчич, которая не оставила турецкой спортсменке практически никаких шансов.
Первый матч в Рабате ей выпало играть против Бронцетти,а эта итальянка далеко не подарок вне зависимости от внешних обстоятельств.
Лючия Бронцетти
На протяжении нескольких последних сезонов Бронцетти уверенно держит планку и поддерживет определенный уровень результатов на протяжении всего календарного года.
Удивительно, но лучший свой турнир Лючия провела как раз на харде в этом году, забравшись в финал соревнования в румынской Клуж-Напоке.
Там ей не удалось выиграть титул, поскольку в финале оказалась сильнее россиянка Потапова, победив итальянку в трех тяжелых сетах.
В матче против Сонмез расклад сил будет в пользу Бронцетти, но сильно расслабляться ей не стоит.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в итальянку в этом поединке: победа Сонмез — 2.18, победа Бронцетти — 1.69.
Прогноз: Бронцетти имеет куда больше шансов оставить победу за собой в этом поединке.
- 2.01Радукану — Касаткина: прогноз и ставкаСегодня в 18:30
- 1.85Френх — Блинкова: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
- 1.85Калинская — Доулхайд: прогноз и ставкаСегодня в 15:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Ставка: П2 за 1.69.
Альтернативный прогноз: В этом матче будет тяжелая и упорная игра на протяжении трех партий.
Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.29.