Сонмез — Бронцетти. Ставка (к. 1.69) и прогноз на матч в Рабате, 19 мая 2025 года

Турчанка Зейнеп Сонмез и итальянка Лючия Бронцетти встретятся в первом круге турнира в Рабате. Матч пройдет 19 мая, начало — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч Сонмез — Бронцетти, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Зейнеп Сонмез

Прогресс 23-летней Сонмез заметен невооруженным глазом, и за прошедший год она добилась значительного прогресса в своей игре.

При всем этом, в текущем году ей гордиться особо нечем, кроме неплохого прохода квалификации в Мадриде.

Однако в первом круге основного турнира она проиграла швецарке Бенчич, которая не оставила турецкой спортсменке практически никаких шансов.

Первый матч в Рабате ей выпало играть против Бронцетти,а эта итальянка далеко не подарок вне зависимости от внешних обстоятельств.

Лючия Бронцетти

На протяжении нескольких последних сезонов Бронцетти уверенно держит планку и поддерживет определенный уровень результатов на протяжении всего календарного года.

Прогнозы на теннис

Удивительно, но лучший свой турнир Лючия провела как раз на харде в этом году, забравшись в финал соревнования в румынской Клуж-Напоке.

Там ей не удалось выиграть титул, поскольку в финале оказалась сильнее россиянка Потапова, победив итальянку в трех тяжелых сетах.

В матче против Сонмез расклад сил будет в пользу Бронцетти, но сильно расслабляться ей не стоит.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в итальянку в этом поединке: победа Сонмез — 2.18, победа Бронцетти — 1.69.

Прогноз: Бронцетти имеет куда больше шансов оставить победу за собой в этом поединке.

Ставка: П2 за 1.69.

Альтернативный прогноз: В этом матче будет тяжелая и упорная игра на протяжении трех партий.

Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.29.