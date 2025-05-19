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    Бронцетти легко разберется с Сонмез на старте турнира?

    Сонмез — Бронцетти. Ставка (к. 1.69) и прогноз на матч в Рабате, 19 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Сонмез — Бронцетти
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    Лючия Бронцетти
    Турчанка Зейнеп Сонмез и итальянка Лючия Бронцетти встретятся в первом круге турнира в Рабате. Матч пройдет 19 мая, начало — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч Сонмез — Бронцетти, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Морокко. Женщины 19 Мая 2025 года

    Зейнеп Сонмез

  • Турция
    •  Зейнеп Сонмез 14:30 Лючия Бронцетти

    Лючия Бронцетти

  • Италия
    •

    Зейнеп Сонмез

    Прогресс 23-летней Сонмез заметен невооруженным глазом, и за прошедший год она добилась значительного прогресса в своей игре.

    При всем этом, в текущем году ей гордиться особо нечем, кроме неплохого прохода квалификации в Мадриде.

    Однако в первом круге основного турнира она проиграла швецарке Бенчич, которая не оставила турецкой спортсменке практически никаких шансов.

    Первый матч в Рабате ей выпало играть против Бронцетти,а эта итальянка далеко не подарок вне зависимости от внешних обстоятельств.

    Лючия Бронцетти

    На протяжении нескольких последних сезонов Бронцетти уверенно держит планку и поддерживет определенный уровень результатов на протяжении всего календарного года.

    Прогнозы на теннис

    Удивительно, но лучший свой турнир Лючия провела как раз на харде в этом году, забравшись в финал соревнования в румынской Клуж-Напоке.

    Там ей не удалось выиграть титул, поскольку в финале оказалась сильнее россиянка Потапова, победив итальянку в трех тяжелых сетах.

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    В матче против Сонмез расклад сил будет в пользу Бронцетти, но сильно расслабляться ей не стоит.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в итальянку в этом поединке: победа Сонмез — 2.18, победа Бронцетти — 1.69.

    Прогноз: Бронцетти имеет куда больше шансов оставить победу за собой в этом поединке.

    Ставка: П2 за 1.69.

    Альтернативный прогноз: В этом матче будет тяжелая и упорная игра на протяжении трех партий.

    Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.29.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Сонмез — Бронцетти?

    Матч Сонмез — Бронцетти состоится 19 мая 2025 года в 14:30 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Сонмез — Бронцетти?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Сонмез — Бронцетти?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 1.69.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Сонмез — Бронцетти?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Сонмез — Бронцетти?

    Коэффициенты букмекеров: Информация о коэффициентах недоступна

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