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    «КАМАЗ» и «Алания» забьют друг другу

    КАМАЗ — Алания: прогноз на Первую лигу, ставка на матч за 3.85

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    Прогноз и ставки на «КАМАЗ» — «Алания»
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    Спартак Гогниев (главный тренер «Алании»)
    19 мая в 33-м туре Первой лиги России по футболу сыграют «КАМАЗ» и «Алания». Начало встречи — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «КАМАЗ» — «Алания», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 19 Мая 2025 года

    КамАЗ

  • Россия. Первая лига
    •  КамАЗ 18:00 Алания

    Алания

  • Владикавказ
    •

    «КАМАЗ»

    Турнирное положение: команда из Набережных Челнов уже абсолютно ни за что не борется и просто доигрывает сезон.

    В настоящий момент «автозаводцы» имеют в своем активе 36 очков и располагаются на 11-м месте в турнирной таблице.

    КамАЗ — Алания: коэффициенты букмекеров

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    За 32 матча челнинцы смогли забить 29 мячей, а пропустили 33.

    Последние матчи: в прошлых турах «бело-сине-красные» уступили «Ротору» (0:4) и «СКА-Хабаровску» (1:2).

    До этого же челнинский коллектив смог переиграть «Родину» (1:0).

    Календарь и таблица ФНЛ

    Перед этим же «КАМАЗ» дважды кряду сыграл вничью — с «Нефтехимиком» (0:0) и «Енисеем» (0:0).

    Не сыграют: все в строю.

    Состояние команды: подопечные Ильдара Ахметзянова давно обеспечили себе сохранение прописки в Первой лиге и выполнили главную задачу на сезон.

    В настоящий момент можно сказать, что «КАМАЗ» проиграл доигрывает чемпионат и ни за что не борется. Максимумом команды является десятое место, на которое она еще может запрыгнуть.

    «Алания»

    Турнирное положение: владикавказский коллектив досрочно вылетела из второго по силам дивизиона страны.

    По итогам 32 туров «барсы» смогли набрать всего 26 очков и занимают предпоследнее, семнадцатое место в турнирной таблице.

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    • Владикавказцы смогли 22 раза поразить ворота соперников и 47 раз пропустили в свои.

    Последние матчи: в прошлых турах «красно-жёлтые» проиграли «СКА-Хабаровску» (0:4), но победили «Чайку» (3:0).

    До этого же команда из Владикавказа уступила «Торпедо» (2:4), «Сочи» (0:4), «Уфе» (1:2) и «Шиннику» (1:2).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

    Состояние команды: подопечные Спартака Гогниева нельзя сказать, что провалили сезон, но не смогли сделать чудо. У «Алании» весь сезон были проблемы и команда не играла в родном городе, отсюда и такой результат.

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    Несмотря на это, думается, что в следующем сезоне Второй лиги «Алания» будет претендовать на то, чтобы вернуться в Первую лигу сразу же.

    Статистика для ставок

    • «Алания» проиграла 5 из последних 6 матчей

    • «КАМАЗ» проиграл 2 последних матча

    • в последней очной игре «КАМАЗ» победил «Аланию» со счетом 2:0

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «КАМАЗ» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. Ничья оценена в 3.85, а победа «Алании» — в 6.60.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.67 и 2.12.

    Прогноз: обе команды выступают не лучшим образом, поэтому вполне могут не выявить сильнейшего.

    Ставка: ничья за 3.85.

    Прогноз: команды будут действовать раскрепощенно и вполне могут забить друг другу.

    Ставка: обе забьют за 2.24.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч КАМАЗ — Алания?

    Матч КАМАЗ — Алания состоится 19 мая 2025 года в 18:00 по московскому времени в рамках турнира: Первая лига.

    Прогноз: какой прогноз на матч КАМАЗ — Алания?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: ничья.

    Ставка: на что сделать ставку в матче КАМАЗ — Алания?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «ничья» с коэффициентом у букмекеров 3.85.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча КАМАЗ — Алания?

    Смотреть матч турнира Первая лига в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче КАМАЗ — Алания?

    Коэффициенты букмекеров: «КАМАЗ» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. Ничья оценена в 3.85, а победа «Алании» — в 6.60.

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    КАМАЗ — Алания: прогноз и ставка за 3.85, статистика, коэффициенты матча 19.05.202518:00. «КАМАЗ» и «Алания» забьют друг другу
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