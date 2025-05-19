КАМАЗ — Алания: прогноз на Первую лигу, ставка на матч за 3.85

19 мая в 33-м туре Первой лиги России по футболу сыграют «КАМАЗ» и «Алания». Начало встречи — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «КАМАЗ» — «Алания», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«КАМАЗ»

Турнирное положение: команда из Набережных Челнов уже абсолютно ни за что не борется и просто доигрывает сезон.

В настоящий момент «автозаводцы» имеют в своем активе 36 очков и располагаются на 11-м месте в турнирной таблице.

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За 32 матча челнинцы смогли забить 29 мячей, а пропустили 33.

Последние матчи: в прошлых турах «бело-сине-красные» уступили «Ротору» (0:4) и «СКА-Хабаровску» (1:2).

До этого же челнинский коллектив смог переиграть «Родину» (1:0).

Календарь и таблица ФНЛ

Перед этим же «КАМАЗ» дважды кряду сыграл вничью — с «Нефтехимиком» (0:0) и «Енисеем» (0:0).

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: подопечные Ильдара Ахметзянова давно обеспечили себе сохранение прописки в Первой лиге и выполнили главную задачу на сезон.

В настоящий момент можно сказать, что «КАМАЗ» проиграл доигрывает чемпионат и ни за что не борется. Максимумом команды является десятое место, на которое она еще может запрыгнуть.

«Алания»

Турнирное положение: владикавказский коллектив досрочно вылетела из второго по силам дивизиона страны.

По итогам 32 туров «барсы» смогли набрать всего 26 очков и занимают предпоследнее, семнадцатое место в турнирной таблице.

Владикавказцы смогли 22 раза поразить ворота соперников и 47 раз пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлых турах «красно-жёлтые» проиграли «СКА-Хабаровску» (0:4), но победили «Чайку» (3:0).

До этого же команда из Владикавказа уступила «Торпедо» (2:4), «Сочи» (0:4), «Уфе» (1:2) и «Шиннику» (1:2).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: подопечные Спартака Гогниева нельзя сказать, что провалили сезон, но не смогли сделать чудо. У «Алании» весь сезон были проблемы и команда не играла в родном городе, отсюда и такой результат.

Несмотря на это, думается, что в следующем сезоне Второй лиги «Алания» будет претендовать на то, чтобы вернуться в Первую лигу сразу же.

Статистика для ставок

«Алания» проиграла 5 из последних 6 матчей

«КАМАЗ» проиграл 2 последних матча

в последней очной игре «КАМАЗ» победил «Аланию» со счетом 2:0

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «КАМАЗ» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. Ничья оценена в 3.85, а победа «Алании» — в 6.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.67 и 2.12.

Прогноз: обе команды выступают не лучшим образом, поэтому вполне могут не выявить сильнейшего.

Ставка: ничья за 3.85.

Прогноз: команды будут действовать раскрепощенно и вполне могут забить друг другу.

Ставка: обе забьют за 2.24.