Рублев — Джумхур. Ставка (к. 2.08) и прогноз на турнир в Гамбурге 19 мая 2025 года

Андрей Рублёв
Дамир Джумхур
Рублев
Результаты Андрея на недавних грунтовых турнирах стали настоящим разочарованием.
Российский теннисист выиграл лишь два из шести предыдущих матчей.
На «Мастерсе» в Мадриде Рублев проиграл в третьем круге Александру Бублику. При этом ему не пришлось играть во втором раунде — Гаэль Монфис не вышел на матч из-за травмы.
На «Мастерсе» в Риме Рублев уступил в стартовом матче венгру Фабиану Марожану.
После первой недели римского «тысячника» Рублев опустился в рейтинге на 17-ю строчку.
Джумхур
Дамир тем временем провел этой весной на грунте уже 25 матчей.
На этом отрезке у боснийского теннисиста 14 побед и 11 поражений.
Главным успехом Джумхура пока остается выход в третий круг «Мастерса» в Мадриде.
В столице Испании он выиграл у Маттиа Беллуччи и Себастьяна Баэса, после чего уступил Маттео Арнальди.
Но также стоит обратить внимание, что на «Мастерсе» в Риме Джумхур проиграл в первом круге литовцу Вилюсу Гаубасу.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Рублева в этом матче можно поставить за 1.21, победу Джумхура букмекеры предлагают за 4.40.
Прогноз: несмотря на все проблемы и неудачи российского теннисиста, считаем, что в предстоящем матче у него не будет серьезных проблем.
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Рекомендуемая ставка: победа Рублева с форой по геймам (-5,0) за 2.08.