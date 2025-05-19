Рублев — Джумхур. Ставка (к. 2.08) и прогноз на турнир в Гамбурге 19 мая 2025 года

Россиянин Андрей Рублев сыграет против боснийца Дамира Джумхура в первом круге турнира ATP 500 в Гамбурге (Германия). Матч пройдет 19 мая, начало — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч Рублев — Джумхур, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Рублев

Результаты Андрея на недавних грунтовых турнирах стали настоящим разочарованием.

Российский теннисист выиграл лишь два из шести предыдущих матчей.

На «Мастерсе» в Мадриде Рублев проиграл в третьем круге Александру Бублику. При этом ему не пришлось играть во втором раунде — Гаэль Монфис не вышел на матч из-за травмы.

Прогнозы на теннис

На «Мастерсе» в Риме Рублев уступил в стартовом матче венгру Фабиану Марожану.

После первой недели римского «тысячника» Рублев опустился в рейтинге на 17-ю строчку.

Джумхур

Дамир тем временем провел этой весной на грунте уже 25 матчей.

На этом отрезке у боснийского теннисиста 14 побед и 11 поражений.

Главным успехом Джумхура пока остается выход в третий круг «Мастерса» в Мадриде.

В столице Испании он выиграл у Маттиа Беллуччи и Себастьяна Баэса, после чего уступил Маттео Арнальди.

Но также стоит обратить внимание, что на «Мастерсе» в Риме Джумхур проиграл в первом круге литовцу Вилюсу Гаубасу.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Рублева в этом матче можно поставить за 1.21, победу Джумхура букмекеры предлагают за 4.40.

Прогноз: несмотря на все проблемы и неудачи российского теннисиста, считаем, что в предстоящем матче у него не будет серьезных проблем.

Рекомендуемая ставка: победа Рублева с форой по геймам (-5,0) за 2.08.