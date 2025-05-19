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    Рублев проиграет даже Джумхуру?

    Рублев — Джумхур. Ставка (к. 2.08) и прогноз на турнир в Гамбурге 19 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Рублев — Джумхур
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    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет против боснийца Дамира Джумхура в первом круге турнира ATP 500 в Гамбурге (Германия). Матч пройдет 19 мая, начало — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч Рублев — Джумхур, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Гамбург. Мужчины 19 Мая 2025 года

    Андрей Рублёв

  • Россия
    •  Андрей Рублёв 12:00 Дамир Джумхур

    Дамир Джумхур

  • Босния и Герцеговина
    •

    Рублев

    Результаты Андрея на недавних грунтовых турнирах стали настоящим разочарованием.

    Российский теннисист выиграл лишь два из шести предыдущих матчей.

    На «Мастерсе» в Мадриде Рублев проиграл в третьем круге Александру Бублику. При этом ему не пришлось играть во втором раунде — Гаэль Монфис не вышел на матч из-за травмы.

    Прогнозы на теннис

    На «Мастерсе» в Риме Рублев уступил в стартовом матче венгру Фабиану Марожану.

    После первой недели римского «тысячника» Рублев опустился в рейтинге на 17-ю строчку.

    Джумхур

    Дамир тем временем провел этой весной на грунте уже 25 матчей.

    На этом отрезке у боснийского теннисиста 14 побед и 11 поражений.

    Главным успехом Джумхура пока остается выход в третий круг «Мастерса» в Мадриде.

    В столице Испании он выиграл у Маттиа Беллуччи и Себастьяна Баэса, после чего уступил Маттео Арнальди.

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    Но также стоит обратить внимание, что на «Мастерсе» в Риме Джумхур проиграл в первом круге литовцу Вилюсу Гаубасу.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Рублева в этом матче можно поставить за 1.21, победу Джумхура букмекеры предлагают за 4.40.

    Прогноз: несмотря на все проблемы и неудачи российского теннисиста, считаем, что в предстоящем матче у него не будет серьезных проблем.

    Рекомендуемая ставка: победа Рублева с форой по геймам (-5,0) за 2.08.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Рублев — Джумхур?

    Матч Рублев — Джумхур состоится 19 мая 2025 года в 14:30 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Рублев — Джумхур?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Рублева с форой по геймам (-5,0).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Рублев — Джумхур?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Рублева с форой по геймам (-5,0)» с коэффициентом у букмекеров 2.08.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Рублев — Джумхур?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Рублев — Джумхур?

    Коэффициенты букмекеров: на Рублева в этом матче можно поставить за 1.21, победу Джумхура букмекеры предлагают за 4.40.

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    Рублев — Джумхур: прогноз и ставка за 2.08, статистика, коэффициенты матча 19.05.202514:30. Рублев проиграет даже Джумхуру?
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