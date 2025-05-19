Трактор — Локомотив. Ставка (к. 1.80) и прогноз на хоккей, Кубок Гагарина, 19 мая 2025 года

Трактор
Локомотив
«Трактор»
Путь к плей-офф: Регулярный чемпионат «Трактор» закончил в качестве лидера Восточной конференции, набрав в 68 матчах 96 очков, с которыми сумел опередить главных преследователей на 3 турнирных пункта.
Последние матчи: В главной серии сезона уральцы преуспели в первой игре, добившись победы в непростом матче, который в моменте подразумевал неуступчивую борьбу — 2:1.
Трактор — Локомотив: коэффициенты букмекеров
Однако вторая попытка в Ярославле обернулась для команды Бенуа Гру провалом с точки зрения результата — 1:4. В первой встрече на домашней площадке «Трактор» потерпел еще одно крупное поражение — 2:5.
Не сыграют: В составе челябинцев нет кадровых потерь.
Состояние команды: Вернувшись в Челябинск после промежуточного ничейного результата в Ярославле, «Трактор» не сумел взять ситуацию под контроль, допустив еще одно крупное поражение.
Игровая структура коллектива Бенуа Гру зачастую строится на агрессивном атакующем рисунке и возможности выдерживать давление за счет высокой интенсивности борьбы на всех участках площадки.
Однако в последних матчах финальной серии «Трактор» столкнулся с давлением на фоне тактически грамотных действий соперника, в связи с чем команда утратила возможность контролировать ход игры за счет привычных комбинационных схем.
«Локомотив»
Путь к плей-офф: «Локомотив» финишировал на общем этапе со 102 очками в активе, которые обеспечили Кубок Континента. В этой гонке Ярославль обошел «Трактор» на 6 турнирных баллов.
Последние матчи: В третьей подряд кубковой серии «Локомотив» допустил неудачу в первой игре, которая прошла при родных трибунах и завершилась минимальным поражением — 1:2.
Вторую встречу на «Арене-2000» коллектив Игоря Никитина использовал должным образом, добившись разгромной победы — 4:1. В первом матче на площадке «Трактора» ярославцы провернули нечто подобное, одержав верх — 5:2.
Не сыграют: Степан Никулин.
Состояние команды: В дебютном матче финальной серии «Локомотив» потерпел поражение, однако, как и в двух предыдущих кубковых раундах, сумел перестроиться и завладеть инициативой.
В последних встречах с «Трактором» команда Игоря Никитина прибавила в агрессии и усилила давление, тем самым в очередной раз доказав умение справляться с непростыми ситуациями за счет тактически зрелой игры.
Помимо эффективной реализации, одним из козырей «Локомотива» остается оборонительная структура. Ярославль грамотно перекрывает центр площадки и действует максимально организованно в фазах сдерживания.
Статистика для ставок
- В 4-х последних матчах на территории «Трактора» был пробит тотал больше 4.5
- В 4-х играх из 6 предыдущих в Челябинске «Трактор» пропускал не менее 3 голов
- «Локомотив» забивает не менее 3-х голов на протяжении 3-х матчей в рамках Кубка Гагарина
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Трактора» оценивается букмекерами в 2.79, ничья — в 3.80, а победа «Локомотива» — в 2.42.
На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.85, на тотал меньше 4.5 — за 1.95.
- 1.93Казахстан — США: прогноз и ставкаСегодня в 17:20
- 2.11Торонто — Флорида: прогноз и ставкаЗавтра в 02:30
- 1.90Германия — Чехия: прогноз и ставкаЗавтра в 17:20
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Прогноз: В предыдущих матчах коллектив Игоря Никитина вновь продемонстрировал тактически грамотную приспособленность к сопернику, и в настоящее время готов закрепить успех перед возвращением на домашний лед.
Ставка: «Локомотив» победит в матче за 1.80.
Прогноз: В двух последних встречах атакующие бригады Ярославля показали себя во всей красе с точки зрения полезности. С учетом проблем, которые испытывает «Трактор» в обороне, «Локомотив» не станет сбавлять наступательный темп.
Ставка: Индивидуальный тотал «Локомотива» больше 2.5 за 2.19.