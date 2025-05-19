Трактор — Локомотив. Ставка (к. 1.80) и прогноз на хоккей, Кубок Гагарина, 19 мая 2025 года

В четвертом матче серии финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Трактор» будет принимать «Локомотив». Игра пройдет на «Арене Трактор» 19 мая. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Трактор» — «Локомотив», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Трактор»

Путь к плей-офф: Регулярный чемпионат «Трактор» закончил в качестве лидера Восточной конференции, набрав в 68 матчах 96 очков, с которыми сумел опередить главных преследователей на 3 турнирных пункта.

Последние матчи: В главной серии сезона уральцы преуспели в первой игре, добившись победы в непростом матче, который в моменте подразумевал неуступчивую борьбу — 2:1.

Однако вторая попытка в Ярославле обернулась для команды Бенуа Гру провалом с точки зрения результата — 1:4. В первой встрече на домашней площадке «Трактор» потерпел еще одно крупное поражение — 2:5.

Не сыграют: В составе челябинцев нет кадровых потерь.

Состояние команды: Вернувшись в Челябинск после промежуточного ничейного результата в Ярославле, «Трактор» не сумел взять ситуацию под контроль, допустив еще одно крупное поражение.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Игровая структура коллектива Бенуа Гру зачастую строится на агрессивном атакующем рисунке и возможности выдерживать давление за счет высокой интенсивности борьбы на всех участках площадки.

Однако в последних матчах финальной серии «Трактор» столкнулся с давлением на фоне тактически грамотных действий соперника, в связи с чем команда утратила возможность контролировать ход игры за счет привычных комбинационных схем.

«Локомотив»

Путь к плей-офф: «Локомотив» финишировал на общем этапе со 102 очками в активе, которые обеспечили Кубок Континента. В этой гонке Ярославль обошел «Трактор» на 6 турнирных баллов.

Последние матчи: В третьей подряд кубковой серии «Локомотив» допустил неудачу в первой игре, которая прошла при родных трибунах и завершилась минимальным поражением — 1:2.

Вторую встречу на «Арене-2000» коллектив Игоря Никитина использовал должным образом, добившись разгромной победы — 4:1. В первом матче на площадке «Трактора» ярославцы провернули нечто подобное, одержав верх — 5:2.

Не сыграют: Степан Никулин.

Состояние команды: В дебютном матче финальной серии «Локомотив» потерпел поражение, однако, как и в двух предыдущих кубковых раундах, сумел перестроиться и завладеть инициативой.

В последних встречах с «Трактором» команда Игоря Никитина прибавила в агрессии и усилила давление, тем самым в очередной раз доказав умение справляться с непростыми ситуациями за счет тактически зрелой игры.

Помимо эффективной реализации, одним из козырей «Локомотива» остается оборонительная структура. Ярославль грамотно перекрывает центр площадки и действует максимально организованно в фазах сдерживания.

Статистика для ставок

В 4-х последних матчах на территории «Трактора» был пробит тотал больше 4.5

В 4-х играх из 6 предыдущих в Челябинске «Трактор» пропускал не менее 3 голов

«Локомотив» забивает не менее 3-х голов на протяжении 3-х матчей в рамках Кубка Гагарина

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Трактора» оценивается букмекерами в 2.79, ничья — в 3.80, а победа «Локомотива» — в 2.42.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.85, на тотал меньше 4.5 — за 1.95.

Прогноз: В предыдущих матчах коллектив Игоря Никитина вновь продемонстрировал тактически грамотную приспособленность к сопернику, и в настоящее время готов закрепить успех перед возвращением на домашний лед.

Ставка: «Локомотив» победит в матче за 1.80.

Прогноз: В двух последних встречах атакующие бригады Ярославля показали себя во всей красе с точки зрения полезности. С учетом проблем, которые испытывает «Трактор» в обороне, «Локомотив» не станет сбавлять наступательный темп.

Ставка: Индивидуальный тотал «Локомотива» больше 2.5 за 2.19.