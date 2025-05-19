«Наполи» упустил шанс на чемпионство: нули с «Пармой» откладывают развязку на последний тур

Всё, что нужно было «Наполи», — победа. Интер параллельно играл вничью с «Лацио», оставив дорогу к титулу открытой. Но на «Эннио Тардини» случилось нечто совсем иное: 90 минут терзаний, 2 попадания в каркас, минимум удачи — и 0:0, которые звучат как приговор.
«Парма» подошла к игре на грани вылета, но не собиралась сдаваться. Уже на первых минутах Бонни проверил Мерета — и кипер гостей уверенно справился. В ответной атаке Политано вынудил Сузуки продемонстрировать реакцию, а чуть позже Ангисса едва не сотворил гол-шедевр: обработал грудью, сделал финт, ударил с лёта — и перекладина после спасения вратаря. Потрясающий момент и первый звоночек: «Наполи» играет не только против соперника, но и против судьбы.
Между страхом и безумием
Сразу после перерыва Сом снова зарядил издали, но Мерет в прыжке перевёл мяч на угловой. Политано вскоре исполнил навес, который неожиданно превратился в удар — и угодил в перекладину. Второй раз за матч. Второй раз — мимо сетки ворот.
На фоне осознания, что «Интер» ведёт в Милане, игроки «Наполи» стали торопиться, сбиваться на кроссы, дальние удары. Ничего не помогало.
Даже выход Нереса не оживил игру.
Единственным настоящим шансом стал штрафной Скотта Мактоминея — и тут вновь геройствовал Сузуки, переведя мяч в перекладину. Уже третье спасение с помощью каркаса ворот.
Конте срывается, VAR вмешивается
На последних минутах — настоящая драма. Давид Нерес врывается в штрафную, падает от контакта с Ловиком, арбитр указывает на точку. Радость «Наполи», отчаяние «Пармы», но ненадолго.
VAR заметил, что за мгновение до этого Симеоне сфолил на Чиркати. Пенальти отменён. Вместе с ним исчезает и шанс увезти из Пармы не только победу, но и чемпионство.
Антонио Конте, в пылу эмоций, вступает в стычку с Киву и получает красную. Ему придётся смотреть финальный матч своей команды с трибуны.
Турнирная интрига: теперь всё висит на волоске
Перед последним туром у «Наполи» — 79 очков, у «Интера» — 78. Команда Конте примет «Кальяри», а «Интер» едет к «Комо», уже не мотивированному. Малейшая осечка — и титул уплывает.
«Наполи» мог обеспечить себе чемпионство заранее. Но вместо триумфа — вечер упущенных шансов и нервов. Да, всё ещё в их руках, но теперь — с дрожащими коленями и необязательной тревогой.