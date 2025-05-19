«Наполи» упустил шанс на чемпионство: нули с «Пармой» откладывают развязку на последний тур

Вечер в Парме обещал быть решающим, но обернулся головоломкой. «Наполи» дважды попадал в каркас, получил пенальти на последних секундах — и лишился его через VAR. Команда Конте сохранила лидерство, но лишь формально. Скудетто всё ещё возможно, но теперь — с невероятной тревогой в последнем туре.

Футбол. Италия. Серия А Парма — Наполи 0:0 Парма: Дзион Судзуки, Алессандро Чиркати, Джованни Леони (Антуан Хено, 63'), Ботонд Балог, Энрико Дель Прато, Эмануэле Валери (Матиас Лёвик Фьёртофт, 85'), Эрнани (Адриан Бернабе, 76'), Мандела Кейта, Симон Зом, Матео Пельегрино (Милан Дюрич, 85'), Анж-Йоан Бонни (Якоб Ондрейка, 86') Наполи: Алекс Мерет, Леонардо Спинаццола (Паскуале Маццокки, 86'), Матиас Оливера, Амир Ррахмани, Джованни Ди Лоренцо, Скотт МакТоминай, Билли Гилмор (Филип Биллинг, 69'), Андре Франк Замбо Ангисса, Джакомо Распадори (Давид Нерес, 69'), Ромелу Лукаку (Джованни Симеоне, 80'), Маттео Политано (Сириль Нгонж, 80') Предупреждения: Antonio Conte (16'), Энрико Дель Прато (70'), Джованни Ди Лоренцо (73'), Паскуале Маццокки (90 + 4') Удаление: Antonio Conte (90 + 1')

Всё, что нужно было «Наполи», — победа. Интер параллельно играл вничью с «Лацио», оставив дорогу к титулу открытой. Но на «Эннио Тардини» случилось нечто совсем иное: 90 минут терзаний, 2 попадания в каркас, минимум удачи — и 0:0, которые звучат как приговор.

«Парма» подошла к игре на грани вылета, но не собиралась сдаваться. Уже на первых минутах Бонни проверил Мерета — и кипер гостей уверенно справился. В ответной атаке Политано вынудил Сузуки продемонстрировать реакцию, а чуть позже Ангисса едва не сотворил гол-шедевр: обработал грудью, сделал финт, ударил с лёта — и перекладина после спасения вратаря. Потрясающий момент и первый звоночек: «Наполи» играет не только против соперника, но и против судьбы.

Парма — Наполи globallookpress.com

Между страхом и безумием

Сразу после перерыва Сом снова зарядил издали, но Мерет в прыжке перевёл мяч на угловой. Политано вскоре исполнил навес, который неожиданно превратился в удар — и угодил в перекладину. Второй раз за матч. Второй раз — мимо сетки ворот.

На фоне осознания, что «Интер» ведёт в Милане, игроки «Наполи» стали торопиться, сбиваться на кроссы, дальние удары. Ничего не помогало.

Даже выход Нереса не оживил игру.

Единственным настоящим шансом стал штрафной Скотта Мактоминея — и тут вновь геройствовал Сузуки, переведя мяч в перекладину. Уже третье спасение с помощью каркаса ворот.

Парма — Наполи globallookpress.com

Конте срывается, VAR вмешивается

На последних минутах — настоящая драма. Давид Нерес врывается в штрафную, падает от контакта с Ловиком, арбитр указывает на точку. Радость «Наполи», отчаяние «Пармы», но ненадолго.

VAR заметил, что за мгновение до этого Симеоне сфолил на Чиркати. Пенальти отменён. Вместе с ним исчезает и шанс увезти из Пармы не только победу, но и чемпионство.

Антонио Конте, в пылу эмоций, вступает в стычку с Киву и получает красную. Ему придётся смотреть финальный матч своей команды с трибуны.

Антонио Конте globallookpress.com

Турнирная интрига: теперь всё висит на волоске

Перед последним туром у «Наполи» — 79 очков, у «Интера» — 78. Команда Конте примет «Кальяри», а «Интер» едет к «Комо», уже не мотивированному. Малейшая осечка — и титул уплывает.

Календарь и таблица Серии А

«Наполи» мог обеспечить себе чемпионство заранее. Но вместо триумфа — вечер упущенных шансов и нервов. Да, всё ещё в их руках, но теперь — с дрожащими коленями и необязательной тревогой.