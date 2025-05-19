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    Блинкова снова оступится в игре с полячкой?

    Френх — Блинкова. Ставка (к. 1.85) и прогноз на турнир в Страсбурге 19 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Френх — Блинкова
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    Анна Блинкова
    Россиянка Анна Блинкова сыграет против полячки Магдалены Френх в первом круге турнира в Страсбурге. Матч пройдёт 19 мая, начало — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч Френх — Блинкова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Френх

    Сезон на грунте Магдалена Френх начала ещё в Штутгарте, сыграв в Германии два матча, выиграв у итальянки Сары Эррани (7:5, 4:6, 7:6) и проиграв четвёртой ракетке планеты Джессике Пегуле (1:6, 1:6).

    На кортах Мадрида польская теннисистка добилась победы в игре с испанской соперницей Бузас Манейро (5:7, 7:6, 6:4). Затем Магдалена Френх потерпела неудачу в поединке с Миррой
    Андреевой из России (5:7, 3:6).

    Был ещё турнир в Риме, где Магдалена Френх провела две встречи, выиграв у беларуски Виктории Азаренко (7:5, 6:4) и проиграв китаянки Циньвэнь Чжэн (3:6, 2:6).

    Прогнозы на теннис

    Магдалена Френх в рейтинге занимает 25 место.

    Блинкова

    Анна Блинкова уже начала выступление на французском корте, в отборочных матчах российская теннисистка выиграла у эстонки Елены Малыгиной (1:6, 6:4, 6:1) и француженки Эльзы Жакмо (6:1, 6:3).

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    • В финале квалификации Блинкова и Жакмо сыграли на корте 1 час 35 минут. За это время спортсменка из России один раз подала навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта.

    В последних пяти матчах Блинкова одержала четыре победы, сыграв также на турнире в Риме.

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    Анна Блинкова занимает 67 место в рейтинге WTA.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Френх в этом матче можно поставить за 1.85, на победу Блинковой букмекеры предлагают за 1.95.

    Прогноз: На Australian Open в этом сезоне Френх добилась победы над Блинковой, сыграв три сета. Есть вероятность, что польская теннисистка снова добьется успеха.

    Рекомендуемая ставка: П1 с коэффициентом 1.85.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Френх — Блинкова?

    Матч Френх — Блинкова состоится 19 мая 2025 года в 16:30 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Френх — Блинкова?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1 .

    Ставка: на что сделать ставку в матче Френх — Блинкова?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1 » с коэффициентом у букмекеров 1.85.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Френх — Блинкова?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Френх — Блинкова?

    Коэффициенты букмекеров: : На Френх в этом матче можно поставить за 1.85, на победу Блинковой букмекеры предлагают за 1.95.

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    Френх — Блинкова: прогноз и ставка за 1.85, статистика, коэффициенты матча 19.05.202516:30. Блинкова снова оступится в игре с полячкой?
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