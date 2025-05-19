Френх — Блинкова. Ставка (к. 1.85) и прогноз на турнир в Страсбурге 19 мая 2025 года

Френх
Сезон на грунте Магдалена Френх начала ещё в Штутгарте, сыграв в Германии два матча, выиграв у итальянки Сары Эррани (7:5, 4:6, 7:6) и проиграв четвёртой ракетке планеты Джессике Пегуле (1:6, 1:6).
На кортах Мадрида польская теннисистка добилась победы в игре с испанской соперницей Бузас Манейро (5:7, 7:6, 6:4). Затем Магдалена Френх потерпела неудачу в поединке с Миррой
Андреевой из России (5:7, 3:6).
Был ещё турнир в Риме, где Магдалена Френх провела две встречи, выиграв у беларуски Виктории Азаренко (7:5, 6:4) и проиграв китаянки Циньвэнь Чжэн (3:6, 2:6).
Магдалена Френх в рейтинге занимает 25 место.
Блинкова
Анна Блинкова уже начала выступление на французском корте, в отборочных матчах российская теннисистка выиграла у эстонки Елены Малыгиной (1:6, 6:4, 6:1) и француженки Эльзы Жакмо (6:1, 6:3).
В финале квалификации Блинкова и Жакмо сыграли на корте 1 час 35 минут. За это время спортсменка из России один раз подала навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта.
В последних пяти матчах Блинкова одержала четыре победы, сыграв также на турнире в Риме.
Анна Блинкова занимает 67 место в рейтинге WTA.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Френх в этом матче можно поставить за 1.85, на победу Блинковой букмекеры предлагают за 1.95.
Прогноз: На Australian Open в этом сезоне Френх добилась победы над Блинковой, сыграв три сета. Есть вероятность, что польская теннисистка снова добьется успеха.
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Рекомендуемая ставка: П1 с коэффициентом 1.85.