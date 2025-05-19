Френх — Блинкова. Ставка (к. 1.85) и прогноз на турнир в Страсбурге 19 мая 2025 года

Россиянка Анна Блинкова сыграет против полячки Магдалены Френх в первом круге турнира в Страсбурге. Матч пройдёт 19 мая, начало — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч Френх — Блинкова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Френх

Сезон на грунте Магдалена Френх начала ещё в Штутгарте, сыграв в Германии два матча, выиграв у итальянки Сары Эррани (7:5, 4:6, 7:6) и проиграв четвёртой ракетке планеты Джессике Пегуле (1:6, 1:6).

На кортах Мадрида польская теннисистка добилась победы в игре с испанской соперницей Бузас Манейро (5:7, 7:6, 6:4). Затем Магдалена Френх потерпела неудачу в поединке с Миррой

Андреевой из России (5:7, 3:6).

Был ещё турнир в Риме, где Магдалена Френх провела две встречи, выиграв у беларуски Виктории Азаренко (7:5, 6:4) и проиграв китаянки Циньвэнь Чжэн (3:6, 2:6).

Прогнозы на теннис

Магдалена Френх в рейтинге занимает 25 место.

Блинкова

Анна Блинкова уже начала выступление на французском корте, в отборочных матчах российская теннисистка выиграла у эстонки Елены Малыгиной (1:6, 6:4, 6:1) и француженки Эльзы Жакмо (6:1, 6:3).

В финале квалификации Блинкова и Жакмо сыграли на корте 1 час 35 минут. За это время спортсменка из России один раз подала навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта.

В последних пяти матчах Блинкова одержала четыре победы, сыграв также на турнире в Риме.

Анна Блинкова занимает 67 место в рейтинге WTA.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Френх в этом матче можно поставить за 1.85, на победу Блинковой букмекеры предлагают за 1.95.

Прогноз: На Australian Open в этом сезоне Френх добилась победы над Блинковой, сыграв три сета. Есть вероятность, что польская теннисистка снова добьется успеха.

Рекомендуемая ставка: П1 с коэффициентом 1.85.