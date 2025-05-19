Нисикори — Тьен. Ставка (к. 2.28) и прогноз на турнир в Женеве 19 мая 2025 года

Японец Кей Нисикори сыграет против американца Лернера Тьена в первом круге турнира в Женеве (Швейцария). Матч пройдет 19 мая, начало — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч Нисикори — Тьен, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Нисикори

Кей этой весной провел на грунте лишь три неполных матча.

В начале апреля японский теннисист не смог завершить матч против американца Кристофера Юбэнкса во втором круге турнира в Хьюстоне.

На «Мастерсе» в Мадриде Нисикори выиграл в первом круге у австралийца Александра Вукича, после чего уступил канадцу Денису Шаповалову.

Прогнозы на теннис

Лучшим результатом Нисикори в этом сезоне пока остается неожиданный выход в финал на январском турнире в Окленде. Именно благодаря этому успеху он снова закрепился в топ-100.

Тьен

Лернер тем временем проводит в карьере полноценный сезон на грунте.

И пока всё указывает на то, что американцу не очень комфортно на этом покрытии.

Тьен выиграл только три из восьми матчей на грунте.

Лучшим результатом 19-летнего теннисистка пока остается выход во второй круг на «Мастерсе» в Риме — после победы над Райли Опелкой проиграл Томашу Махачу.

На «пятисотнике» в Мюнхене Тьен после квалификации проиграл в первом круге Таллону Грикспору. В Хьюстоне, Мадриде и на «челленджере» в португальском Эшториле он тоже не смог пройти первый раунд.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет фаворита в этом матче — на Нисикори можно поставить за 1.88, а на Тьена — за 1.92.

Прогноз: пожалуй, да, в данном случае лучше выбрать ставку без учета исхода встречи. При этом вполне вероятно, что опытному японцу и молодому американцу понадобится третий сет.

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.28.