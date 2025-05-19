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    Сможет ли Нисикори обыграть Тьена?

    Нисикори — Тьен. Ставка (к. 2.28) и прогноз на турнир в Женеве 19 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Нисикори — Тьен
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    Кей Нисикори
    Японец Кей Нисикори сыграет против американца Лернера Тьена в первом круге турнира в Женеве (Швейцария). Матч пройдет 19 мая, начало — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч Нисикори — Тьен, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Женева. Мужчины 19 Мая 2025 года

    Кеи Нисикори

  • Япония
    •  Кеи Нисикори 12:00 Лернер Тьен

    Лернер Тьен

  • США
    •

    Нисикори

    Кей этой весной провел на грунте лишь три неполных матча.

    В начале апреля японский теннисист не смог завершить матч против американца Кристофера Юбэнкса во втором круге турнира в Хьюстоне.

    На «Мастерсе» в Мадриде Нисикори выиграл в первом круге у австралийца Александра Вукича, после чего уступил канадцу Денису Шаповалову.

    Прогнозы на теннис

    Лучшим результатом Нисикори в этом сезоне пока остается неожиданный выход в финал на январском турнире в Окленде. Именно благодаря этому успеху он снова закрепился в топ-100.

    Тьен

    Лернер тем временем проводит в карьере полноценный сезон на грунте.

    И пока всё указывает на то, что американцу не очень комфортно на этом покрытии.

    Тьен выиграл только три из восьми матчей на грунте.

    Лучшим результатом 19-летнего теннисистка пока остается выход во второй круг на «Мастерсе» в Риме — после победы над Райли Опелкой проиграл Томашу Махачу.

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    На «пятисотнике» в Мюнхене Тьен после квалификации проиграл в первом круге Таллону Грикспору. В Хьюстоне, Мадриде и на «челленджере» в португальском Эшториле он тоже не смог пройти первый раунд.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет фаворита в этом матче — на Нисикори можно поставить за 1.88, а на Тьена — за 1.92.

    Прогноз: пожалуй, да, в данном случае лучше выбрать ставку без учета исхода встречи. При этом вполне вероятно, что опытному японцу и молодому американцу понадобится третий сет.

    Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.28.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Нисикори — Тьен?

    Матч Нисикори — Тьен состоится 19 мая 2025 года в 14:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Нисикори — Тьен?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал сетов больше 2,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Нисикори — Тьен?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал сетов больше 2,5» с коэффициентом у букмекеров 2.28.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Нисикори — Тьен?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Нисикори — Тьен?

    Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет фаворита в этом матче — на Нисикори можно поставить за 1.88, а на Тьена — за 1.92.

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    Нисикори — Тьен: прогноз и ставка за 2.28, статистика, коэффициенты матча 19.05.202514:00. Сможет ли Нисикори обыграть Тьена?
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