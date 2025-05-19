Нисикори — Тьен. Ставка (к. 2.28) и прогноз на турнир в Женеве 19 мая 2025 года

Кеи Нисикори
Лернер Тьен
Нисикори
Кей этой весной провел на грунте лишь три неполных матча.
В начале апреля японский теннисист не смог завершить матч против американца Кристофера Юбэнкса во втором круге турнира в Хьюстоне.
На «Мастерсе» в Мадриде Нисикори выиграл в первом круге у австралийца Александра Вукича, после чего уступил канадцу Денису Шаповалову.
Лучшим результатом Нисикори в этом сезоне пока остается неожиданный выход в финал на январском турнире в Окленде. Именно благодаря этому успеху он снова закрепился в топ-100.
Тьен
Лернер тем временем проводит в карьере полноценный сезон на грунте.
И пока всё указывает на то, что американцу не очень комфортно на этом покрытии.
Тьен выиграл только три из восьми матчей на грунте.
Лучшим результатом 19-летнего теннисистка пока остается выход во второй круг на «Мастерсе» в Риме — после победы над Райли Опелкой проиграл Томашу Махачу.
На «пятисотнике» в Мюнхене Тьен после квалификации проиграл в первом круге Таллону Грикспору. В Хьюстоне, Мадриде и на «челленджере» в португальском Эшториле он тоже не смог пройти первый раунд.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет фаворита в этом матче — на Нисикори можно поставить за 1.88, а на Тьена — за 1.92.
Прогноз: пожалуй, да, в данном случае лучше выбрать ставку без учета исхода встречи. При этом вполне вероятно, что опытному японцу и молодому американцу понадобится третий сет.
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Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.28.