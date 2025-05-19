Германия — Чехия. Ставка (к. 1.90) и прогноз на хоккей, групповой этап чемпионата мира, 19 мая 2025 года

В рамках группового этапа чемпионата мира Германия сыграет с Чехией. Матч пройдет в «Йюске Банк Боксен» 19 мая. Начало встречи — в 17:20 (мск). Ставка и прогноз на матч Германия — Чехия, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Германия

Турнирное положение: В пяти встречах группового цикла Германии удалось набрать 9 очков и занять 4-е место в таблице. В настоящий момент немцы обходят 5-ю Данию по дополнительным показателям.

Последние матчи: На турнире в Дании сборная Германии показала свою лучшую игру в трех стартовых встречах, поочередно сокрушив Венгрию — 6:1, Казахстан — 4:1 и Норвегию — 5:2.

Первый провал команда Харольда Крайса допустила в игре со Швейцарией накануне — 1:5. В последнем матче Германия потерпела поражение от США, в моменте навязав борьбу — 3:6.

Не сыграют: Предстоящий матч пропустит Лукас Райхел, под вопросом также участие Филиппа Грубауэра.

Состояние команды: На этом групповом этапе Германия не хватает звезд с неба. Команда действует по мере своих возможностей и борется за шанс сыграть среди восьмерки сильнейших.

Прогнозы и ставки на ЧМ по хоккею

В матчах против соперников нижнего эшелона коллектив Харольда Крайса действует хладнокровно, но вместе с тем агрессивно, создавая давление и пыталась навязать комфортный для нее игровой ритм.

Сталкиваясь с более сложными вызовами, Германия начинает проседать. В частности, оборона немцев далеко не всегда выдерживает натиск, а игрокам атаки становится трудно контролировать шайбу в чужой зоне.

Чехия

Турнирное положение: По итогам пяти туров Чехия разместилась на 1-й строчке в таблице группы B с 14 очками в активе. На 1 турнирный балл команда обходит Швейцарию и на 3 — опережает США.

Последние матчи: Уверенная турнирная дистанция Чехии началась с драматичной встречи со Швейцарией, которая переросла в событийную борьбу, закончившуюся победой первых в овертайме — 5:4 (ОТ).

Следом команда Радима Рулика минимально обыграла Норвегию — 2:1 и поочередно нанесла крупные поражения другим аутсайдерам. Под каток Чехии попали Дания — 7:2, Венгрия — 6:1 и Казахстан — 8:1.

Не сыграют: Яхим Конделик, Томаш Кундратек, Якуб Лауко.

Состояние команды: Чехия приехала на турнир, чтобы подтвердить статус сильнейшей сборной мира. И на общем этапе команда выглядит весьма убедительно с точки зрения дальнейшего потенциала.

По мере продвижения по дистанции коллективу Радима Рулика удалось набрать приличный ход, прибавив в игровом взаимодействии. Главным преимуществом чехов остается исполнительская вариативность.

В каждой встрече на этом групповом этапе Чехия демонтирует глубину тактических идей, нацеливаясь на агрессивную игру впереди, за счет создания большого объема остроты и быстрых перемещений в чужой зоне.

Статистика для ставок

Германия проиграла в двух последних матчах, пропустив не менее 5 голов в каждом

Чехия проводит групповой этап без единого поражения

В 3-х последних матчах Чехия забивала не менее 6 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа Германии оценивается букмекерами в 5.47, ничья — в 5.27, а победа Чехии — в 1.49.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.88, на тотал меньше 5.5 — за 1.97.

Прогноз: По ходу этого группового этапа Чехии уверенно справляется с любыми соперниками, в то время как Германия испытывает очевидные проблемы под давлением команд высшего звена.

Ставка: Чехия победит + ТБ 4.5 за 1.90.

Прогноз: Атакующий потенциал Чехии и нацеленность Германии на эффективную реализацию создают необходимые условия для событийной в результативном ключе личной встречи.

Ставка: Тотал больше 5.5 за 1.88.