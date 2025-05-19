Муньяр — Алис. Ставка (к. 1.97) и прогноз на турнир в Женеве 19 мая 2025 года

Испанец Хауме Муньяр сыграет против француза Кантена Алиса в первом круге турнира в Женеве (Швейцария). Матч пройдет 19 мая, начало — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч Муньяр — Алис, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Муньяр

У Хауме этой весной пока что отрицательный баланс на грунте — пять побед и семь поражений.

Но при этом испанский теннисист неплохо выступил на «Мастерсе» в Риме, сумев дойти до четвертого круга.

Прежде чем проиграть Касперу Рууду, Муньяр остановил Марсело Барриоса-Веру, Бена Шелтона (6:2, 6:1) и Себастьяна Корду (6:4, 6:2).

Прогнозы на теннис

В Марракеше, Монте-Карло, Мадриде и Экс-ан-Провансе Муньяр не выиграл ни одного матча, а в Барселоне уступил во втором круге Карену Хачанову.

Алис

Кантен тем временем выиграл лишь один из пяти последних матчей.

На минувшей неделе француз прошел лишь один раунд на «челленджере» в Бордо.

В Мадриде, Экс-ан-Провансе и Риме Алис не выиграл ни одного матча.

Спад в игре Алиса начался вскоре после февральского «пятисотника» в Дубае, на котором он сенсационно дошел до полуфинала. На этом турнире главным сюрпризом стала его победа над Андреем Рублевым в первом круге.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Муньяра в этом матче можно поставить за 1.57, победу Алиса букмекеры предлагают за 2.40.

Прогноз: в прошлом году Кантен обыграл Хауме на харде в Вене — 6:1, 7:6. С учетом недавних результатов француза логично предположить, что в предстоящем матче он вряд ли удивит испанца.

Рекомендуемая ставка: победа Муньяра с форой по геймам (-2,5) за 1.97.