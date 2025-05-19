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    Муньяр возьмет реванш у Алиса?

    Муньяр — Алис. Ставка (к. 1.97) и прогноз на турнир в Женеве 19 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Муньяр — Алис
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    Хауме Муньяр
    Испанец Хауме Муньяр сыграет против француза Кантена Алиса в первом круге турнира в Женеве (Швейцария). Матч пройдет 19 мая, начало — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч Муньяр — Алис, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Женева. Мужчины 19 Мая 2025 года

    Хауме Мунар

  • Испания
    •  Хауме Мунар 12:00 Кентен Алис

    Кентен Алис

  • Франция
    •

    Муньяр

    У Хауме этой весной пока что отрицательный баланс на грунте — пять побед и семь поражений.

    Но при этом испанский теннисист неплохо выступил на «Мастерсе» в Риме, сумев дойти до четвертого круга.

    Прежде чем проиграть Касперу Рууду, Муньяр остановил Марсело Барриоса-Веру, Бена Шелтона (6:2, 6:1) и Себастьяна Корду (6:4, 6:2).

    Прогнозы на теннис

    В Марракеше, Монте-Карло, Мадриде и Экс-ан-Провансе Муньяр не выиграл ни одного матча, а в Барселоне уступил во втором круге Карену Хачанову.

    Алис

    Кантен тем временем выиграл лишь один из пяти последних матчей.

    На минувшей неделе француз прошел лишь один раунд на «челленджере» в Бордо.

    В Мадриде, Экс-ан-Провансе и Риме Алис не выиграл ни одного матча.

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    Спад в игре Алиса начался вскоре после февральского «пятисотника» в Дубае, на котором он сенсационно дошел до полуфинала. На этом турнире главным сюрпризом стала его победа над Андреем Рублевым в первом круге.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Муньяра в этом матче можно поставить за 1.57, победу Алиса букмекеры предлагают за 2.40.

    Прогноз: в прошлом году Кантен обыграл Хауме на харде в Вене — 6:1, 7:6. С учетом недавних результатов француза логично предположить, что в предстоящем матче он вряд ли удивит испанца.

    Рекомендуемая ставка: победа Муньяра с форой по геймам (-2,5) за 1.97.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Муньяр — Алис?

    Матч Муньяр — Алис состоится 19 мая 2025 года в 14:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Муньяр — Алис?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Муньяра с форой по геймам (-2,5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Муньяр — Алис?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Муньяра с форой по геймам (-2,5)» с коэффициентом у букмекеров 1.97.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Муньяр — Алис?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Муньяр — Алис?

    Коэффициенты букмекеров: на Муньяра в этом матче можно поставить за 1.57, победу Алиса букмекеры предлагают за 2.40.

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    Муньяр — Алис: прогноз и ставка за 1.97, статистика, коэффициенты матча 19.05.202514:00. Муньяр возьмет реванш у Алиса?
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