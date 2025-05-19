Педро не пустил «Интер» на первое место: Скудетто ускользает от команды Индзаги

В предпоследнем туре Серии А «Интер» получил идеальную возможность возглавить таблицу. «Наполи» оступился в Парме, сыграв 0:0, и для команды Симоне Индзаги всё было в их руках. Но всё оказалось сложнее. «Лацио», не проигрывавший на протяжении пяти матчей, приехал в Милан без боя сдаваться не собирался. В результате — драматичная ничья 2:2, в которой «Интер» дважды выходил вперёд, но дважды позволял «орлам» вернуться. И теперь судьба титула вновь зависит не только от миланцев.

Футбол. Италия. Серия А Интер — Лацио 2:2 Голы: 1:0 Янн Биссекк (45 + 2'), 1:1 Педро Родригес (72'), 2:1 Дензел Дюмфрис (80'), 2:2 Педро Родригес (пенальти) (90') Интер: Ян Зоммер, Янн Биссекк, Франческо Ачерби, Алессандро Бастони (Марко Арнаутович, 90'), Дензел Дюмфрис, Федерико Димарко (Карлос Аугусто, 68'), Николо Барелла, Хакан Чалханоглу (Пётр Зелиньски, 90'), Генрих Мхитарян (Никола Залевский, 90'), Мехди Тареми (Хоакин Корреа, 56'), Маркус Тюрам Лацио: Христос Мандас, Нуну Тавареш (Эльсеид Хюсай, 65'), Алессио Романьоли, Марио Хила (Самуэль Жиго, 90'), Валентин Кастеллано, Матиас Весино, Густав Исаксен (Педро Родригес, 53'), Николо Ровелла, Маттео Гюэндузи, Адам Марушич, Булайе Диа Предупреждения: Хакан Чалханоглу (38'), Валентин Кастеллано (45'), Марио Хила (61'), Алессио Романьоли (79') Удаления: Simone Inzaghi (88'), Marco Baroni (88')

Первый тайм напоминал шахматную партию: осторожные ходы, много перепасовок, мало риска. Ни одна из сторон не стремилась лезть в авантюры. Димарко первым отметился ударом со штрафного — Мандас справился. В ответ «Лацио» организовал опаснейший выход Исаксена один на один, но Зоммер выручил, подтвердив свой высокий класс.

Казалось, на перерыв команды уйдут без голов, но тут пришёл стандарт. Угловой Чалханоглу, удар Димарко, рикошет от Романьоли, и Биссек врывается в эпизод быстрее всех, пробивая точно под перекладину — 1:0. Молодой немец забил свой первый мяч в чемпионате в момент, когда это было особенно нужно.

Интер — Лацио globallookpress.com

Весино напоминает о прошлом

После перерыва «Интер» заметно снизил темп. Индзаги, казалось, хотел удержать минимальный перевес, доверившись организованной обороне и опыту. Но «Лацио» стал выглядеть свежее. Барони выпустил Педро и Корреа, и на поле появился хаос — тот самый, в котором мастера индивидуального эпизода чувствуют себя как дома.

Первым предупреждением стала атака с участием Нуну Тавареша и Диа — сенегалец пробил мимо, но защита «Интера» начала нервничать. А через несколько минут всё развернулось по полной: после удара Марушича мяч отскочил к Матиасу Весино, и бывший полузащитник «Интера» спокойно откатил под удар Педро. VAR отмёл офсайд, и счёт стал 1:1.

Интер — Лацио globallookpress.com

Удар Дамфриса и удар VAR

Ответ «Интера» последовал быстро. Всё снова началось со стандарта — главный козырь команды Индзаги. Чалханоглу с правого фланга навесил в штрафную, и Дензел Дамфрис в своём фирменном стиле вколотил мяч головой. 2:1, 80-я минута, и «Сан-Сиро» взрывается в предвкушении чемпионской весны.

Интер — Лацио globallookpress.com

Но футбол любит драму. На 90-й минуте мяч попадает в руку Биссека в борьбе в штрафной. Сначала игра продолжается, но затем — сигнал VAR, просмотр, пауза, и арбитр указывает на точку. Педро с «точки» не промахивается. 2:2. А арбитр Даниэле Киффи ещё и удалил обоих тренеров — Индзаги не сможет руководить командой в финальном, решающем туре.

«Интер» всё равно имел шанс вырвать победу. На 93-й минуте Арнаутович оказался с мячом перед пустыми воротами, но... промахнулся. А на 95-й он всё же отправил мяч в сетку — но из офсайда. Гол отменён. А вместе с ним — и ощущение, что команда делает всё, что должна.

Интер — Лацио globallookpress.com

Титул разыграют в финальном туре

Сейчас у «Наполи» 79 очков, у «Интера» — 78. В последнем туре нерадзурри сыграют в гостях с «Комо», а неаполитанцы примут «Кальяри». Победа «Интера» нужна как воздух. Но теперь нужно ещё и смотреть на чужие матчи.

Календарь и таблица Серии А

«Интер» снова столкнулся с собственными призраками: давлением, необязательными ошибками, неумением довести дело до конца. Команда Индзаги по-прежнему в гонке, но уже не у руля. И всё, что остаётся — надеяться. На себя, на «Кальяри» и на то, что чудо всё ещё возможно.