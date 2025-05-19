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    В первом тайме будет упорная борьба?

    Нефтехимик — Черноморец: прогноз на Первую лигу, ставка на матч за 1.92

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    Прогноз и ставки на «Нефтехимик» — «Черноморец»
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    «Черноморец»
    19 мая в 33-м туре Первой лиги России по футболу сыграют «Нефтехимик» и «Черноморец». Начало встречи — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Нефтехимик» — «Черноморец», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 19 Мая 2025 года

    Нефтехимик

  • Нижнекамск
    •  Нефтехимик 18:00 Черноморец

    Черноморец

  • Новороссийск
    •

    «Нефтехимик»

    Турнирное положение: «Нефтехимик» находится на 13-м месте. Перед командой не стоит каких-то турнирных задач.

    В 32-х матчах «Нефтехимик» одержал 8 побед, 11 раз сыграл вничью и потерпел 13 поражений. Клуб забил 29 голов и пропустил 34 мяча.

    Нефтехимик — Черноморец: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: Текущий месяц «Нефтехимик» начал с поражения. Команда уступила «Уфе» со счетом 0:1.

    Календарь и таблица ФНЛ

    10 мая «Нефтехимик» смог добиться положительного результата в домашней встрече с «Сочи». Матч закончился вничью 1:1.

    Не сыграют: все в строю.

    Состояние команды: «Нефтехимик» обеспечил себе сохранение прописки в Первой лиге. Таким образом, клуб выполнил главную задачу на сезон.

    Можно сказать, что «Нефтехимик» доигрывает чемпионат и ни за что не борется. Максимумом команды является 10-я строчка в таблице, куда еще есть возможность попасть.

    Безвыигрышная серия «Нефтехимика» составляет пять матчей. Последний раз команда побеждала 5 апреля. Тогда дома удалось взять верх над «Чайкой» со счетом 2:1.

    «Черноморец»

    Турнирное положение: «Черноморец» располагается в топ-3. У команды есть шансы в следующем сезоне поиграть в РПЛ.

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    • Клуб находится на третьем месте. Набрано 58 очков.

    В 32-х встречах «Черноморец» одержал 17 побед, 7 раз сыграл вничью и потерпел 8 поражений. Разница мячей составляет 47-33.

    Последние матчи: В апреле-мае «Черноморец» провел 6 матчей и одержал 4 победы. Также были зафиксированы два ничейных результата.

    В текущем месяце «Черноморец» одолел «Шинник» со счетом 2:0. Вскоре команда разошлась миром с «Балтикой» (0:0).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

    Состояние команды: «Черноморец» уже не завоюет прямую путевку в РПЛ. Но есть шансы добиться поставленной задачи через стыки. Ниже четвертого места клуб вряд ли опустится, однако все может быть.

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    Беспроигрышная серия «Черноморца» в Первой лиге составляет 8 матчей. Коллектив из Новороссийска последний раз уступал 16 марта. В этот день команда совершила неудачный визит к «Уралу» (1:2).

    В первом круге клубы не выявили сильнейшего. Игра завершилась со счетом 0:0.

    В предстоящем матче букмекеры считают фаворитом «Черноморец». У гостей есть турнирная мотивация, чего не скажешь о «Нефтехимике», который доигрывает сезон.

    Статистика для ставок

    • Безвыигрышная серия «Нефтехимика» составляет пять матчей

    • «Черноморец» последний раз проигрывал в Первой лиге 16 марта

    • В первом круге команды сыграли вничью 0:0

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Черноморец» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.25, а победа «Нефтехимика» — в 4.30.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.45 и 1.45.

    Прогноз: У «Нефтехимика» нет турнирной мотивации, но на своем поле команда постарается порадовать болельщиков. По итогам первой половины матча возможна ничья.

    Ставка: ничья в первом тайме за 1.92.

    Прогноз: «Черноморцу» нужны очки, чтобы точно выйти в стыковые матчи. Наверняка гости будут играть первым номером и смогут забить на один гол больше, чем соперник.

    Ставка: победа «Черноморца» за 1.90.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Нефтехимик — Черноморец?

    Матч Нефтехимик — Черноморец состоится 19 мая 2025 года в 18:00 по московскому времени в рамках турнира: Первая лига.

    Прогноз: какой прогноз на матч Нефтехимик — Черноморец?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: ничья в первом тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Нефтехимик — Черноморец?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «ничья в первом тайме» с коэффициентом у букмекеров 1.92.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Нефтехимик — Черноморец?

    Смотреть матч турнира Первая лига в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Нефтехимик — Черноморец?

    Коэффициенты букмекеров: «Черноморец» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.25, а победа «Нефтехимика» — в 4.30.

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    Нефтехимик — Черноморец: прогноз и ставка за 1.92, статистика, коэффициенты матча 19.05.202518:00. В первом тайме будет упорная борьба?
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