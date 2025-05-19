Лайович — Фирнли. Ставка (к. 1.99) и прогноз на турнир в Женеве 19 мая 2025 года

Серб Душан Лайович сыграет против британца Джейкоба Фирнли в первом круге турнира в Женеве (Швейцария). Матч пройдет 19 мая, начало — в 12:30 мск. Ставка и прогноз на матч Лайович — Фирнли, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Лайович

Душан в этом году провел на грунте уже 22 матча, и пока что у него положительный баланс — 13 побед и девять поражений.

На «Мастерсе» в Риме сербский теннисист прошел квалификацию и выиграл один матч в основной сетке, после чего уступил Карлосу Алькарасу (3:6, 3:6).

Но также стоит обратить внимание, что Лайович не смог преодолеть первый раунд в Бухаресте, Монте-Карло и Мадриде, проиграв Кристоферу О'Коннеллу, Флавио Коболли и Итану Куинну.

Прогнозы на теннис

В текущем сезоне Лайович до сих пор демонстрировал свои лучшие результаты на «челленджерах».

Фирнли

Джейкоб до этого сезона вообще не играл на грунте, но, как оказалось, на этом покрытии он тоже кое-что умеет.

Более того, в конце апреля британский теннисист дошел до третьего круга на «Мастерсе» в Мадриде.

В столице Испании Фирнли сначала прошел квалификацию, а потом выиграл в основной сетке у китайца Бу Юньчаокэтэ и чеха Томаша Махача. Дальше было поражение от Григора Димитрова, но даже в этом матче ему удалось продемонстрировать солидный уровень.

На «пятисотнике» в Барселоне и на «Мастерсе» в Риме Фирнли тоже смог пройти первый круг, двух опытных грунтовиков — испанца Роберто Карбальеса-Баэну и Фабио Фоньини.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Лайовича в этом матче можно поставить за 1.82, победу Фирнли букмекеры предлагают за 1.99.

Прогноз: рискнем предположить, что британец удивит еще одного опытного соперника, который любит играть на грунте.

Рекомендуемая ставка: победа Фирнли за 1.99.