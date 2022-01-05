Испанец Пабло Каррено-Буста сыграет против серба Филипа Краиновича в рамках группового этапа Кубка ATP. Матч пройдет 5 января, начало — в 09:30 мск. Краинович — Каррено-Буста: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Краинович

Краинович в стартовом матче выиграл в двух сетах у Виктора Дурасовича. Первый сет прошел почти без борьбы, а во втором соперник ошибся только при счете 5:5, позволив сербу сделать брейк.

Второй матч был не таким простым. Краинович с трудом выиграл у Алехандро Табило. В третьем сете Филип дожал чилийца на тай-брейке.

Прошлый сезон Краинович провел не очень успешно. До финала ему удалось дойти только на грунтовом турнире в Гамбурге. И в решающем матче сербский теннисист проиграл как раз Каррено-Бусте.

Каррено-Буста

Каррено-Буста тоже начал сезон с двух побед, что, впрочем, сложно назвать сюрпризом.

В первом матче испанец выиграл у Алехандро Табило. Несмотря на то, что Пабло хватило двух сетов, игра все равно получилась непросто. Во второй партии соперник дрогнул только на тай-брейке.

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После это Каррено-Буста одержал победу над Виктором Дурасовичем. Здесь было попроще, оба сета испанец выиграл со счетом 6:3.

Прогноз и ставка

На Краиновича в этом матче можно поставить за 2.49, победу Каррено-Бусты букмекеры предлагают за 1.56.

Краинович почти без шансов проиграл Каррено-Бусте на грунте Гамбурга, но на харде ему, скорее всего, будет не так сложно противостоять испанцу.

Вполне вероятно, что теннисистам потребуется дополнительный сет. Ну и наверняка не обойдется без тай-брейка.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.38.

И еще один вариант — ставка на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.70.