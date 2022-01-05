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    Сможет ли Краинович взять реванш у Каррено-Бусты?

    Краинович — Каррено-Буста. Прогноз (к. 2.38) и ставки на Кубок ATP 5 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на Краинович — Каррено-Буста
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    Пабло Каррено-Буста
    Испанец Пабло Каррено-Буста сыграет против серба Филипа Краиновича в рамках группового этапа Кубка ATP. Матч пройдет 5 января, начало — в 09:30 мск. Краинович — Каррено-Буста: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Краинович

    Краинович в стартовом матче выиграл в двух сетах у Виктора Дурасовича. Первый сет прошел почти без борьбы, а во втором соперник ошибся только при счете 5:5, позволив сербу сделать брейк.

    Второй матч был не таким простым. Краинович с трудом выиграл у Алехандро Табило. В третьем сете Филип дожал чилийца на тай-брейке.

    Прошлый сезон Краинович провел не очень успешно. До финала ему удалось дойти только на грунтовом турнире в Гамбурге. И в решающем матче сербский теннисист проиграл как раз Каррено-Бусте.

    Каррено-Буста

    Каррено-Буста тоже начал сезон с двух побед, что, впрочем, сложно назвать сюрпризом.

    В первом матче испанец выиграл у Алехандро Табило. Несмотря на то, что Пабло хватило двух сетов, игра все равно получилась непросто. Во второй партии соперник дрогнул только на тай-брейке.

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    После это Каррено-Буста одержал победу над Виктором Дурасовичем. Здесь было попроще, оба сета испанец выиграл со счетом 6:3.

    Прогноз и ставка

    На Краиновича в этом матче можно поставить за 2.49, победу Каррено-Бусты букмекеры предлагают за 1.56.

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    Краинович почти без шансов проиграл Каррено-Бусте на грунте Гамбурга, но на харде ему, скорее всего, будет не так сложно противостоять испанцу.

    Вполне вероятно, что теннисистам потребуется дополнительный сет. Ну и наверняка не обойдется без тай-брейка.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.38.

    И еще один вариант — ставка на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.70.

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    Краинович — Каррено-Буста: прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 05.01.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Краинович взять реванш у Каррено-Бусты?
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