Итальянец Янник Синнер сыграет против француза Артура Риндеркнеша в рамках группового этапа Кубка ATP. Матч пройдет 4 января в Мельбурне, начало — в 02:00 мск. Синнер — Риндеркнеш: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Синнер

Синнер в первом матче нового сезона легко выиграл у Макса Перселла. Итальянец показал идеальный теннис.

Для победы Яннику хватило двух сетов, в которых соперник взял лишь четыре гейма. Австралийцу при этом удалось сделать один брейк-пойнт, но это, пожалуй, была единственная существенная ошибка Синнера за всю игру.

С учетом Кубка Дэвиса, который состоялся в конце ноября, победная серия Синнера составляет уже четыре матча, в которых он проиграл лишь один сет.

Риндеркнеш

Тем временем Риндеркнеш стартовал на Кубке ATP с поражения от Романа Сафиуллина. И это, в общем-то, сенсация.

Французский теннисист здорово провел первый сет, отдал россиянину лишь два гейма, но потом в его игре что-то сломалось. Интересно, что для Сафиуллина это была всего лишь вторая победа над соперником из топ-100.

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Ключевой стала концовка второй партии. Риндеркнеш вполне мог завершить матч в свою пользу, но вместо этого позволил сопернику отыграться.

Прогноз и ставка

На Синнера в этом матче можно поставить за 1.17, победу Риндеркнеша букмекеры предлагают за 5.40.

Как ни странно, но в прошлом году Синнер проиграл Риндеркнешу на турнире в Лионе. Тяжелейший матч из трех сетов, в котором Янник явно не ожидал от француза столь бодрого сопротивления.

Но позже был еще один матч. На турнире в Антверпене итальянец уверенно выиграл у Артура в двух сетах.

Есть подозрение, что Риндеркнеш снова заставит Синнера нервничать. Если француз сможет стабильно выигрывать мяча на первой подаче, у итальянца будут проблемы.

Ставка — тотал выигранных геймов Риндеркнеша за 1.93.