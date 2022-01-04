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    У Синнера снова будут проблемы в игре с Риндеркнешем?

    Синнер — Риндеркнеш. Прогноз (к. 1.93) и ставки на Кубок ATP 4 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на Синнер — Риндеркнеш
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    Янник Синнер
    Итальянец Янник Синнер сыграет против француза Артура Риндеркнеша в рамках группового этапа Кубка ATP. Матч пройдет 4 января в Мельбурне, начало — в 02:00 мск. Синнер — Риндеркнеш: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Синнер

    Синнер в первом матче нового сезона легко выиграл у Макса Перселла. Итальянец показал идеальный теннис.

    Для победы Яннику хватило двух сетов, в которых соперник взял лишь четыре гейма. Австралийцу при этом удалось сделать один брейк-пойнт, но это, пожалуй, была единственная существенная ошибка Синнера за всю игру.

    С учетом Кубка Дэвиса, который состоялся в конце ноября, победная серия Синнера составляет уже четыре матча, в которых он проиграл лишь один сет.

    Риндеркнеш

    Тем временем Риндеркнеш стартовал на Кубке ATP с поражения от Романа Сафиуллина. И это, в общем-то, сенсация.

    Французский теннисист здорово провел первый сет, отдал россиянину лишь два гейма, но потом в его игре что-то сломалось. Интересно, что для Сафиуллина это была всего лишь вторая победа над соперником из топ-100.

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    Ключевой стала концовка второй партии. Риндеркнеш вполне мог завершить матч в свою пользу, но вместо этого позволил сопернику отыграться.

    Прогноз и ставка

    На Синнера в этом матче можно поставить за 1.17, победу Риндеркнеша букмекеры предлагают за 5.40.

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    Как ни странно, но в прошлом году Синнер проиграл Риндеркнешу на турнире в Лионе. Тяжелейший матч из трех сетов, в котором Янник явно не ожидал от француза столь бодрого сопротивления.

    Но позже был еще один матч. На турнире в Антверпене итальянец уверенно выиграл у Артура в двух сетах.

    Есть подозрение, что Риндеркнеш снова заставит Синнера нервничать. Если француз сможет стабильно выигрывать мяча на первой подаче, у итальянца будут проблемы.

    Ставка — тотал выигранных геймов Риндеркнеша за 1.93.

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    Синнер — Риндеркнеш: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 04.01.2022. Прогнозы на теннис. У Синнера снова будут проблемы в игре с Риндеркнешем?
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