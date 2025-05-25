Музетти — Ханфман. Ставка (к. 1.98) и прогноз на Ролан Гаррос 25 мая 2025 года

Музетти
Лоренцо на этот раз по праву входит в список темных лошадок французского мэйджора.
В этом году итальянец приехал в столицу Франции в статусе восьмой ракетки мира.
Музетти дебютировал в топ-10 после успешных выступлений на недавних грунтовых турнирах.
В середине апреля Музетти остановился в шаге от титула на «Мастерсе» в Монте-Карло. В решающем матче против Карлоса Алькараса он уверенно взял первый сет, но потом получил травму, из-за которой не мог играть в полную силу.
Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос
На «Мастерсах» в Мадриде и Риме Музетти дошел до полуфинала. В первом случае его остановил Джек Дрейпер, а во втором — Алькарас.
Ханфман
Янник тем временем пробился в основную сетку через квалификацию.
В решающем отборочном матче немецкий теннисист выиграл у француза Титуана Дроге.
В текущем сезоне Ханфман до сих пор выиграл лишь два матча на уровне основной сетки ATP.
В конце февраля Ханфман прошел первый раунд в Сантьяго, а в апреле одержал сенсационную победу над Якубом Меншиком на старте «пятисотника» в Мюнхене.
На «Мастерсах» в Монте-Карло, Мадриде и Риме 33-летний теннисист не смог пройти квалификацию.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: у букмекеров в данном случае нет ни малейших сомнений в победе Музетти. На победу Ханфманна можно поставить за 9.70.
Прогноз: Лоренцо проиграл два из трех матчей против немецкого теннисиста. Но это было давно, с тех пор итальянец добился невероятного прогресса. Скорее всего, Музетти обыграет Ханфмана с разгромным счетом.
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Рекомендуемая ставка: победа Музетти с форой по геймам (-8,5) за 1.98.