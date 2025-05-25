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    Музетти дожмет Хафмана только в пятом сете?

    Музетти — Ханфман. Ставка (к. 1.98) и прогноз на Ролан Гаррос 25 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Музетти — Ханфман
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    Лоренцо Музетти
    Итальянец Лоренцо Музетти сыграет против немца Янника Ханфмана в первом круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 25 мая, начало — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Музетти — Ханфман, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Музетти

    Лоренцо на этот раз по праву входит в список темных лошадок французского мэйджора.

    В этом году итальянец приехал в столицу Франции в статусе восьмой ракетки мира.

    Музетти дебютировал в топ-10 после успешных выступлений на недавних грунтовых турнирах.

    В середине апреля Музетти остановился в шаге от титула на «Мастерсе» в Монте-Карло. В решающем матче против Карлоса Алькараса он уверенно взял первый сет, но потом получил травму, из-за которой не мог играть в полную силу.

    Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

    На «Мастерсах» в Мадриде и Риме Музетти дошел до полуфинала. В первом случае его остановил Джек Дрейпер, а во втором — Алькарас.

    Ханфман

    Янник тем временем пробился в основную сетку через квалификацию.

    В решающем отборочном матче немецкий теннисист выиграл у француза Титуана Дроге.

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    • В текущем сезоне Ханфман до сих пор выиграл лишь два матча на уровне основной сетки ATP.

    В конце февраля Ханфман прошел первый раунд в Сантьяго, а в апреле одержал сенсационную победу над Якубом Меншиком на старте «пятисотника» в Мюнхене.

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    На «Мастерсах» в Монте-Карло, Мадриде и Риме 33-летний теннисист не смог пройти квалификацию.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: у букмекеров в данном случае нет ни малейших сомнений в победе Музетти. На победу Ханфманна можно поставить за 9.70.

    Прогноз: Лоренцо проиграл два из трех матчей против немецкого теннисиста. Но это было давно, с тех пор итальянец добился невероятного прогресса. Скорее всего, Музетти обыграет Ханфмана с разгромным счетом.

    Рекомендуемая ставка: победа Музетти с форой по геймам (-8,5) за 1.98.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Музетти — Ханфман?

    Матч Музетти — Ханфман состоится 25 мая 2025 года в 16:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Музетти — Ханфман?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Музетти с форой по геймам (-8,5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Музетти — Ханфман?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Музетти с форой по геймам (-8,5)» с коэффициентом у букмекеров 1.98.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Музетти — Ханфман?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Музетти — Ханфман?

    Коэффициенты букмекеров: у букмекеров в данном случае нет ни малейших сомнений в победе Музетти. На победу Ханфманна можно поставить за 9.70.

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    Музетти — Ханфман: прогноз и ставка за 1.98, статистика, коэффициенты матча 25.05.202516:00. Музетти дожмет Хафмана только в пятом сете?
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